17 ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất huy động, mức hạ cao nhất tới 1% mỗi năm Chỉ trong hai ngày 10 và 11/4, một loạt ngân hàng thương mại đã hạ lãi suất tiết kiệm sau cuộc họp với Ngân hàng Nhà nước, ghi nhận mức giảm phổ biến từ 0,1% đến 1%/năm.

Thị trường tài chính ghi nhận động thái điều chỉnh lãi suất quy mô lớn khi 17 ngân hàng thương mại đồng loạt công bố biểu lãi suất mới trong ngày 10 và 11/4. Đây là kết quả sau cuộc họp giữa Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và các tổ chức tín dụng vào chiều 9/4, nhằm thực hiện cam kết giảm lãi suất huy động để tạo dư địa hạ lãi suất cho vay, hỗ trợ nền kinh tế.

Các ngân hàng lớn dẫn dắt làn sóng giảm lãi suất

Đáng chú ý, Vietcombank đã quyết định giảm lãi suất trở lại từ ngày 13/4 sau một đợt tăng ngắn hạn trước đó. Nhà băng này điều chỉnh giảm 0,5%/năm đối với kỳ hạn 24 tháng xuống còn 6%/năm. Với thay đổi này, toàn bộ các kỳ hạn tiền gửi tại Vietcombank hiện đều không vượt quá mức ngưỡng 6%/năm.

Tại Techcombank, lãi suất huy động giảm nhẹ 0,1%/năm ở các kỳ hạn ngắn 3-5 tháng, nhưng giảm mạnh tới 0,5%/năm ở các kỳ hạn từ 6 đến 36 tháng. Hiện tại, lãi suất tiết kiệm trực tuyến cao nhất tại Techcombank chỉ còn 6,75%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Đáng lưu ý, ngân hàng vẫn duy trì chính sách cộng thêm 0,8%/năm cho các khoản tiền gửi mới kỳ hạn 6 tháng vào mỗi thứ Hai hàng tuần.

Chi tiết điều chỉnh tại nhóm ngân hàng thương mại cổ phần

Ngân hàng Bản Việt (BVBank) cũng chính thức áp dụng biểu lãi suất mới từ ngày 11/4. Đơn vị này thực hiện cắt giảm 0,3%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và giảm mạnh 0,5%/năm cho các kỳ hạn từ 15 đến 36 tháng. Lãi suất cao nhất tại BVBank hiện ghi nhận ở mức 6,9%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Lãi suất huy động trực tuyến tại BVBank, áp dụng từ 11/4.

LPBank là đơn vị có mức điều chỉnh mạnh nhất trong đợt này. Ngân hàng đã hạ lãi suất các kỳ hạn từ 6 đến 36 tháng với biên độ từ 0,4% đến 1%/năm. Trong đó, kỳ hạn từ 36 đến 60 tháng giảm sâu 1%/năm, hiện chỉ còn 6,2%/năm. Đối với tiền gửi trực tuyến, mức lãi suất cao nhất của LPBank là 7,2%/năm cho kỳ hạn 24-25 tháng.

Tại Sacombank, lãi suất các kỳ hạn từ 12-18 tháng giảm 0,5%/năm xuống còn 6,3%/năm. Mức lãi suất cao nhất tại đây cũng được điều chỉnh từ 7,2%/năm về còn 7%/năm cho kỳ hạn 24-36 tháng. Tương tự, các ngân hàng như SHB, TPBank, ABBank, và KienlongBank cũng đồng loạt hạ lãi suất với mức giảm phổ biến từ 0,1% đến 0,5%/năm.

Bảng so sánh lãi suất huy động trực tuyến ngày 11/04/2026

Dưới đây là biểu lãi suất niêm yết cho hình thức gửi tiền trực tuyến (%/năm) tại một số ngân hàng tiêu biểu:

Ngân hàng 1 tháng 6 tháng 12 tháng 18 tháng Agribank 4,75 7,0 7,0 7,0 VietinBank 4,75 6,6 6,8 6,8 Vietcombank 4,75 6,6 6,8 6,8 Techcombank 4,35 6,55 6,75 5,85 Sacombank 4,75 6,5 6,3 6,3 BVBank 4,75 6,7 6,9 6,7 ABBank 3,8 6,25 6,25 5,8 Eximbank 4,6 5,4 5,3 5,3 SCB 1,6 2,9 3,7 3,9

Theo đại diện các ngân hàng, việc chủ động điều chỉnh giảm lãi suất ngay sau cuộc họp với NHNN thể hiện tinh thần quán triệt định hướng của Chính phủ. Các nhà băng cam kết tiếp tục tối ưu hóa chi phí vốn để hướng tới việc giảm lãi suất cho vay, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận vốn và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới.