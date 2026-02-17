10 sự kiện, dấu ấn nổi bật của Hà Tĩnh năm 2025

PV - 17/02/2026 17:26

Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh xin trân trọng giới thiệu 10 sự kiện, dấu ấn nổi bật của Hà Tĩnh trong năm 2025.