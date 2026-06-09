10 tài năng trẻ hứa hẹn bùng nổ tại World Cup 2026 Với sự hiện diện của 1.248 cầu thủ tại Bắc Mỹ, World Cup 2026 trở thành sân khấu cho thế hệ ngôi sao mới như Nico Paz hay thần đồng Gilberto Mora bước ra ánh sáng.

Vòng chung kết World Cup 2026 tại Bắc Mỹ không chỉ là nơi những siêu sao hàng đầu thế giới khẳng định vị thế, mà còn là bệ phóng cho làn sóng tài năng mới. Với 891 gương mặt lần đầu tham dự trên tổng số 1.248 cầu thủ, giải đấu năm nay hứa hẹn chứng kiến những màn bứt phá ngoạn mục. Dưới đây là 10 gương mặt triển vọng nhất được dự báo sẽ tạo nên những hiệu ứng lớn trên sân cỏ quốc tế.

Hàng loạt ngôi sao trẻ tiềm năng có thể sẽ được đại diện cho ĐTQG của họ ở kỳ World Cup năm nay.

1. Yan Diomande (Bờ Biển Ngà)

Ở tuổi 19, tiền đạo cánh của RB Leipzig đang là một trong những cái tên được săn đón nhất. Gia nhập từ Leganes với giá 20 triệu euro vào năm 2025, Diomande đã bùng nổ với 21 lần in dấu giày vào bàn thắng sau 33 trận tại Bundesliga. Hiện tại, Leipzig định giá ngôi sao này lên tới hơn 130 triệu euro. Việc từng sống tại Florida giúp Diomande có tâm lý thoải mái như thi đấu trên sân nhà.

2. Gilberto Mora (Mexico)

Mora là cầu thủ trẻ nhất tại World Cup lần này khi vừa tròn 17 tuổi. Tiền vệ tấn công của Tijuana đã đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ ghi bàn trẻ nhất giải VĐQG Mexico ở tuổi 15. Được mệnh danh là "Pedri của Mexico", Mora là niềm hy vọng lớn nhất của quốc gia đồng chủ nhà sau khi tỏa sáng rực rỡ tại Gold Cup vừa qua.

3. Johan Manzambi (Thụy Sĩ)

Cầu thủ 20 tuổi thuộc biên chế Freiburg vừa trải qua mùa giải thăng hoa, góp công đưa đội bóng Đức lọt vào chung kết Europa League. Với 7 bàn thắng từ tuyến giữa, ngôi sao đang nằm trong tầm ngắm của Arsenal được kỳ vọng sẽ trở thành trụ cột mới của đội tuyển Thụy Sĩ tại sân chơi lớn nhất hành tinh.

Manzambi là làn gió mới của đội tuyển Thụy Sĩ.

4. Nico Paz (Argentina)

Tiền vệ 21 tuổi này là hạt nhân trong lối chơi của Como dưới sự dẫn dắt của Cesc Fabregas. Paz sở hữu thống kê rê bóng thành công cao nhất Serie A mùa này. Dù Real Madrid đã bán anh vào năm 2024, họ vẫn cài điều khoản mua lại đến năm 2027. Paz được kỳ vọng sẽ mang lại khả năng đột biến cao từ vị trí số 10 cho đương kim vô địch Argentina.

5. Ayyoub Bouaddi (Morocco)

Mới 18 tuổi nhưng Bouaddi đã dày dạn kinh nghiệm tại Champions League trong màu áo Lille. Được biệt danh là "Einstein" nhờ sự thông minh trên sân cỏ và thành tích học tập xuất sắc, việc anh chọn khoác áo Morocco thay vì Pháp được xem là thành công lớn của bóng đá Bắc Phi.

6. Ibrahim Maza (Algeria)

Ngôi sao 20 tuổi của Bayer Leverkusen được người hâm mộ gọi là "Mazadona" nhờ kỹ thuật cá nhân điêu luyện. Từng khoác áo các lứa trẻ của Đức trước khi chọn Algeria, Maza đã ghi dấu ấn đậm nét tại giải vô địch châu Phi và được kỳ vọng sẽ thay thế vai trò dẫn dắt của đàn anh Riyad Mahrez.

7. Gessime Yassine (Morocco)

Cầu thủ chạy cánh 20 tuổi vừa chuyển sang Strasbourg với giá 7 triệu euro. Yassine sở hữu khả năng kiểm soát bóng điêu luyện và vừa cùng đội U20 Morocco lên ngôi vô địch World Cup trẻ. Anh hứa hẹn là quân bài tẩy đầy tốc độ trên hàng công của đại diện châu Phi.

8. Kerim Alajbegovic (Bosnia-Herzegovina)

Ở tuổi 18, Alajbegovic đã thể hiện bản lĩnh thép khi thực hiện thành công quả phạt đền quyết định đưa Bosnia vượt qua vòng play-off. Tài năng của Red Bull Salzburg ấn tượng đến mức Bayer Leverkusen đã nhanh chóng kích hoạt điều khoản mua lại anh chỉ sau một mùa giải duy nhất.

9. Ricardo Pepi (Mỹ)

Nước chủ nhà đặt kỳ vọng lớn vào chân sút 23 tuổi của PSV Eindhoven. Pepi ghi 19 bàn giúp PSV vô địch Hà Lan và duy trì phong độ cực cao với 13 pha lập công cho đội tuyển quốc gia. Sự nhạy bén trong vòng cấm của Pepi là chìa khóa để đội tuyển Mỹ tiến sâu tại giải đấu trên sân nhà.

10. Luka Vuskovic (Croatia)

Trung vệ 19 tuổi thuộc sở hữu của Tottenham vừa trải qua mùa giải cho mượn thành công tại Hamburg với 6 bàn thắng. Vuskovic không chỉ mạnh trong phòng ngự mà còn sở hữu tư duy triển khai bóng hiện đại, được xem là biểu tượng cho sự chuyển giao thế hệ của hàng thủ Croatia.