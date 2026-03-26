16 anh hào tử chiến giành 4 vé vớt dự World Cup 2026: Thách thức cho Italy và Đan Mạch 16 đội tuyển hàng đầu châu Âu sẽ bước vào loạt trận bán kết play-off kịch tính để tranh 4 suất cuối cùng dự World Cup 2026, với tâm điểm là các trận đấu của Italy và Đan Mạch.

Chặng đường vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu đang tiến tới giai đoạn khốc liệt nhất khi 16 đội tuyển chuẩn bị bước vào loạt trận play-off sinh tử. Với chỉ 4 tấm vé cuối cùng dành cho những đội chiến thắng ở các nhánh đấu, những tên tuổi lớn như Italy, Đan Mạch hay Ba Lan buộc phải vượt qua thử thách cực đại để không lỡ hẹn với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tại Bắc Mỹ.

Hojlund sẽ là cái tên đáng chú ý của loạt trận tháng này.

Nhánh A: Trọng trách của người Ý và phép thử cho Xứ Wales

Sự chú ý đổ dồn vào Italy, đội quân Thiên thanh đang chịu sức ép lớn sau khi để mất ngôi đầu bảng I vào tay Na Uy. HLV Gennaro Gattuso đối mặt với nhiệm vụ nặng nề khi tiếp đón Bắc Ireland. Dù lịch sử ủng hộ Italy với thành tích chưa từng thua đối thủ này kể từ năm 1958 và giữ sạch lưới 7 trận liên tiếp, HLV Michael O'Neill của Bắc Ireland vẫn tràn đầy tự tin về một cú sốc tại vòng bán kết play-off.

Ở cặp đấu còn lại của nhánh này, Xứ Wales sẽ đối đầu với Bosnia & Herzegovina tại Cardiff. Dù lịch sử đối đầu đang nghiêng về phía đội khách (hòa 2, thua 2), HLV Craig Bellamy khẳng định đã tìm ra những điểm yếu chí mạng của đối thủ để giúp Xứ Wales tiến gần hơn tới tấm vé vàng.

Nhánh B: Hỏa lực Thụy Điển đối đầu hàng thủ Ukraine

Tại Valencia, cuộc đụng độ giữa Ukraine và Thụy Điển hứa hẹn sẽ vô cùng căng thẳng. HLV Serhiy Rebrov của Ukraine đặt niềm tin vào nền tảng thể lực, trong khi tân thuyền trưởng Thụy Điển Graham Potter đang đau đầu với bài toán nhân sự. Việc thiếu vắng cả Alexander Isak và Dejan Kulusevski do chấn thương là tổn thất lớn, nhưng Thụy Điển vẫn còn đó mũi nhọn Viktor Gyokeres đang có phong độ cao.

Trong khi đó, Ba Lan dưới thời tân HLV Jan Urban sẽ tái ngộ Albania. Dù sở hữu thành tích đối đầu áp đảo (thắng 10, hòa 3), Ba Lan vẫn cần sự cẩn trọng tối đa trước lối chơi kiên cường đã thành thương hiệu của Albania trong các kỳ vòng loại gần đây.

Các nhánh đấu vòng play-off châu Âu.

Nhánh C: Cuộc đấu trí giữa các thế hệ HLV

Điểm nhấn tại Nhánh C là màn so tài trên băng ghế huấn luyện giữa Vincenzo Montella (Thổ Nhĩ Kỳ) và chiến lược gia lão làng 80 tuổi Mircea Lucescu (Romania). Với kinh nghiệm từng dẫn dắt chính ĐTQG Thổ Nhĩ Kỳ, Lucescu hiểu rõ từng ngóc ngách của bóng đá đối thủ, tạo nên một cuộc đấu trí đầy thú vị.

Cùng lúc đó, Slovakia của HLV Francesco Calzona sẽ chạm trán Kosovo. Dưới sự dẫn dắt của Franco Foda, Kosovo đang sở hữu chuỗi 5 trận bất bại và nuôi tham vọng lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt tại vòng chung kết một giải đấu lớn.

Nhánh D: Quyết tâm trở lại của Đan Mạch

Đan Mạch đang tìm cách đứng dậy sau những kết quả thất vọng trước Belarus và Scotland. HLV Brian Riemer dành sự tôn trọng lớn cho Bắc Macedonia, đội bóng vừa bổ nhiệm cựu danh thủ Goce Sedloski vào vị trí HLV trưởng. Đại diện vùng Balkan luôn nổi tiếng với tinh thần thi đấu rực lửa và sẵn sàng tái lập kỳ tích như tại EURO 2020.

Trận đấu cuối cùng là cuộc chiến giữa Cộng hòa Séc và Cộng hòa Ireland. Dù Séc có lợi thế sân nhà, HLV Miroslav Koubek vẫn dè chừng trước tinh thần đang lên cao của Ireland sau chiến thắng chấn động trước Bồ Đào Nha. HLV Heimir Hallgrimsson và các học trò đang nắm giữ sứ mệnh lịch sử để định đoạt tương lai bóng đá Ireland trong 90 phút sinh tử sắp tới.