Đời sống 10 địa điểm bắn pháo hoa Tết Bính Ngọ 2026 tại Đồng Nai Đồng Nai sẽ bắn pháo hoa sớm đón giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 đồng loạt tại 10 địa điểm. Bao gồm 01 điểm bắn tầm cao và 09 điểm bắn tầm thấp

Địa điểm bắn pháo hoa Tết Âm lịch 2026 tại Đồng Nai

Theo kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Bính Ngọ 2026 do UBND tỉnh Đồng Nai mới ban hành, vào đêm giao thừa Đồng Nai sẽ bắn pháo hoa tổng cộng 10 điểm trên toàn tỉnh, kinh phí từ nguồn vận động xã hội hóa.

01 điểm bắn pháo hoa tầm cao

Điểm bắn pháo hoa tầm cao là tại cầu Hóa An, thuộc phường Trấn Biên (phường trung tâm của tỉnh).

Địa điểm này do UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức, sẽ bắn pháo hoa tầm cao với thời lượng 15 phút.

09 điểm bắn pháo hoa tầm thấp

9 điểm bắn pháo hoa còn lại do UBND các phường, xã tổ chức gồm:

Địa điểm 2. UBND phường Long Khánh, địa điểm: Sân vận động phường Long Khánh.

Địa điểm 3. UBND xã Long Thành, địa điểm: Khu nhà ở xã hội thuộc khu dân cư quy hoạch Cầu Xéo, Long Thành, Đồng Nai ID Junction.

Địa điểm 4. UBND xã Tân Phú, địa điểm: Khuôn viên Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp, xã Tân Phú.

Địa điểm 5. UBND xã Đại phước, địa điểm: Sân bóng đá xã Đại Phước, thuộc tuyến đường Trần Văn Trà, ấp Thị Cầu, xã Đại Phước.

Địa điểm 6. UBND phường Bình Phước, địa điểm: Khu vực Hồ Suối Cam, phường Bình Phước.

Địa điểm 7. UBND phường An Lộc, địa điểm: Khu đất Thương mại, khu phố Phú Long, phường An Lộc.

Địa điểm 8. UBND xã Bù Đăng, địa điểm: Trung tâm Hành chính xã, thôn Đức Phong, xã Bù Đăng.

Địa điểm 9. UBND phường Chơn Thành, địa điểm: Trong dự án Khu dân cư đô thị và thương mại dịch vụ Suối Đôi, khu phố 6, phường Chơn Thành.

Địa điểm 10. UBND xã Lộc Ninh, địa điểm: Quảng trường Adamas, Khu đô thị Diamond City Lộc Ninh, thôn Ninh Thịnh, xã Lộc Ninh.

Thời gian bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Bính Ngọ

Thời lượng bắn pháo hoa tại các điểm trên là 15 phút. Thời gian từ 0h00 đến 0h15, ngày 17/2/2026 (nhằm mùng 1 tháng Giêng, năm Bính Ngọ).

Công tác chuẩn bị bắn pháo hoa Tết Bính Ngọ 2026

Theo Công văn số 796/UBND-KGVX, tỉnh sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 10 điểm trên địa bàn. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai chủ trì thực hiện, phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan để triển khai.