1. FC Köln 2-1 Borussia Mönchengladbach: 1. FC Köln giành chiến thắng
Cả 1. FC Köln và Borussia Mönchengladbach đều bước vào màn so tài tại RheinEnergieStadion với áp lực nặng nề sau chuỗi trận khởi đầu không như mong đợi.
- 0'Trận đấu bắt đầu
1. FC Köln tiếp đón Borussia Mönchengladbach.
- 12'Thế trận giằng co
Cầm bóng: 1. FC Köln 54% - 46% Borussia Mönchengladbach, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 2 - 0.
- 13'Thẻ vàng
Phút 13': Marius Bülter (1. FC Köln) nhận thẻ vàng (Foul).
- 24'Thẻ vàng
Phút 24': Jan Leszczynski (Borussia Mönchengladbach) nhận thẻ vàng (Foul).
- 24'Thế trận giằng co
Cầm bóng: 1. FC Köln 53% - 47% Borussia Mönchengladbach, dứt điểm 4 - 3 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 3 - 5, cứu thua 2 - 0.
- 26'BÀN THẮNG! 1. FC Köln (1-0)
Phút 26': Ísak Bergmann Jóhannesson (1. FC Köln) lập công. Tỷ số: 1 - 0.
- 36'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: 1. FC Köln 51% - 49% Borussia Mönchengladbach, dứt điểm 6 - 6 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 0 - 2; phạm lỗi 4 - 7, cứu thua 2 - 0.
- 39'BÀN THẮNG! Borussia Mönchengladbach (1-1)
Phút 39': Joe Scally (Borussia Mönchengladbach) lập công. Tỷ số: 1 - 1.
- 45'Thay người
Phút 45' (1. FC Köln): Tom Krauß vào sân thay Ellyes Skhiri.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 49'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: 1. FC Köln 51% - 49% Borussia Mönchengladbach, dứt điểm 9 - 9 (trúng đích 4 - 4), phạt góc 0 - 3; phạm lỗi 5 - 8, cứu thua 3 - 3.
- 62'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: 1. FC Köln 54% - 46% Borussia Mönchengladbach, dứt điểm 17 - 9 (trúng đích 5 - 4), phạt góc 5 - 3; phạm lỗi 7 - 10, cứu thua 3 - 4.
- 64'Thay người
Phút 64' (Borussia Mönchengladbach): Shuto Machino vào sân thay Isac Lidberg.
- 64'Thay người
Phút 64' (Borussia Mönchengladbach): Wael Mohya vào sân thay Robin Hack.
- 67'BÀN THẮNG! 1. FC Köln (2-1)
Phút 67': Said El Mala (1. FC Köln) lập công (kiến tạo: Linton Maina). Tỷ số: 2 - 1.
- 68'Thay người
Phút 68' (Borussia Mönchengladbach): Zento Uno vào sân thay Florian Neuhaus.
- 76'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: 1. FC Köln 56% - 44% Borussia Mönchengladbach, dứt điểm 19 - 10 (trúng đích 7 - 5), phạt góc 5 - 3; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 7 - 13, cứu thua 4 - 5.
- 78'Thay người
Phút 78' (1. FC Köln): Jan Thielmann vào sân thay Said El Mala.
- 78'Thay người
Phút 78' (1. FC Köln): Joel Schmied vào sân thay Luka Lochoshvili.
- 80'Thay người
Phút 80' (Borussia Mönchengladbach): Fritz Fleck vào sân thay Daiki Hashioka.
- 80'Thay người
Phút 80' (Borussia Mönchengladbach): Fabio Cristian Chiarodia vào sân thay Jan Leszczynski.
- 81'Thẻ vàng
Phút 81': Zento Uno (Borussia Mönchengladbach) nhận thẻ vàng (Foul).
- 85'Thay người
Phút 85' (1. FC Köln): Imad Rondić vào sân thay Mikey Moore.
