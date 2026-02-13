Đời sống 16 địa điểm bắn pháo hoa Tết Bính Ngọ 2026 tại Hưng Yên Hưng Yên sẽ bắn pháo hoa đón giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 đồng loạt tại 16 địa điểm.

Địa điểm bắn pháo hoa Tết Âm lịch 2026 tại Hưng Yên

1. Phường Phố Hiến: 150 thùng/gian tại Trung tâm Thông tin – Hội nghị tỉnh (đường Quảng trường Nguyễn Văn Linh).

2. Phường Trần Lãm: 150 thùng/gian tại Công viên Kỳ Bá (nguồn xã hội hóa theo chỉ đạo UBND tỉnh).

3. Phường Trần Hưng Đạo: 90 thùng/gian tại trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND phường (71 Trần Phú).

4. Xã Đại Đồng: 90 thùng/gian tại Khu TTTM Hồng Hải.

Hoàng Hoa Thám: 90 thùng/gian tại vườn hoa đối diện Quảng trường Trung tâm DVVH-XH.

5. Xã Lương Bằng: 150 thùng/gian tại Nhà Văn hóa xã.

6. Xã Ân Thi: 60 thùng/gian tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

7. Xã Triệu Việt Vương: 90 thùng/gian tại khu nhà ở Bình Minh – Phố Hiến (cạnh ĐH.57).

8 Xã Hưng Phú: 90 thùng/gian tại trụ sở UBND xã.

9. Xã Vũ Tiến: 60 thùng/gian tại trụ sở Đảng ủy xã.

10. Xã Phụng Công: 60 thùng/gian tại khu nhà ở phố Mới Văn Giang (trước cổng UBND xã).

11. Xã Việt Yên: 150 thùng/gian tại chợ Nông sản Sông Hồng.

12. Xã Bắc Đông Hưng: 90 thùng/gian tại Đình Lưu (thôn Trung).

13. Xã Như Quỳnh: 120 thùng/gian tại Trung tâm Nhà Văn hóa xã.

14. Xã Bắc Tiến Hưng: 60 thùng/gian tại sân vận động trung tâm xã.

15. Xã Vũ Thư: 60 thùng/gian tại sân trụ sở tiếp công dân xã.

16. Xã Tiên Hải: 120 thùng/gian tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã.

Thời gian bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Bính Ngọ

Thời lượng bắn pháo hoa tại các điểm trên là 15 phút. Thời gian từ 0h00 đến 0h15, ngày 17/2/2026 (nhằm mùng 1 tháng Giêng, năm Bính Ngọ).