115 cáo buộc tài chính: Di sản của Pep Guardiola tại Man City sẽ được định đoạt ra sao? Trận chiến pháp lý quanh 115 cáo buộc vi phạm tài chính đang phủ bóng đen lên kỷ nguyên thành công nhất lịch sử Man City ngay trước ngày Pep Guardiola rời đi.

Khi tiếng còi mãn cuộc của mùa giải này vang lên, đó cũng là lúc một trong những triều đại vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Anh đi đến hồi kết. Tuy nhiên, di sản của Pep Guardiola tại Manchester City không chỉ được định đoạt bằng những chiếc cúp Premier League hay danh hiệu Champions League danh giá, mà còn đang đứng trước một phép thử khắc nghiệt về tính chính danh.

Pep Guardiola sẽ rời Man City sau khi mùa giải này khép lại.

Bóng ma 115 cáo buộc và câu hỏi về tính công bằng

Bên cạnh những đổi mới chiến thuật và sự thống trị tuyệt đối trên sân cỏ, kỷ nguyên của Guardiola tại Etihad luôn bị bủa vây bởi 115 cáo buộc vi phạm quy định tài chính từ Premier League. Đây không chỉ là một vấn đề pháp lý đơn thuần; nó là một biến số có khả năng thay đổi hoàn toàn cách lịch sử nhìn nhận về Man City. Nếu CLB được minh oan, Guardiola sẽ mãi là kiến trúc sư trưởng đã tái định nghĩa bóng đá Anh bằng cấu trúc kiểm soát bóng tinh vi và sự hoàn hảo trong vận hành. Ngược lại, một phán quyết có tội sẽ khiến toàn bộ công lao của ông bị đặt dưới lăng kính của sự hoài nghi.

Vấn đề trở nên đặc biệt nhạy cảm khi nhìn vào những mùa giải mà Man City lên ngôi với khoảng cách cực kỳ sít sao. Đội bóng của Pep từng vượt qua Liverpool chỉ với 1 điểm ở mùa giải 2018/19 và 2021/22, trước khi đánh bại Arsenal với cách biệt 2 điểm vào năm 2024. Nếu những sai phạm tài chính được chứng minh đã giúp Man City sở hữu nguồn lực tài chính vượt trội để xây dựng đội hình, các danh hiệu này chắc chắn sẽ bị lôi lại để tranh luận gay gắt.

Những tiếng nói từ phía đối trọng

Không ít nhân vật trong giới bóng đá đã lên tiếng về vấn đề này. Jose Mourinho, người từng dẫn dắt Manchester United về nhì sau Man City ở mùa giải 2017/18, đã không ngần ngại châm biếm bằng cách khẳng định các chức vô địch của ông với Chelsea là “công bằng và sạch sẽ”. Mourinho thậm chí còn đùa rằng ông có thể nhận thêm huy chương vô địch nếu Man City bị tước danh hiệu vì những vi phạm trong quá khứ.

Về phần mình, Pep Guardiola vẫn luôn giữ vững lập trường thép. Khi được hỏi về việc liệu các tranh cãi tài chính có làm tổn hại đến di sản của mình hay không, câu trả lời của ông vào năm 2019 vẫn còn nguyên giá trị: “Không, hoàn toàn không”. Đối với một chiến lược gia coi sân tập và phòng thay đồ là thánh đường, những gì diễn ra trên thảm cỏ xanh mới là thước đo duy nhất cho giá trị của một đội bóng.

Di sản chiến thuật: Giá trị không thể phủ nhận

Pep đã thay đổi lịch sử Man City.

Dù phán quyết cuối cùng có ra sao, có một sự thật mà ngay cả những người chỉ trích gắt gao nhất cũng khó lòng bác bỏ: tầm ảnh hưởng của Guardiola đã vượt ra ngoài các phòng truyền thống. Ông không đơn thuần là một HLV mua sắm những ngôi sao đắt giá; ông là người đã biến họ thành những quân cờ trong một hệ thống vận hành hoàn hảo, từ những hậu vệ biên bó trong (inverted fullbacks) đến việc sử dụng số 9 ảo hay các tiền vệ trung tâm linh hoạt.

Chuyên gia Tim Jotischky nhận định rằng, cho dù người ta có muốn đặt một “dấu sao” bên cạnh các danh hiệu của Man City, di sản chiến thuật của nhà cầm quân người Tây Ban Nha là điều không thể bị phá hủy. Ảnh hưởng của Guardiola đã lan tỏa đến cách xây dựng lối chơi của hàng loạt đội bóng tại Anh và châu Âu, tạo ra một thế hệ HLV mới chịu ảnh hưởng sâu sắc từ tư duy của ông.

Có thể thấy, lịch sử bóng đá có thể sẽ phải ghi thêm những dòng chú thích rất dài về giai đoạn trị vì của Man City. Tuy nhiên, để viết lại toàn bộ tầm vóc của một thiên tài đã thay đổi diện mạo bóng đá hiện đại như Pep Guardiola là một nhiệm vụ gần như không thể.