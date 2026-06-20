10 mẹo làm chủ ứng dụng Mật khẩu Apple giúp quản lý tài khoản cực nhanh và an toàn Khám phá cách tối ưu hóa ứng dụng Passwords tích hợp sẵn trên iPhone và Mac để thay thế hoàn toàn các trình quản lý mật khẩu trả phí, từ chia sẻ gia đình đến bảo mật 2 lớp.

Cách sử dụng ứng dụng Mật khẩu (Passwords) của Apple gồm 10 kỹ thuật từ cơ bản đến nâng cao giúp bạn đồng bộ dữ liệu, tạo mã QR Wi-Fi và bảo mật thông tin tuyệt đối trên mọi thiết bị trong hệ sinh thái. Đây không chỉ là nơi lưu trữ thông tin đăng nhập mà còn là trợ thủ đắc lực để giữ an toàn cho cuộc sống số của người dùng iPhone, iPad và Mac.

Ứng dụng Mật khẩu (Passwords) được Apple tối ưu hóa sâu rộng nhằm bảo vệ thông tin cá nhân người dùng.

1. Nhập mật khẩu hàng loạt từ ứng dụng khác

Nếu bạn đang chuyển từ một trình quản lý mật khẩu khác sang Apple Passwords, việc nhập dữ liệu rất đơn giản thông qua file CSV:

Trên máy Mac: Xuất file CSV từ ứng dụng cũ. Trong ứng dụng Passwords, chọn File > Import Passwords from File , sau đó chọn tệp CSV đã chuẩn bị.

Xuất file CSV từ ứng dụng cũ. Trong ứng dụng Passwords, chọn > , sau đó chọn tệp CSV đã chuẩn bị. Trên iPhone/iPad: Lưu file CSV vào ứng dụng Tệp (Files). Vào Cài đặt > Ứng dụng > Safari > Nhập (Import) > Import from Files.

Lưu ý an toàn: Sau khi nhập thành công, hãy xóa ngay file CSV trên thiết bị để tránh rò rỉ dữ liệu.

2. Tận dụng trường Ghi chú để lưu thông tin bảo mật

Trường Ghi chú (Notes) trong mỗi mục mật khẩu là nơi lý tưởng để lưu trữ các câu hỏi bảo mật hoặc mã khôi phục tài khoản. Để thực hiện, bạn tìm tài khoản cần lưu, nhấn Sửa (Edit), nhập thông tin vào phần Ghi chú và nhấn Lưu (Save).

3. Gắn thẻ thông minh để tìm kiếm nhanh

Mặc dù không có hệ thống nhãn riêng biệt, nhưng thanh tìm kiếm của Passwords có thể quét toàn bộ nội dung trong trường Ghi chú. Bạn có thể thêm các từ khóa như "công việc", "cá nhân" hoặc "tài chính" vào mục Ghi chú để dễ dàng lọc các nhóm tài khoản khi cần thiết.

4. Thiết lập mã xác thực hai lớp (MFA)

Bạn không cần cài đặt thêm Google Authenticator hay Authy vì Apple Passwords đã tích hợp sẵn tính năng tạo mã xác minh một lần (TOTP):

Vào tài khoản cụ thể trong ứng dụng Passwords. Chọn Sửa (Edit) > Thiết lập mã (Set Up Code). Quét mã QR từ trang web hoặc nhập khóa thiết lập thủ công.

5. Tạo phím tắt tìm kiếm trên màn hình chính

Để truy cập mật khẩu nhanh hơn, bạn có thể tạo một phím tắt chuyên dụng:

Mở ứng dụng Phím tắt (Shortcuts), tạo phím tắt mới. Chọn tác vụ Tìm kiếm trong Passwords (Search in Passwords). Nhấn mũi tên xuống ở trên cùng, chọn Thêm vào màn hình chính.

Ngoài ra, bạn có thể gán phím tắt này vào tính năng Chạm mặt lưng (Back Tap) trong phần Cài đặt trợ năng để kích hoạt chỉ với 2 hoặc 3 lần chạm vào lưng điện thoại.

6. Chia sẻ mật khẩu Wi-Fi qua mã QR

Thay vì đọc mật khẩu dài dòng, bạn có thể cho phép khách quét mã QR để kết nối mạng:

Trong ứng dụng Passwords, chọn mục Wi-Fi .

. Chạm vào mạng đang kết nối và chọn Hiển thị mã QR mạng (Show Network QR Code).

7. Tạo nhóm chia sẻ mật khẩu gia đình

Tính năng này cho phép một nhóm người dùng đáng tin cậy cùng sử dụng và cập nhật thông tin đăng nhập dùng chung (như tài khoản Netflix, thanh toán hóa đơn):

Nhấn vào biểu tượng thư mục, chọn Tiếp tục và đặt tên nhóm.

và đặt tên nhóm. Thêm thành viên qua lời mời và chọn các mật khẩu muốn chia sẻ.

Mọi thay đổi về mật khẩu sẽ được cập nhật tự động cho tất cả thành viên trong nhóm.

8. Sử dụng Passkeys trên thiết bị lạ

Khi đăng nhập trên máy tính công cộng, bạn không nên gõ mật khẩu trực tiếp để tránh bị phần mềm theo dõi bàn phím ghi lại. Hãy chọn Đăng nhập bằng passkey trên trang web, sau đó dùng camera iPhone quét mã QR hiển thị trên màn hình máy tính để xác thực an toàn.

9. Quản lý và ẩn các cảnh báo bảo mật

Mục Bảo mật (Security) sẽ liệt kê các mật khẩu yếu hoặc bị rò rỉ. Tuy nhiên, nếu đó là tài khoản không quan trọng hoặc bạn chưa muốn thay đổi ngay, bạn có thể nhấn Ẩn (Hide) để làm gọn danh sách khuyến nghị.

10. Đồng bộ mật khẩu với máy tính Windows

Người dùng Windows vẫn có thể truy cập kho mật khẩu của Apple bằng cách cài đặt ứng dụng iCloud cho Windows từ Microsoft Store. Sau khi đăng nhập Apple ID, hãy bật mục Passwords & Keychain để sử dụng tiện ích mở rộng trên trình duyệt Chrome hoặc Edge.