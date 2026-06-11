10 huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử World Cup: Messi xếp sau 3 vĩ nhân Tờ BBC Sport vừa công bố danh sách 10 biểu tượng xuất sắc nhất qua 22 kỳ World Cup. Lionel Messi đứng vị trí thứ 4, xếp sau Pele, Diego Maradona và Ronaldo De Lima.

Việc lựa chọn 10 gương mặt tiêu biểu nhất từ hàng ngàn cầu thủ trong gần một thế kỷ lịch sử World Cup luôn là chủ đề gây tranh cãi. Theo cây viết Alex Bysouth của BBC Sport, dù nhiều vị trí dẫn đầu đã quá rõ ràng, nhưng thứ tự xếp hạng vẫn phản ánh tầm ảnh hưởng khác nhau của các biểu tượng bóng đá qua từng thời kỳ.

Theo bạn đâu là những huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử World Cup?

Đáng chú ý, danh sách này đã gạch tên Miroslav Klose - chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải đấu, cũng như những vĩ nhân như Johan Cruyff hay Gerd Muller. Dưới đây là 10 gương mặt xuất chúng nhất đã định nghĩa lại lịch sử World Cup.

10. Sir Geoff Hurst (Anh) - Nhà vô địch 1966

Sir Geoff Hurst đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ đầu tiên lập hat-trick trong một trận chung kết World Cup. Dù ban đầu chỉ là phương án dự phòng cho Jimmy Greaves, tiền đạo của West Ham đã tận dụng cơ hội để đưa Tam Sư lên ngôi vô địch lần duy nhất trên sân nhà Wembley.

Sir Geoff Hurst giơ cao chiếc cup Jules Rimet.

9. Cafu (Brazil) - Nhà vô địch 1994 và 2002

Hậu vệ cánh dũng mãnh này là cầu thủ duy nhất trong lịch sử góp mặt trong ba trận chung kết World Cup liên tiếp (1994, 1998, 2002). Cafu không chỉ sở hữu 16 chiến thắng tại các kỳ đại hội mà còn là biểu tượng của tinh thần vượt khó, luôn hướng về cội nguồn từ khu ổ chuột Jardim Irene tại Sao Paulo.

Cafu cùng tuyển Brazil vô địch World Cup 2002.

8. Paolo Rossi (Ý) - Nhà vô địch 1982

Rossi là nhân vật chính trong một trong những câu chuyện cổ tích kịch tính nhất lịch sử. Trở lại sau án treo giò, ông lập hat-trick loại Brazil và ghi bàn mở tỷ số trong trận chung kết gặp Tây Đức. Sáu bàn thắng năm đó giúp Rossi thâu tóm cả Chiếc giày vàng lẫn Quả bóng vàng giải đấu.

Paolo Rossi cùng danh hiệu World Cup 1982.

7. Zinedine Zidane (Pháp) - Nhà vô địch 1998

Zidane là bùa hộ mệnh của thế hệ Les Bleus đa văn hóa. Di sản của ông tại World Cup là sự pha trộn giữa vẻ đẹp kỹ thuật như vũ công ballet và những khoảnh khắc bùng nổ của cái đầu nóng. Cú đúp đánh đầu trong trận chung kết 1998 với Brazil đã đưa Zidane trở thành biểu tượng bất tử tại Paris.

Zinedine Zidane góp công lớn trong chức vô địch World Cup 1998 của tuyển Pháp.

6. Kylian Mbappe (Pháp) - Nhà vô địch 2018

Ở tuổi 25, Mbappe đã sở hữu một chức vô địch (2018) và một danh hiệu Á quân (2022). Anh là cầu thủ tuổi teen đầu tiên sau Pele ghi bàn trong một trận chung kết. Với cú hat-trick vào lưới Argentina tại Qatar, Mbappe cho thấy mình chính là người thừa kế xứng đáng nhất cho ngai vàng của bóng đá thế giới.

Kylian Mbappe vô địch World Cup năm 19 tuổi.

5. Franz Beckenbauer (Tây Đức) - Vô địch trên cả hai cương vị

"Hoàng đế" Beckenbauer là hiện thân của lối chơi thanh thoát và tư duy chiến thuật bậc thầy. Ông dẫn dắt Tây Đức đánh bại bóng đá tổng lực của Hà Lan năm 1974. Sau đó, ông tiếp tục đăng quang trên băng ghế chỉ đạo vào năm 1990, gia nhập nhóm tinh hoa hiếm hoi vô địch cả với tư cách cầu thủ lẫn huấn luyện viên.

Franz Beckenbauer là một trong số ít người có thể vô địch World Cup cả với tư cách cầu thủ lẫn khi làm huấn luyện viên.

4. Lionel Messi (Argentina) - Nhà vô địch 2022

Sau nhiều kỳ World Cup lỗi hẹn, Messi đã hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu tại Qatar 2022. Với 7 bàn thắng và vai trò thủ lĩnh tinh thần, "El Pulga" đã đưa Argentina trở lại đỉnh cao thế giới sau 36 năm. Đây được xem là chương cuối huy hoàng nhất trong sự nghiệp vĩ đại của siêu sao người Argentina.

Lionel Messi vẫn có cơ hội cải thiện thứ hạng trong bảng danh sách này với kỳ World Cup 2026.

3. Ronaldo De Lima (Brazil) - Nhà vô địch 1994 và 2002

"Người ngoài hành tinh" Ronaldo sở hữu câu chuyện về sự cứu rỗi kinh điển nhất. Sau thất bại bí ẩn tại chung kết 1998, anh trở lại mạnh mẽ vào năm 2002 với 8 bàn thắng, đưa Selecao giành chức vô địch lần thứ 5. Ronaldo kết thúc sự nghiệp World Cup với tổng cộng 15 bàn thắng qua các kỳ đại hội.

Ronaldo đã có một kỳ World Cup ấn tượng tại châu Á.

2. Diego Maradona (Argentina) - Nhà vô địch 1986

Maradona là nhân vật mang lại tầm ảnh hưởng cá nhân lớn nhất trong một giải đấu. Mùa hè 1986 tại Mexico mãi mãi gắn liền với tên ông qua hai bàn thắng biểu tượng vào lưới tuyển Anh: "Bàn tay của Chúa" và pha solo từ giữa sân được bầu chọn là bàn thắng của thế kỷ.

Diego Maradona và khoảnh khắc Bàn tay của Chúa đầy tai tiếng.

1. Pele (Brazil) - Chủ nhân 3 chức vô địch thế giới

Không ai có thể soán ngôi Pele về sự vĩ đại tại World Cup. Là cầu thủ duy nhất 3 lần đăng quang (1958, 1962, 1970), Pele chính là hiện thân của tinh thần bóng đá Brazil. Từ một thần đồng 17 tuổi rực sáng tại Thụy Điển đến đỉnh cao kỹ thuật tại Mexico 1970, Pele mãi mãi là chuẩn mực cao nhất của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.