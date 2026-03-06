10 mục tiêu của Man Utd tại World Cup 2026: Từ Rafael Leao đến Tchouameni Manchester United lên kế hoạch nâng cấp đội hình tại World Cup 2026, nhắm tới những ngôi sao như Rafael Leao và Aurelien Tchouameni để phục vụ tham vọng mới.

World Cup 2026 diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico không chỉ là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh mà còn là cơ hội vàng để Manchester United thực hiện cuộc cải tổ nhân sự quy mô lớn. Với chiến lược ưu tiên những tài năng trẻ và các ngôi sao đã khẳng định được đẳng cấp, "Quỷ đỏ" đang sở hữu danh sách 10 mục tiêu chuyển nhượng trọng điểm cần theo dõi sát sao tại giải đấu lần này.

1. Nathaniel Brown (Đức): Ngôi sao đa năng từ Bundesliga

Hậu vệ cánh trái 22 tuổi của Eintracht Frankfurt đang là một trong những cái tên thu hút sự chú ý nhất tại Đức. Sở hữu tốc độ vượt trội và khả năng sáng tạo ấn tượng, Brown không chỉ bó hẹp ở vị trí phòng ngự mà còn có thể dâng cao hỗ trợ tấn công như một tiền vệ thực thụ. Màn trình diễn của anh tại World Cup sẽ là bài kiểm tra cuối cùng trước khi Man Utd quyết định cạnh tranh với Arsenal và Bayern Munich.

Nathaniel Brown của Đức đang được nhiều CLB Anh săn đón.

2. Elliot Anderson (Anh): Mảnh ghép cho tương lai tuyến giữa

Dưới triều đại của HLV Thomas Tuchel, Elliot Anderson (Nottingham Forest) được kỳ vọng sẽ trở thành nhân tố quan trọng của tuyến giữa tuyển Anh. Khả năng điều tiết và cường độ hoạt động của Anderson được xem là sự bổ sung lý tưởng để kết hợp cùng tài năng trẻ Kobbie Mainoo tại Old Trafford, tạo nên bộ khung tiền vệ đầy hứa hẹn.

3. Yan Diomande (Bờ Biển Ngà): Phương án thay thế Marcus Rashford

Trong bối cảnh tương lai của Marcus Rashford tại Old Trafford vẫn là một dấu hỏi, Man Utd đã hướng tầm ngắm tới Yan Diomande của RB Leipzig. Ngôi sao chạy cánh người Bờ Biển Ngà sở hữu kỹ thuật cá nhân điêu luyện và khả năng đột phá sắc bén. Dù mức định giá không hề rẻ, nhưng màn trình diễn tại World Cup sẽ là cơ sở quan trọng để đội chủ sân Old Trafford quyết định chiêu mộ.

4. Zion Suzuki (Nhật Bản): Cạnh tranh cho vị trí khung gỗ

Mặc dù Senne Lammens đang đảm nhận vị trí số một, nhưng Man Utd vẫn liên tục liên hệ với Zion Suzuki mỗi khi xuất hiện hoài nghi về vị trí này. Thủ thành của Parma dự kiến sẽ bắt chính cho tuyển Nhật Bản tại giải đấu năm nay. Đây là cơ hội để anh chứng minh khả năng phản xạ và chơi chân trước các tuyển trạch viên hàng đầu.

5. Aurelien Tchouameni (Pháp): Ưu tiên hàng đầu của "Quỷ đỏ"

Aurelien Tchouameni luôn là mục tiêu thường xuyên trong các tin đồn chuyển nhượng liên quan đến nửa đỏ thành Manchester. Tại kỳ World Cup cuối cùng của HLV Didier Deschamps, tiền vệ thuộc biên chế Real Madrid đóng vai trò hạt nhân giúp tuyển Pháp tiến sâu. Nếu có thể thuyết phục được đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, đây sẽ là bản hợp đồng nâng tầm đẳng cấp cho hàng tiền vệ Man Utd.

Aurelien Tchouameni là ưu tiên của MU.

6. Djed Spence và Morgan Rogers: Những nhân tố từ Premier League

Djed Spence đã gây ấn tượng mạnh với HLV Tuchel để chiếm một suất lên tuyển Anh, cho thấy tiềm năng cực lớn của hậu vệ cánh này. Trong khi đó, Morgan Rogers (Aston Villa) - người từng thăng tiến dưới sự dẫn dắt của Michael Carrick - hoàn toàn phù hợp với kế hoạch trẻ hóa đội hình dựa trên các tài năng bản địa của Man Utd.

7. Danilo Santos (Brazil): Giải pháp mỏ neo kinh tế

Sắm vai dự bị cho đàn anh Casemiro tại đội tuyển Brazil, Danilo Santos là một lựa chọn chất lượng nhưng có mức giá phải chăng. Dù hiện chơi bóng tại quê nhà Brazil, anh đã có kinh nghiệm thi đấu tại Ngoại hạng Anh trong màu áo Nottingham Forest, giúp việc thích nghi trở nên dễ dàng hơn.

8. Rafael Leao (Bồ Đào Nha): Thương vụ bom tấn tiềm năng

Việc Rafael Leao thông báo sẽ rời AC Milan vào mùa hè này đã biến anh thành mục tiêu săn đón hàng đầu. Man Utd, với sự hỗ trợ từ người đại diện Jorge Mendes, đang ở vị thế thuận lợi để tiếp cận. Nếu tỏa sáng giúp Bồ Đào Nha tiến sâu, khả năng một thương vụ bom tấn được kích hoạt tại Old Trafford là rất cao.

9. Tyler Adams (Mỹ): Thủ lĩnh của đội chủ nhà

Cuối cùng là Tyler Adams, một trong những niềm hy vọng lớn nhất của nước chủ nhà Mỹ. Dù chưa phải là ưu tiên hàng đầu của ban tuyển trạch, nhưng phong độ thuyết phục và khả năng lãnh đạo tại giải đấu quốc tế lần này có thể giúp tiền vệ của Bournemouth ghi điểm trong mắt giới thượng tầng Man Utd.