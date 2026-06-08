10 thần đồng hứa hẹn bước ra ánh sáng tại World Cup 2026 World Cup 2026 không chỉ là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh mà còn là bệ phóng cho 10 tài năng trẻ xuất chúng như Gilberto Mora hay Kendry Paez vươn tầm siêu sao.

Mỗi kỳ World Cup không chỉ là nơi tôn vinh những huyền thoại đương đại mà còn là bệ phóng quan trọng nhất để các tài năng trẻ bước ra ánh sáng thế giới. Tại World Cup 2026, sự kỳ vọng đang đổ dồn vào 10 cầu thủ trẻ sở hữu những phẩm chất kỹ thuật và tư duy chơi bóng vượt trội, sẵn sàng ghi dấu ấn trên sân khấu lớn nhất hành tinh.

Những nhạc trưởng tương lai và làn gió mới ở hàng công

1. Gilberto Mora (Mexico)

Ở tuổi 17, tiền vệ thuộc biên chế Tijuana đang nắm giữ kỷ lục cầu thủ trẻ nhất tham dự World Cup 2026. Mora không chỉ sở hữu đôi chân nhanh nhẹn mà còn có nhãn quan chiến thuật nhạy bén, hứa hẹn trở thành nguồn cảm hứng mới cho lối chơi tấn công của đội đồng chủ nhà Mexico ngay từ trận mở màn. Hiện tại, tài năng của anh đã lọt vào tầm ngắm của câu lạc bộ Barcelona.

Gilberto Mora là niềm hy vọng mới của bóng đá Mexico.

2. Can Uzun (Thổ Nhĩ Kỳ)

Sau khi lỡ hẹn với Euro 2024, tiền vệ tấn công thuộc biên chế Eintracht Frankfurt đang có phong độ ghi bàn cực kỳ ấn tượng. Cầu thủ 20 tuổi này sở hữu lối chơi năng nổ và khả năng hoạt động rộng. Dù phải cạnh tranh gay gắt với các ngôi sao trẻ khác, Uzun vẫn là quân bài chiến lược sẵn sàng bùng nổ mỗi khi được trao cơ hội.

3. Ibrahim Maza (Algeria)

Nhạc trưởng của Bayer Leverkusen đã có khởi đầu thuận lợi tại Bundesliga. Với kỹ thuật đi bóng khéo léo và khả năng xoay xở uyển chuyển trong không gian hẹp, Maza là hạt nhân quan trọng giúp vận hành hàng tiền vệ của Algeria. Phong độ của anh được xem là chìa khóa mở ra tấm vé đi tiếp cho đại diện Bắc Phi.

Maza là tài năng trẻ rất đáng được mong đợi.

4. Kendry Paez (Ecuador)

Paez được đánh giá là một trong những tài năng thiên bẩm lớn nhất của bóng đá Ecuador. Thuộc biên chế Chelsea từ năm ngoái, cầu thủ 19 tuổi này cần tận dụng World Cup để chứng minh bản lĩnh và sự trưởng thành sau những rắc rối đời tư, nhằm đáp ứng yêu cầu khắc nghiệt của bóng đá đỉnh cao.

5. Kerim Alajbegovic (Bosnia & Herzegovina)

Cầu thủ chạy cánh 18 tuổi vừa trải qua mùa giải đột phá trong màu áo Red Bull Salzburg. Sở hữu lối đá trực diện, kỹ thuật lắt léo và khả năng dứt điểm tốt bằng cả hai chân, Alajbegovic là mũi khoan lợi hại bên hành lang cánh trái, hứa hẹn mang đến những màn trình diễn bùng nổ.

6. Ibrahim Mbaye (Senegal)

Cầu thủ chạy cánh thuộc Paris Saint-Germain sở hữu tốc độ bùng nổ và kỹ năng rê dắt khéo léo. Dù cần mài giũa thêm khả năng ra quyết định cuối cùng, nhưng lối đá cống hiến của tài năng 18 tuổi này biến anh thành một trong những cái tên đáng xem nhất giải đấu.

Sức mạnh nơi hệ thống phòng ngự và tuyến giữa

7. Christ Inao Oulai (Bờ Biển Ngà)

Tiền vệ của Trabzonspor là một "chiến binh thầm lặng" với lối chơi cần cù và khả năng thu hồi bóng xuất sắc. Hiện Oulai đang nằm trong tầm ngắm của các câu lạc bộ lớn tại Ngoại hạng Anh như Manchester United hay Chelsea, dù anh bày tỏ khát khao gia nhập Paris Saint-Germain.

8. Joaquin Seys (Bỉ)

Hậu vệ trái của Club Brugge vừa trải qua mùa giải ấn tượng với hai bàn thắng và năm đường kiến tạo. Nhờ khả năng chọn vị trí phòng ngự thông minh và những quả tạt có độ chính xác cao, Seys đang được Manchester United và Newcastle theo đuổi sát sao.

9. Caleb Yirenkyi (Ghana)

Xuất thân từ học viện Right To Dream, Yirenkyi là mẫu tiền vệ phòng ngự năng nổ với nguồn thể lực vô tận, được so sánh với N'golo Kante. Tại đội tuyển Ghana, anh có thể được kéo xuống đá hậu vệ phải để tận dụng khả năng đeo bám bền bỉ.

10. Luka Vuskovic (Croatia)

Hậu vệ 19 tuổi thuộc biên chế Tottenham Hotspur đang tỏa sáng tại Hamburg dưới dạng cho mượn. Với chiều cao lý tưởng và khả năng không chiến mạnh mẽ, Vuskovic không chỉ phòng ngự xuất sắc mà còn cực kỳ nguy hiểm trong các tình huống cố định. Anh hiện là mục tiêu săn đón của Barcelona.