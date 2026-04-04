16 ngày giông bão của Arne Slot: 5 trận đấu định đoạt tương lai Liverpool Đối mặt lịch thi đấu khốc liệt với Man City và PSG, Arne Slot đứng trước thử thách lớn nhất từ khi nhậm chức. Liệu sự trở lại của Alexander Isak có đủ cứu vãn một mùa giải đang lung lay?

Sự trở lại của Jurgen Klopp trong trận giao hữu từ thiện tại Anfield cuối tuần qua không chỉ mang lại niềm vui mà còn vô tình khoét sâu vào thực tại khắc nghiệt của Liverpool. Nó nhắc nhở người hâm mộ về một khối gắn kết thép và thứ bóng đá rực lửa từng là bản sắc của The Kop. Hiện tại, dưới thời Arne Slot, những nền tảng ấy đang lung lay dữ dội trước thềm chặng "Tourmalet" quyết định vào tháng 4.

Slot đang đối diện nhiều khó khăn ở Liverpool.

Sứ mệnh 16 ngày và 5 trận đánh lớn

Về lý thuyết, việc lọt vào tứ kết FA Cup và Champions League là minh chứng cho một mùa giải đi đúng hướng. Tuy nhiên, phong độ phập phù hiện tại khiến những cuộc đại chiến với Manchester City và Paris Saint-Germain (PSG) trở thành nỗi lo hơn là sự kỳ vọng. Nhiệm vụ của Arne Slot là vô cùng nặng nề: trải qua 5 trận đấu mang tính bước ngoặt chỉ trong vòng 16 ngày, khép lại bằng trận derby Merseyside rực lửa.

Chiến lược gia người Hà Lan không chỉ phải cứu vãn thể diện ở các giải đấu cúp mà còn phải bảo vệ tấm vé dự Champions League đang bị đe dọa nghiêm trọng. Quan trọng hơn cả, Slot cần chứng minh cho những kẻ hoài nghi thấy rằng kế hoạch tái thiết của ông thực sự có tương lai, trong bối cảnh niềm tin tại Anfield đang dần cạn kiệt.

Nghịch lý giữa doanh thu kỷ lục và sự sa sút trên sân cỏ

Cổ động viên Liverpool đang trải qua giai đoạn tâm lý phức tạp. Họ phẫn nộ trước quyết định tăng giá vé của giới chủ FSG, bất chấp câu lạc bộ vừa công bố mức doanh thu kỷ lục 703 triệu bảng. Sự mệt mỏi và thất vọng càng nhân lên khi đội nhà đã phải nhận tới 10 thất bại tại Ngoại hạng Anh mùa này. Lối chơi kiểm soát bóng mà Slot áp dụng liên tục lộ khuyết điểm, đặc biệt là khả năng chống phản công yếu kém.

Nếu bị Man City loại khỏi FA Cup, Liverpool sẽ chìm sâu vào khủng hoảng.

Dù áp lực bủa vây, ban lãnh đạo Liverpool, từ giới chủ FSG đến Giám đốc Thể thao Richard Hughes, vẫn thể hiện sự kiên nhẫn. Họ hiểu rõ những biến cố chưa từng có mà đội bóng phải gánh chịu: từ sự ra đi đột ngột của Diogo Jota, cơn bão chấn thương đến sự sa sút khó tin của các trụ cột như Mohamed Salah và Alexis Mac Allister.

Hy vọng từ bản hợp đồng 125 triệu bảng

Trong bối cảnh ngặt nghèo, tia sáng cuối đường hầm của Arne Slot mang tên Alexander Isak. Mùa hè qua, The Kop đã bạo chi để đưa về cặp bài trùng Isak và Florian Wirtz. Tuy nhiên, chấn thương nặng từ tháng 12 khiến Isak mới chỉ có 436 phút sát cánh cùng Wirtz trên sân. Sự trở lại tập luyện của tiền đạo người Thụy Điển ngay trước thềm đại chiến Man City được xem là "cứu cánh" cho hàng công đang bế tắc.

Tương lai của Liverpool không chỉ phụ thuộc vào các danh hiệu mà còn là nguồn thu từ Champions League để duy trì cỗ máy tài chính, nhất là khi đội bóng chuẩn bị chia tay huyền thoại Salah và cần tái thiết hành lang cánh phải. Slot vẫn còn đủ chất lượng nhân sự để lật ngược thế cờ, nhưng ông phải hành động ngay lập tức trước khi mọi thứ vượt ra khỏi tầm kiểm soát.