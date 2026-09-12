1899 Hoffenheim 2-1 VfB Stuttgart: 1899 Hoffenheim giành chiến thắng VfB Stuttgart đang nỗ lực bám sát nhóm dự cúp châu lục khi làm khách trước 1899 Hoffenheim tại SNP Arena, trong bối cảnh chủ nhà toàn thua sau 2 vòng đầu.

1899 Hoffenheim 2 - 1 VfB Stuttgart Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu 1899 Hoffenheim tiếp đón VfB Stuttgart.

13' BÀN THẮNG! 1899 Hoffenheim (1-0) Phút 13': Adam Hložek (1899 Hoffenheim) lập công (kiến tạo: Bambasé Conté). Tỷ số: 1 - 0.

13' VfB Stuttgart ép sân Cầm bóng: 1899 Hoffenheim 34% - 66% VfB Stuttgart, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 3 - 1, cứu thua 1 - 0.

26' VfB Stuttgart ép sân Cầm bóng: 1899 Hoffenheim 33% - 67% VfB Stuttgart, dứt điểm 3 - 4 (trúng đích 1 - 3); phạm lỗi 6 - 2, cứu thua 3 - 0.

35' Thay người Phút 35' (VfB Stuttgart): Yanik Spalt vào sân thay Angelo Stiller.

38' VfB Stuttgart ép sân Cầm bóng: 1899 Hoffenheim 38% - 62% VfB Stuttgart, dứt điểm 3 - 4 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 7 - 2, cứu thua 3 - 0.

45+4' VAR Phút 45+4': Phạt đền bị hủy — Adam Hložek (1899 Hoffenheim).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' BÀN THẮNG! VfB Stuttgart (1-1) Phút 48': Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

51' VfB Stuttgart ép sân Cầm bóng: 1899 Hoffenheim 41% - 59% VfB Stuttgart, dứt điểm 7 - 6 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 8 - 3, cứu thua 3 - 1.

55' Thay người Phút 55' (1899 Hoffenheim): Patrick Wimmer vào sân thay Bambasé Conté.

63' Thẻ vàng Phút 63': Wouter Burger (1899 Hoffenheim) nhận thẻ vàng (Dissent).

63' VfB Stuttgart ép sân Cầm bóng: 1899 Hoffenheim 41% - 59% VfB Stuttgart, dứt điểm 10 - 8 (trúng đích 4 - 4), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 12 - 3, cứu thua 3 - 3.

65' Thay người Phút 65' (VfB Stuttgart): Bilal El Khannouss vào sân thay Chris Führich.

65' Thay người Phút 65' (VfB Stuttgart): Deniz Undav vào sân thay Ermedin Demirović.

67' BÀN THẮNG! 1899 Hoffenheim (2-1) Phút 67': Adam Hložek (1899 Hoffenheim) lập công (kiến tạo: Adam Daghim). Tỷ số: 2 - 1.

69' Thay người Phút 69' (1899 Hoffenheim): Valentin Gendrey vào sân thay Vladimír Coufal.

69' Thay người Phút 69' (1899 Hoffenheim): Koki Machida vào sân thay Mats Rots.

75' VfB Stuttgart ép sân Cầm bóng: 1899 Hoffenheim 41% - 59% VfB Stuttgart, dứt điểm 14 - 9 (trúng đích 6 - 5), phạt góc 3 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 13 - 4, cứu thua 4 - 4.

81' Thay người Phút 81' (VfB Stuttgart): Leo Sauer vào sân thay Ramon Hendriks.

81' Thay người Phút 81' (VfB Stuttgart): Jamie Leweling vào sân thay Josha Vagnoman.

82' Thay người Phút 82' (1899 Hoffenheim): Andrej Kramarić vào sân thay Adam Hložek.

82' Thay người Phút 82' (1899 Hoffenheim): Fisnik Asllani vào sân thay Tim Lemperle.

88' Đôi công cởi mở Cầm bóng: 1899 Hoffenheim 44% - 56% VfB Stuttgart, dứt điểm 17 - 11 (trúng đích 6 - 5), phạt góc 3 - 4; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 14 - 7, cứu thua 4 - 4.

KT Kết thúc: 1899 Hoffenheim 2-1 VfB Stuttgart Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 22:28 12/09/2026

Đội hình chính thức 1899 Hoffenheim Sơ đồ 4-4-2 · HLV C. Ilzer VfB Stuttgart Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV S. Hoeneb 1 O. Baumann 34 V. Coufal 5 O. Kabak 21 A. Hajdari 39 M. Rots 20 B. Conté 7 L. Avdullahu 18 W. Burger 14 A. Daghim 10 A. Hložek 19 T. Lemperle 1 F. Bredlow 29 Finn Jeltsch 24 J. Chabot 3 R. Hendriks 4 J. Vagnoman 21 G. Prömel 6 A. Stiller 7 Mittelstädt 9 E. Demirović 10 C. Führich 17 D. Pejčinović Dự bị 1899 Hoffenheim 11 F. Asllani 17 Nathan De Cat 15 V. Gendrey 2 R. Hranáč 27 A. Kramarić 28 K. Machida 9 Max Moerstedt 37 L. Philipp 8 P. Wimmer VfB Stuttgart 16 A. Karazor 18 J. Leweling 44 L. Sauer 47 Y. Spalt 20 L. Stergiou 26 D. Undav 11 El Khannouss 33 M. Funk 37 Maximilian Tobias Herwerth Cập nhật đội hình lúc 20:05 12/09/2026

1899 Hoffenheim Thống kê VfB Stuttgart 43% Kiểm soát bóng 57% 20 Dứt điểm 16 8 Trúng đích 5 5 Phạt góc 7 15 Phạm lỗi 8 2 Việt vị 1 4 Thủ môn cứu thua 6

Cầu thủ nổi bật A. Hložek 1899 Hoffenheim 2 bàn Mittelstädt VfB Stuttgart 1 bàn A. Daghim 1899 Hoffenheim 1 kiến tạo · điểm 7.61 B. Conté 1899 Hoffenheim 1 kiến tạo · điểm 7.22 M. Rots 1899 Hoffenheim Điểm 7.4

VfB Stuttgart đang hướng tầm mắt bám sát nhóm tham dự cúp châu lục khi bước vào chuyến làm khách trước 1899 Hoffenheim tại sân vận động SNP Arena vào lúc 20:30 ngày 12/09/2026. Đây là cuộc so tài mang ý nghĩa quan trọng với mục tiêu của cả hai đội ở giai đoạn hiện tại.

Phong độ trái ngược và áp lực bảng xếp hạng

VfB Stuttgart hiện sở hữu 3 điểm sau hai lượt trận gần nhất với thành tích 1 trận thắng và 1 trận thua. Vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng giúp đại diện vùng Baden-Württemberg duy trì khoảng cách bám đuổi với nhóm cạnh tranh vé ra đấu trường châu Âu. Sự ổn định trong các thời điểm then chốt đang là điểm tựa để đội bóng này tiếp tục tích lũy điểm số.

Trái ngược với đối thủ, 1899 Hoffenheim đang trải qua giai đoạn khởi đầu đầy trắc trở. Đội chủ sân SNP Arena hiện đứng ở vị trí thứ 16 khi chưa giành được điểm số nào sau hai trận toàn thua liên tiếp. Áp lực tìm kiếm những điểm số đầu tiên buộc đội bóng này phải nỗ lực tối đa để sớm thoát khỏi khu vực cuối bảng xếp hạng.

Cán cân đối đầu và xu hướng chia điểm

Lịch sử chạm trán gần đây đang mang lại ưu thế tâm lý nhất định cho đội khách. Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai bên, 1899 Hoffenheim chưa từng nếm mùi chiến thắng khi chỉ có được 4 trận hòa và phải nhận 1 thất bại trước VfB Stuttgart.

Đáng chú ý, tỷ lệ các trận hòa chiếm áp đảo trong những lần so tài vừa qua, phản ánh sự giằng co quyết liệt mỗi khi hai câu lạc bộ giáp mặt. Tuy nhiên, với việc VfB Stuttgart là bên duy nhất có được khúc khải hoàn trong chuỗi 5 trận này, họ hoàn toàn có cơ sở để tự tin triển khai lối chơi chủ động.

Góc nhìn chiến thuật và dự báo thế trận

Dựa trên tương quan hiện tại, VfB Stuttgart nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì thế trận chặt chẽ nhằm bảo toàn sự cơ động và rình rập cơ hội khi đối phương dâng cao. Mục tiêu bám sát nhóm trên là động lực thôi thúc họ hướng đến một kết quả tích cực.

Ở chiều ngược lại, lợi thế sân nhà SNP Arena là điểm tựa duy nhất để 1899 Hoffenheim tìm kiếm bước ngoặt giải tỏa áp lực. Dù vậy, trước một đối thủ đang có phong độ nhỉnh hơn và nắm ưu thế đối đầu, đội chủ nhà sẽ phải đối mặt với thử thách không hề đơn giản trong nỗ lực giữ lại điểm số.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất 1899 Hoffenheim · 0 thắng 4 hòa VfB Stuttgart · 1 thắng 1899 Hoffenheim 3 - 3 VfB Stuttgart Hòa VfB Stuttgart 0 - 0 1899 Hoffenheim Hòa 1899 Hoffenheim 1 - 1 VfB Stuttgart Hòa VfB Stuttgart 1 - 1 1899 Hoffenheim Hòa 1899 Hoffenheim 0 - 3 VfB Stuttgart VS

1899 Hoffenheim 5 trận gần nhất B B T H B 2 Trận 0-0-2 T-H-B 4 Ghi (TB 2.0) 6 Thủng lưới VfB Stuttgart 5 trận gần nhất T T B T B 2 Trận 1-0-1 T-H-B 5 Ghi (TB 2.5) 6 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 FC Augsburg 2 2 0 0 +6 6 T T 2 SC Freiburg 2 2 0 0 +4 6 T T 3 Borussia Dortmund 2 2 0 0 +3 6 T T … 9 RB Leipzig 2 1 0 1 +1 3 B T 10 VfB Stuttgart 2 1 0 1 -1 3 T B 11 Werder Bremen 2 1 0 1 -1 3 T B … 15 Union Berlin 3 0 1 2 -6 1 B B H 16 1899 Hoffenheim 2 0 0 2 -2 0 B B 17 Borussia Mönchengladbach 2 0 0 2 -4 0 B B …

Tình hình lực lượng 1899 Hoffenheim ✚ A. Prass (Muscle Injury) ✚ K. Machida (Lacking Match Fitness) ✚ A. Prass (Muscle Injury) ✚ K. Machida (Lacking Match Fitness) VfB Stuttgart ✚ L. Assignon (Shoulder Injury) ✚ J. Diehl (Muscle Injury) ✚ N. Nartey (Thigh Injury) ✚ D. Seimen (Thigh Injury) ✚ T. Tomas (Muscle Injury) ✚ D. Zagadou (Muscle Injury) ✚ L. Jaquez (Muscle Injury) ✚ L. Assignon (Shoulder Injury)