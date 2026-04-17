Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, năm học 2025-2026 toàn thành phố có khoảng 147.000 học sinh lớp 9, tăng 20.000 em so với năm học trước. Đây là số học sinh cao kỷ lục nhất từ trước đến nay của Hà Nội, tạo áp lực lớn cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 sắp tới.

So sánh với các năm gần đây, quy mô học sinh dự thi lớp 10 Hà Nội từng dao động quanh mức 101.000 – 107.000 em.

Cụ thể, năm 2025 có 103.000 học sinh dự thi, năm 2024 là 105.000, năm 2023 là 104.000, năm 2022 là 107.000, năm 2021 là 101.000 và năm 2020 là 107.000. Con số 147.000 học sinh lớp 9 năm nay vượt xa mặt bằng nhiều năm qua, tương đương mức tăng khoảng 40.000 em so với năm 2025.

Sau 5 ngày mở cổng đăng ký chính thức, tổng số học sinh đã đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 công lập là 114.195 em, chiếm tỷ lệ 77,9% so với tổng số học sinh sau THCS năm học 2025-2026.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết hệ thống cơ bản vận hành ổn định, các nhà trường đã tổ chức tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ học sinh đăng ký kịp thời.

Các trường THPT công lập không chuyên có số lượng đăng ký cao (tính tổng 3 nguyện vọng) chủ yếu là trường ngoại thành. THPT Bắc Lương Sơn dẫn đầu với tổng 6.971 nguyện vọng. THPT Tự Lập xếp thứ hai với 6.750 nguyện vọng, theo sau là THPT Đại Mỗ với 6.114 nguyện vọng.

Các trường này đều thuộc khu vực có dân cư đông và giáp ranh nhiều huyện, quận của Hà Nội.

Ở nhóm nguyện vọng 1 – chỉ tiêu quan trọng nhất của kỳ tuyển sinh lớp 10, THPT Yên Hòa đứng đầu danh sách với 2.485 hồ sơ, tổng 3 nguyện vọng đạt 2.579 hồ sơ.

THPT Lê Quý Đôn (Hà Đông) xếp thứ hai với 2.143 nguyện vọng 1 và tổng 2.190 nguyện vọng. THPT Kim Liên đứng thứ ba với 1.895 nguyện vọng 1 và tổng 2.038 hồ sơ.

So với chỉ tiêu nhà trường đưa ra, tổng số nguyện vọng đăng ký tại một số trường như THPT Mỹ Đình, THPT Yên Hòa đã vọt lên gấp 3 hoặc gần gấp 4 lần.

Bảng 10 trường THPT công lập không chuyên có nguyện vọng 1 cao nhất

TT Mã THPT Trường NV1 NV2 NV3 Tổng 1 0403 THPT Yên Hòa 2.485 70 24 2.579 2 1003 THPT Lê Quý Đôn – Hà Đông 2.143 20 27 2.190 3 0802 THPT Kim Liên 1.895 117 26 2.038 4 1302 THPT Việt Đức 1.735 90 29 1.854 5 0301 THPT Nguyễn Thị Minh Khai 1.711 51 25 1.787 6 0103 THPT Phan Đình Phùng 1.678 39 28 1.745 7 1301 THPT Trần Phú – Hoàn Kiếm 1.491 583 50 2.124 8 1102 THPT Thăng Long 1.438 97 28 1.563 9 2302 THPT Tùng Thiện 1.424 101 54 1.579 10 1804 THPT Mỹ Đình 1.419 1.212 278 2.909

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội khuyến nghị các nhà trường tiếp tục tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn học sinh và phụ huynh trong quá trình đăng ký nguyện vọng lớp 10, đảm bảo thuận lợi và chọn nguyện vọng phù hợp với năng lực bản thân và điều kiện gia đình.

Các nhà trường tuyệt đối không ép buộc học sinh khi đăng ký dự thi hay lựa chọn phân luồng ở bậc học tiếp theo, bảo đảm việc đăng ký hoàn toàn tự nguyện.

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lưu ý phụ huynh học sinh không nên để đến ngày cuối cùng mới đăng ký, tránh rủi ro kỹ thuật không đáng có.

Thống kê số lượng đăng ký nguyện vọng vào các trường giúp học sinh có thêm thông tin tham khảo; việc lựa chọn nguyện vọng phải dựa trên năng lực của học sinh, phù hợp với điều kiện mỗi gia đình và định hướng tương lai của các em.