- 89'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: 1. FC Köln 51% - 49% Borussia Mönchengladbach, dứt điểm 19 - 13 (trúng đích 7 - 7), phạt góc 6 - 3; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 7 - 16, cứu thua 6 - 5.
- 90+2'Thay người
Phút 90+2' (1. FC Köln): Luca Waldschmidt vào sân thay Linton Maina.
- 90+6'Thẻ vàng
Phút 90+6': Shuto Machino (Borussia Mönchengladbach) nhận thẻ vàng (Foul).
- KTKết thúc: 1. FC Köln 2-1 Borussia Mönchengladbach
Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.
Cập nhật lúc 22:32 11/10/2026
Cuộc chạm trán giữa 1. FC Köln và Borussia Mönchengladbach diễn ra vào lúc 20:30 ngày 11/10/2026 trên sân vận động RheinEnergieStadion. Cả hai câu lạc bộ đều đang rất cần một kết quả tích cực để giải tỏa áp lực tâm lý sau giai đoạn thi đấu không như ý vừa qua.
Áp lực điểm số trên bảng xếp hạng
Bước vào trận đấu này, 1. FC Köln đang tạm thời đứng ở vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng với 4 điểm sau giai đoạn đầu mùa. Vị trí này khiến đội chủ nhà chưa thể yên tâm và buộc phải tìm kiếm thêm điểm số để củng cố vị thế an toàn.
Trong khi đó, tình cảnh của Borussia Mönchengladbach còn ngặt nghèo hơn đáng kể. Đội khách hiện xếp cuối bảng ở vị trí thứ 18 khi chưa giành được điểm nào (0 điểm). Khoảng cách về điểm số cùng vị trí đáy bảng khiến mỗi trận đấu lúc này đều trở thành thử thách nặng nề đối với họ.
Phong độ thi đấu và chuỗi trận ảm đạm của đội khách
Phong độ gần đây của 1. FC Köln mang lại bức tranh tương đối nhiều biến động. Trong 4 trận đấu gần nhất, đội bóng này giành được 1 chiến thắng, hòa 1 trận và phải nhận 2 thất bại. Dù chưa đạt được sự ổn định cao, thắng lợi gần đây vẫn tiếp thêm sự tự tin cho đội chủ sân RheinEnergieStadion.
Trái lại, Borussia Mönchengladbach đang trải qua chuỗi ngày thi đấu vô cùng khó khăn. Đội khách đã để thua liên tiếp cả 4 trận gần nhất. Việc liên tục trắng tay phản ánh sự chệch choạc trong cách vận hành lối chơi, khiến họ phải bước vào chuyến làm khách lần này với áp lực tâm lý đè nặng.
Cục diện đối đầu cân bằng trong quá khứ
Thành tích chạm trán giữa hai đội cho thấy sự giằng co rõ rệt. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, 1. FC Köln giành được 1 trận thắng, chia điểm trong 3 trận hòa, và Borussia Mönchengladbach cũng có được 1 trận thắng.
Sự cân bằng này chỉ ra rằng các màn đối đầu trước đây luôn diễn ra chặt chẽ. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, lợi thế sân nhà RheinEnergieStadion cùng điểm số tích lũy tốt hơn có thể mang lại điểm tựa tinh thần nhất định cho 1. FC Köln.
Nhận định thế trận
Với lợi thế sân nhà và việc đối thủ đang chìm sâu trong chuỗi trận thất bại, 1. FC Köln nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát nhịp độ để tìm kiếm cơ hội ghi bàn sớm. Đội chủ nhà hiểu rõ sự nôn nóng của đối phương là thời cơ thuận lợi để áp đặt thế trận.
Ở chiều ngược lại, Borussia Mönchengladbach buộc phải ưu tiên sự an toàn nơi phòng tuyến nhằm chấm dứt chuỗi trận toàn thua. Quyết tâm giải tỏa cơn khát điểm sẽ thúc đẩy đội khách thi đấu cẩn trọng hơn, biến cuộc so tài trên sân RheinEnergieStadion thành một màn tranh chấp đầy toan tính giữa hai bên.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)