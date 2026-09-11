1899 Hoffenheim 2-1 FC Schalke 04: 1899 Hoffenheim giành chiến thắng FC Schalke 04 phải chặn đà sa sút khi làm khách của 1899 Hoffenheim tại Prezero Arena lúc 01:30 ngày 09/11/2026, với 4 trận thua và 1 trận hòa trong 5 trận gần nhất.

1899 Hoffenheim 2 - 1 FC Schalke 04 Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu 1899 Hoffenheim tiếp đón FC Schalke 04.

10' BÀN THẮNG! 1899 Hoffenheim (1-0) Phút 10': Fisnik Asllani (1899 Hoffenheim) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

13' Đôi công cởi mở Cầm bóng: 1899 Hoffenheim 48% - 52% FC Schalke 04, dứt điểm 5 - 6 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 1 - 0; cứu thua 1 - 2.

25' 1899 Hoffenheim ép sân Cầm bóng: 1899 Hoffenheim 59% - 41% FC Schalke 04, dứt điểm 8 - 8 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 0 - 1, cứu thua 2 - 2.

26' BÀN THẮNG! 1899 Hoffenheim (2-0) Phút 26': Tim Lemperle (1899 Hoffenheim) lập công (kiến tạo: Fisnik Asllani). Tỷ số: 2 - 0.

37' Đôi công cởi mở Cầm bóng: 1899 Hoffenheim 56% - 44% FC Schalke 04, dứt điểm 8 - 10 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 1 - 2, cứu thua 2 - 2.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Đôi công cởi mở Cầm bóng: 1899 Hoffenheim 57% - 43% FC Schalke 04, dứt điểm 12 - 13 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 4 - 0; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 2 - 3.

51' Thay người Phút 51' (FC Schalke 04): Vitalie Becker vào sân thay Robin Gosens.

52' Thay người Phút 52' (FC Schalke 04): Kevin Müller vào sân thay Loris Karius.

62' Đôi công cởi mở Cầm bóng: 1899 Hoffenheim 56% - 44% FC Schalke 04, dứt điểm 12 - 16 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 4 - 0; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 3 - 4, cứu thua 2 - 3.

70' Thay người Phút 70' (1899 Hoffenheim): Adam Hložek vào sân thay Andrej Kramarić.

70' Thay người Phút 70' (FC Schalke 04): Junior Dina Ebimbe vào sân thay Mertcan Ayhan.

70' Thay người Phút 70' (FC Schalke 04): Junior Chukwubuike Adamu vào sân thay Satoshi Tanaka.

76' Thẻ vàng Phút 76': Hwang Hee-Chan (FC Schalke 04) nhận thẻ vàng (Foul).

77' Thay người Phút 77' (FC Schalke 04): Edin Džeko vào sân thay Dejan Ljubičić.

77' Đôi công cởi mở Cầm bóng: 1899 Hoffenheim 54% - 46% FC Schalke 04, dứt điểm 13 - 20 (trúng đích 6 - 4), phạt góc 4 - 3; việt vị 3 - 2, phạm lỗi 5 - 5, cứu thua 3 - 4.

78' Thay người Phút 78' (1899 Hoffenheim): Bernardo Fernandes da Silva Junior vào sân thay Mats Rots.

78' Thay người Phút 78' (1899 Hoffenheim): Adam Daghim vào sân thay Fisnik Asllani.

81' BÀN THẮNG! FC Schalke 04 (2-1) Phút 81': Junior Chukwubuike Adamu (FC Schalke 04) lập công. Tỷ số: 2 - 1.

89' Đôi công cởi mở Cầm bóng: 1899 Hoffenheim 45% - 55% FC Schalke 04, dứt điểm 13 - 22 (trúng đích 6 - 6), phạt góc 4 - 4; việt vị 5 - 2, phạm lỗi 8 - 7, cứu thua 4 - 4.

90+6' Thay người Phút 90+6' (1899 Hoffenheim): Max Moerstedt vào sân thay Tim Lemperle.

KT Kết thúc: 1899 Hoffenheim 2-1 FC Schalke 04 Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 03:29 09/11/2026

Đội hình chính thức 1899 Hoffenheim Sơ đồ 4-2-2-2 · HLV C. Ilzer FC Schalke 04 Sơ đồ 5-3-2 · HLV M. Muslić 1 O. Baumann 34 V. Coufal 5 O. Kabak 28 K. Machida 39 M. Rots 7 L. Avdullahu 18 W. Burger 27 A. Kramarić 22 A. Prass 19 T. Lemperle 11 F. Asllani 1 L. Karius 21 D. Ljubičić 43 M. Ayhan 25 N. Katić 4 H. Kuruçay 8 R. Gosens 23 S. El-Faouzi 13 S. Tanaka 24 A. Aouchiche 19 K. Karaman 7 Hwang Hee-Chan Dự bị 1899 Hoffenheim 29 Natnael Abraha 13 Bernardo 14 A. Daghim 46 J. Fields 10 A. Hložek 47 V. Lässig 32 Cajetan Benjamin Lenz 9 Max Moerstedt 37 L. Philipp FC Schalke 04 38 L. Vozar 27 F. Porath 22 K. Müller 11 B. Lasme 40 E. Gashi 10 E. Džeko 29 Dina Ebimbe 33 Vitalie Becker 20 J. Adamu Cập nhật đội hình lúc 01:02 09/11/2026

