10 cầu thủ hay nhất Ngoại hạng Anh 2025/26: Bruno Fernandes lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu Arsenal chính thức lên ngôi vương trong một mùa giải mà Bruno Fernandes xô đổ kỷ lục kiến tạo lịch sử, bên cạnh sự thăng hoa của những ngôi sao như Declan Rice và Erling Haaland.

Mùa giải Ngoại hạng Anh 2025/26 đã chính thức hạ màn với kịch bản đầy cảm xúc: Arsenal đăng quang ngôi vô địch sau nhiều năm chờ đợi. Trong khi đó, ở nhóm cuối bảng, West Ham, Wolves và Burnley là ba cái tên phải ngậm ngùi nói lời chia tay giải đấu cao nhất xứ sở sương mù.

Sự thống trị của các cá nhân kiệt xuất

Dựa trên dữ liệu từ Goal, danh sách 10 cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải không chỉ phản ánh phong độ cá nhân mà còn cho thấy tầm ảnh hưởng chiến thuật sâu sắc lên lối chơi toàn đội. Đáng chú ý nhất là màn trình diễn của Bruno Fernandes và sự vững chãi của hàng thủ Arsenal.

1. Bruno Fernandes (Manchester United)

Vượt qua mọi hoài nghi, Bruno Fernandes đã có một mùa giải đi vào lịch sử. Dù bị HLV Ruben Amorim kéo xuống đá lùi sâu trong giai đoạn đầu, đội trưởng của Manchester United vẫn thiết lập kỷ lục mới tại Ngoại hạng Anh với 21 đường kiến tạo, vượt qua hai huyền thoại Thierry Henry và Kevin De Bruyne.

2. Declan Rice (Arsenal)

Hạt nhân trong chức vô địch của Arsenal không ai khác ngoài Declan Rice. Với khả năng điều tiết và đánh chặn thượng thặng, Rice hiện được giới chuyên môn đánh giá là tiền vệ toàn diện nhất thế giới, đồng thời là ứng viên nặng ký cho danh hiệu Quả bóng vàng.

3. Gabriel Magalhaes (Arsenal)

Biểu tượng cho sự vững chãi của nhà vô địch là Gabriel Magalhaes. Anh dẫn đầu danh sách các hậu vệ về số trận giữ sạch lưới (17 trận) và đóng góp trực tiếp vào 7 bàn thắng (3 bàn, 4 kiến tạo), trở thành vũ khí lợi hại trong các tình huống cố định của Mikel Arteta.

4. Erling Haaland (Manchester City)

Dù trải qua giai đoạn sụt giảm phong độ giữa mùa, Erling Haaland vẫn khẳng định vị thế sát thủ số một với lần thứ 3 giành Chiếc giày vàng trong 4 năm qua. Tiền đạo người Na Uy kết thúc mùa giải với 27 pha lập công cùng sự tiến bộ đáng kinh ngạc trong khả năng kết nối lối chơi với 8 đường kiến tạo.

5. David Raya (Arsenal)

Thủ thành người Tây Ban Nha xác lập kỷ lục cá nhân với lần thứ 3 liên tiếp giành Găng tay vàng. Pha cứu thua xuất thần trước Mateus Fernandes vào tháng 5 được xem là bước ngoặt quan trọng giúp Arsenal bảo toàn ngôi đầu bảng.

Những gương mặt đột phá và người hùng thầm lặng

6. Igor Thiago (Brentford)

Thay thế hoàn hảo vị trí của Ivan Toney, Igor Thiago ghi tới 22 bàn thắng ngay sau khi trở lại từ chấn thương dài hạn. Hiệu suất này giúp anh đứng thứ 2 trong cuộc đua Vua phá lưới và giành suất dự World Cup cùng đội tuyển Brazil.

7. Rayan Cherki (Manchester City)

Bản hợp đồng từ Manchester City đã dẹp tan những hoài nghi về thái độ thi đấu. Cherki trở thành nguồn cảm hứng lớn nhất trên hàng công của Pep Guardiola mỗi khi được trao cơ hội.

8. Antoine Semenyo (Manchester City)

Cầu thủ người Ghana có hành trình thăng tiến thần tốc khi chuyển từ Bournemouth sang Etihad với giá 62,5 triệu bảng vào tháng Giêng. Anh ghi 5 bàn sau 7 trận đầu và trực tiếp tỏa sáng tại chung kết FA Cup.

9. Nico O'Reilly (Manchester City)

Chủ nhân giải thưởng Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm đã có bước nhảy vọt từ học viện lên đội một. O'Reilly gây ấn tượng với sự đa năng khi thi đấu tốt ở cả vị trí hậu vệ trái lẫn tiền vệ trung tâm.

10. Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest)

Đứng cuối trong danh sách nhưng tầm quan trọng của Gibbs-White không hề nhỏ. 9 bàn thắng trong 10 vòng cuối của anh đã trực tiếp giúp Nottingham Forest trụ hạng thành công, bất chấp việc anh không được gọi vào đội tuyển Anh dự World Cup.