10 huyền thoại bóng đá ảo biểu tượng nhất: Adriano vĩ đại và những 'mã gian lận' bất tử Từ cú sút sấm sét 99 lực của Adriano trên PES đến những thần đồng kinh điển như Cherno Samba, đây là những cái tên đã định hình văn hóa game bóng đá suốt nhiều thập kỷ.

Trong thế giới bóng đá, có những huyền thoại được khắc tên trên thảm cỏ thực, nhưng cũng có những tượng đài chỉ tồn tại qua những điểm ảnh (pixel). Đối với thế hệ game thủ, những cái tên như Adriano, Cherno Samba hay To Madeira mang lại cảm xúc mãnh liệt không kém gì các siêu sao ngoài đời thực. Dưới đây là bảng xếp hạng 10 ngôi sao bóng đá ảo biểu tượng nhất mọi thời đại theo phân tích của chuyên gia Alex Bysouth từ BBC Sport.

Ai cũng có cho mình một huyền thoại.

10. To Madeira (Championship Manager 01-02)

Sâu thẳm trong các giải đấu hạng dưới của Bồ Đào Nha, To Madeira từng là mục tiêu săn đón hàng đầu của mọi nhà quản lý ảo. Với mức giá chỉ vài trăm nghìn bảng, anh là cỗ máy ghi bàn không thể ngăn cản. Tuy nhiên, một sự thật thú vị là cầu thủ này chưa từng tồn tại ngoài đời thực. Anh là sản phẩm hư cấu được chèn vào bởi một cộng tác viên nghiên cứu dữ liệu tên là Antonio Madeira.

9. Marvell Wynne (Fifa 12)

Khác với To Madeira, Marvell Wynne là cầu thủ có thật tại MLS. Dù các chỉ số chuyên môn khác chỉ ở mức trung bình, Wynne lại sở hữu chỉ số tốc độ (pace) lên tới 96. Điều này biến anh thành một "quái vật" phòng ngự, có thể bám đuổi bất kỳ tiền đạo hàng đầu nào, biến anh thành một biểu tượng trong cộng đồng FIFA.

Marvell Wynne có chỉ số tốc độ lên tới 96.

8. David Beckham (Fifa: Road to World Cup 98)

Beckham góp mặt không chỉ bởi tài năng mà còn nhờ vị thế ngôi sao trang bìa của một trong những tựa game bóng đá hay nhất lịch sử. FIFA 98 gây ấn tượng mạnh với chế độ thi đấu trong nhà và danh sách 174 đội tuyển quốc gia, tạo nên một cuộc cách mạng trong trải nghiệm chơi game bóng đá thời bấy giờ.

David Beckham trên trang bìa của tựa game Fifa: Road to World Cup 98.

7. Roberto Larcos (Pro Evolution Soccer)

Trong kỷ nguyên chưa có bản quyền đầy đủ, Konami đã sáng tạo ra những cái tên "lách luật" kinh điển. Roberto Larcos chính là biến thể của Roberto Carlos. Dù tên gọi khác đi, nhưng mọi đặc điểm từ dáng chạy đà sút phạt đến những cú nã đại bác bằng má ngoài chân trái đều được mô phỏng chính xác đến kinh ngạc.

6. Anthony Vanden Borre (Football Manager)

Từng được đánh giá cao hơn cả Vincent Kompany khi còn ở Anderlecht, Vanden Borre trong Football Manager là một hậu vệ phải hoàn hảo: sức mạnh của Cafu và nhãn quan của Zidane. Dù sự nghiệp thực tế không rực rỡ như kỳ vọng, nhưng trong thế giới của những con số, anh vẫn là một huyền thoại không thể thay thế.

5. Tijani Babangida (Pro Evolution Soccer)

Truyền thuyết về Babangida gắn liền với tốc độ xé gió. Chỉ số tăng tốc 99 biến cầu thủ chạy cánh người Nigeria thành mảnh ghép không thể thiếu trong mọi đội hình Master League. Tầm ảnh hưởng của anh lớn đến mức Konami từng đưa anh trở lại trong chế độ myClub vào năm 2016 để tri ân người hâm mộ.

Tijani Babangida được một huyền thoại trong game khác là Taribo West cõng trên vai.

4. Juninho Pernambucano (Pro Evolution Soccer)

Trong các phiên bản PES giữa những năm 2000, Juninho là định nghĩa của sự chính xác. Với chỉ số sút phạt 99, mọi tình huống bóng chết trong tầm 30-40 mét đều tiềm ẩn nguy cơ trở thành siêu phẩm. Anh chính là lý do khiến nhiều người chơi luôn lựa chọn Lyon chỉ để thực hiện những cú sút "knuckle-ball" điêu luyện.

3. Tonton Zola Moukoko (Championship Manager 01-02)

Moukoko là một trong những "thần đồng" được sùng bái nhất lịch sử Championship Manager. Từ một cầu thủ trẻ tại Derby County, anh thường xuyên phát triển thành một số 10 đẳng cấp thế giới trong game. Dù biến cố gia đình ngoài đời thực khiến sự nghiệp của anh rẽ hướng sang các giải đấu hạng thấp ở Bắc Âu, cái tên Moukoko vẫn luôn được game thủ toàn cầu nhắc đến với sự tôn trọng.

2. Cherno Samba (Championship Manager 01-02)

Samba là minh chứng rõ nhất cho sự chênh lệch giữa tiềm năng ảo và thực tế. Trên màn hình, anh là siêu sao toàn cầu, nhưng ngoài đời anh phải giải nghệ ở tuổi 29 sau nhiều chấn thương. Tuy nhiên, vị thế huyền thoại của anh giúp anh có được những đặc quyền bất ngờ, như việc được ưu tiên mua điện thoại mới chỉ nhờ cái tên trong game.

Cherno Samba đã vươn mình thành một siêu sao toàn cầu nhưng là trong thế giới game.

1. Adriano (Pro Evolution Soccer)

Vị trí số một không thể thuộc về ai khác ngoài Adriano. Tiền đạo của Inter Milan trên nền tảng PES chính là một "mã gian lận" thực thụ. Sở hữu lực sút 99, Adriano có thể xé toạc mành lưới đối phương từ khoảng cách 40 yard. Anh không chỉ là một cầu thủ giỏi, mà là một thế lực không thể cản phá, đưa khái niệm "tiền đạo ảo" lên một tầm cao mới mà chưa ai có thể vượt qua.