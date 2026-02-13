Đời sống 12 địa điểm bắn pháo hoa Tết Bính Ngọ 2026 tại TP.Hải Phòng Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Hải Phòng tổ chức bắn pháo hoa tại 12 điểm trên toàn thành phố, trong đó có 5 điểm tầm cao

Địa điểm bắn pháo hoa Tết Âm lịch 2026 tại TP. Hải Phòng

5 điểm bắn pháo hoa tầm cao kết hợp giàn tầm thấp

Địa điểm 1: Quảng trường Trung tâm Chính trị- Hành chính Bắc sông Cấm, phường Thủy Nguyên, với 600 quả tầm cao và 150 giàn tầm thấp và pháo hoa hoả thuật.

Địa điểm 2: Quảng trường Trung tâm Văn hóa Xứ Đông, phường Lê Thanh Nghị, có 600 quả tầm cao và 150 giàn tầm thấp và pháo hoa hoả thuật.

Địa điểm 3: Khu đô thị Vinhomes Vũ Yên, phường Thủy Nguyên 300 quả tầm cao cùng 200 quả và 60 giàn tầm thấp.

Địa điểm 4: Bờ hồ Hạnh Phúc, phường Kiến An 200 quả tầm cao và 90 giàn tầm thấp.

Địa điểm 5: Sân vận động xã Kiến Hải với 100 quả tầm cao và 60 giàn tầm thấp.

7 điểm bắn pháo hoa tầm thấp

7 điểm bắn pháo hoa tầm thấp được bố trí tại các khu vực xa trung tâm gồm:

Địa điểm 6: bến đua thuyền xã Kiến Thụy.

Địa điểm 7: Trường Trung học phổ thông Cát Hải và Trung tâm du lịch Cát Bà, đặc khu Cát Hải.

Địa điểm 8: nhà tròn giữa hồ trong công viên, phường An Dương.

Địa điểm 9: sân vận động xã Chấn Hưng.

Địa điểm 10: sân vận động xã Hà Bắc.

Địa điểm 11: sân vận động xã Hợp Tiến.

Địa điểm 12: khu đô thị phía Tây, xã Nam Sách.

Thời gian bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Bính Ngọ

Thời lượng bắn pháo hoa tại các điểm trên là 15 phút. Thời gian từ 0h00 đến 0h15, ngày 17/2/2026 (nhằm mùng 1 tháng Giêng, năm Bính Ngọ).

Hải Phòng chào Xuân Bính Ngọ 2026: Nghệ thuật đặc biệt và pháo hoa rực sáng đêm Giao thừa

Chương trình nghệ thuật “Hải Phòng chào xuân Bính Ngọ - 2026” diễn ra từ 22h00 ngày 16/02/2026 đến 00h30 ngày 17/02/2026 (đêm Giao thừa) tại quảng trường Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố. Sự kiện được truyền hình trực tiếp trên Báo và Phát thanh - Truyền hình Hải Phòng cùng các nền tảng số, đồng thời trình chiếu màn hình lớn tại Trung tâm Văn hoá Xứ Đông (phường Lê Thanh Nghị) phục vụ người dân theo dõi.

Đây là chương trình văn hóa - nghệ thuật quy mô lớn, tổ chức trong không khí thiêng liêng của Tết cổ truyền và khí thế thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030. Chương trình khắc họa niềm tự hào về truyền thống “trung dũng, quyết thắng”, tinh thần “Xứ Đông văn hiến - Đất Cảng anh hùng”, nhất là sau thời điểm mở rộng không gian phát triển từ 1/7/2025.

Đúng 00h00, sau nghi thức Countdown, màn pháo hoa tầm cao sẽ rực sáng trên nền nhạc Happy New Year (Remix), chính thức chào đón năm mới Bính Ngọ 2026. Chương trình hứa hẹn mang đến hành trình cảm xúc trọn vẹn, từ lắng đọng tri ân đến bùng nổ rạng rỡ, lan tỏa niềm tin và khát vọng vươn lên của thành phố Cảng.