1899 Hoffenheim Thống kê FC Schalke 04 49% Kiểm soát bóng 51% 15 Dứt điểm 23 7 Trúng đích 6 6 Phạt góc 4 10 Phạm lỗi 9 6 Việt vị 2 4 Thủ môn cứu thua 5

Cầu thủ nổi bật F. Asllani 1899 Hoffenheim 1 bàn · 1 kiến tạo T. Lemperle 1899 Hoffenheim 1 bàn J. Adamu FC Schalke 04 1 bàn K. Machida 1899 Hoffenheim Điểm 7.61

FC Schalke 04 đang cần một tín hiệu tích cực để chặn đà sa sút khi đến làm khách của 1899 Hoffenheim. Trận đấu diễn ra lúc 01:30 ngày 09/11/2026 trên sân Prezero Arena. Đội khách chưa thắng trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất, trong khi chủ nhà có chuỗi kết quả ổn định hơn hẳn.

Schalke 04 chưa tìm thấy chiến thắng

Phong độ gần đây là điểm đáng lo nhất của FC Schalke 04. Trong 5 trận gần nhất, đội thua 4 trận, hòa 1 trận và chưa thắng trận nào. Hai trận mới nhất đều kết thúc bằng thất bại, sau đó là một trận hòa và hai trận thua ở giai đoạn trước đó.

Hiện FC Schalke 04 đứng hạng 17 với 6 điểm. Chuỗi kết quả này cho thấy đội khách cần sự chắc chắn hơn, nhất là khi phải hành quân đến sân của đối thủ có thành tích đối đầu vượt trội.

Hoffenheim ổn định hơn nhưng chưa thể chủ quan

Ở chiều ngược lại, 1899 Hoffenheim thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận trong 5 trận gần nhất. Đội chủ nhà chưa thắng ở hai vòng đấu mới nhất. Trận gần nhất là một trận hòa, trước đó là một thất bại và một trận hòa nữa, còn hai chiến thắng nằm ở đầu chuỗi.

Hiện 1899 Hoffenheim xếp hạng 14 với 9 điểm, hơn FC Schalke 04 ba điểm và hơn ba bậc trên bảng xếp hạng. Khoảng cách này không lớn. Vì vậy, nếu để lỡ cơ hội trên sân nhà, chủ nhà vẫn có thể bị đối thủ kéo lại rất gần.

Thế đối đầu nghiêng về chủ nhà

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, 1899 Hoffenheim thắng 4 trận, không có trận hòa nào, còn FC Schalke 04 thắng 1 trận. Thế trận lịch sử này tạo lợi thế tâm lý cho chủ nhà. Với đội khách, đó cũng là thử thách cần vượt qua nếu muốn thoát khỏi chuỗi trận không thắng.

Điểm then chốt của trận đấu

Với một đội đang cần tìm lại cảm giác chiến thắng, FC Schalke 04 sẽ phải bắt đầu trận đấu thật tập trung. Những tình huống đầu tiên có thể quyết định tâm lý của cả hai bên. Một bàn thắng sớm sẽ giúp đội khách tự tin hơn, còn nếu để thủng lưới trước, áp lực từ chuỗi trận thua sẽ càng nặng nề.

1899 Hoffenheim có lợi thế sân nhà, thành tích đối đầu tốt và vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, hai trận chưa thắng gần nhất là lý do để đội bóng không thể xem nhẹ đối thủ.

Nhận định

Nhìn chung, 1899 Hoffenheim là bên được đánh giá nhỉnh hơn nhờ phong độ ổn định hơn, vị trí cao hơn và thành tích đối đầu áp đảo. Dù vậy, FC Schalke 04 có động lực rõ ràng là chặn đà sa sút, và khoảng cách hai đội trên bảng xếp hạng chưa quá xa. Đây là trận đấu mà chi tiết nhỏ ở giai đoạn đầu có thể định hình cục diện chung cuộc.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất 1899 Hoffenheim · 4 thắng 0 hòa FC Schalke 04 · 1 thắng 1899 Hoffenheim 2 - 0 FC Schalke 04 1H 1899 Hoffenheim 5 - 1 FC Schalke 04 1H FC Schalke 04 0 - 3 1899 Hoffenheim 1H 1899 Hoffenheim 4 - 2 FC Schalke 04 1H FC Schalke 04 4 - 0 1899 Hoffenheim FS0

1899 Hoffenheim 5 trận gần nhất H B H T T 8 Trận 3-0-5 T-H-B 14 Ghi (TB 1.8) 16 Thủng lưới FC Schalke 04 5 trận gần nhất B B H B B 8 Trận 1-3-4 T-H-B 4 Ghi (TB 0.5) 9 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Bayern München 9 6 3 0 +20 21 T H T T H 2 Borussia Dortmund 9 6 3 0 +9 21 T H T H H 3 RB Leipzig 9 6 0 3 +14 18 T T T B T … 13 FC Augsburg 9 2 3 4 0 9 B B H B H 14 1899 Hoffenheim 8 3 0 5 -2 9 B T T B B 15 1. FC Köln 8 2 3 3 -3 9 H H B T B 16 Union Berlin 8 1 4 3 -12 7 H H H T B 17 FC Schalke 04 8 1 3 4 -5 6 B H B B H 18 Borussia Mönchengladbach 9 1 1 7 -13 4 B H T B B