Đời sống 17 địa điểm bắn pháo hoa Tết Bính Ngọ 2026 tại TPHCM TPHCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 17 điểm, gồm 4 điểm tầm cao và 13 điểm tầm thấp, ở khu vực trung tâm và các cửa ngõ trong đêm giao thừa Tết Bính Ngọ.

Địa điểm bắn pháo hoa Tết Âm lịch 2026 tại TPHCM

UBND TPHCM ban hành văn bản chỉ đạo về thực hiện tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 và công tác đảm bảo an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

04 điểm bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp

Theo đó, TPHCM bố trí 04 điểm bắn pháo hoa tầm cao (kết hợp tầm thấp) gồm:

1. Khu vực đầu hầm sông Sài Gòn, phường An Khánh;

2. Khu vực Trung tâm Thành phố mới, phường Bình Dương;

3. Quảng trường Tam Thắng, phường Vũng Tàu;

4. Quảng trường Công viên Bà Rịa, phường Bà Rịa.

13 điểm bắn pháo hoa tầm thấp gồm:

1. Công viên Văn hóa Đầm Sen, phường Bình Thới;

2. Sân bóng Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh xã Dầu Tiếng;

3. Sân bóng Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng xã Minh Thạnh;

4. Chợ Bình Điền, phường Bình Đông;

5. Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi, xã An Nhơn Tây;

6. Quảng trường Trung tâm Hành chính phường Tân Mỹ;

7. Tòa tháp SAIGON MARINA IFC, phường Sài Gòn;

8. Khu Truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, xã Tân Nhựt;

9. Dự án khu dân cư Vườn Cau, phường Lái Thiêu;

10. Khu Đô thị, Thương mại, Dịch vụ Quảng trường xanh phường Đông Hòa;

11. Khu Di tích Cầu tàu 914, đặc khu Côn Đảo;

12. Khu Biệt thự Kim Long (cầu Rạch Đỉa), xã Nhà Bè;

13. Đền thờ Anh hùng, liệt sĩ Rừng Sác, xã Cần Giờ.

Địa điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán 2026 TP. Hồ Chí Minh

Thời gian bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Bính Ngọ

Thời lượng bắn pháo hoa tại các điểm trên là 15 phút. Thời gian từ 0h00 đến 0h15, ngày 17/2/2026 (nhằm mùng 1 tháng Giêng, năm Bính Ngọ).

Công tác chuẩn bị bắn pháo hoa Tết Bính Ngọ 2026

Dịp Tết Bính Ngọ 2026, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động phục vụ người dân như Hội hoa xuân tại Công viên Tao Đàn, đường hoa và đường sách tại khu vực trung tâm như Đường Nguyễn Huệ và Đường Lê Lợi.

Năm nay, thành phố cũng chỉnh trang, tháo dỡ rào chắn tại 9 khu đất công bỏ trống lâu năm để làm vườn hoa công cộng, mở rộng không gian sinh hoạt và vui chơi cho người dân trong dịp Tết.