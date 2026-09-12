Về Báo Hà Tĩnh

1899 Hoffenheim 2-1 VfB Stuttgart: 1899 Hoffenheim giành chiến thắng

Văn Thể12/09/2026 16:20

VfB Stuttgart đang nỗ lực bám sát nhóm dự cúp châu lục khi làm khách trước 1899 Hoffenheim tại SNP Arena, trong bối cảnh chủ nhà toàn thua sau 2 vòng đầu.

1899 Hoffenheim2 - 1VfB StuttgartKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    1899 Hoffenheim tiếp đón VfB Stuttgart.

  • 13'BÀN THẮNG! 1899 Hoffenheim (1-0)

    Phút 13': Adam Hložek (1899 Hoffenheim) lập công (kiến tạo: Bambasé Conté). Tỷ số: 1 - 0.

  • 13'VfB Stuttgart ép sân

    Cầm bóng: 1899 Hoffenheim 34% - 66% VfB Stuttgart, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 3 - 1, cứu thua 1 - 0.

  • 26'VfB Stuttgart ép sân

    Cầm bóng: 1899 Hoffenheim 33% - 67% VfB Stuttgart, dứt điểm 3 - 4 (trúng đích 1 - 3); phạm lỗi 6 - 2, cứu thua 3 - 0.

  • 35'Thay người

    Phút 35' (VfB Stuttgart): Yanik Spalt vào sân thay Angelo Stiller.

  • 38'VfB Stuttgart ép sân

    Cầm bóng: 1899 Hoffenheim 38% - 62% VfB Stuttgart, dứt điểm 3 - 4 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 7 - 2, cứu thua 3 - 0.

  • 45+4'VAR

    Phút 45+4': Phạt đền bị hủy — Adam Hložek (1899 Hoffenheim).

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 48'BÀN THẮNG! VfB Stuttgart (1-1)

    Phút 48': Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

  • 51'VfB Stuttgart ép sân

    Cầm bóng: 1899 Hoffenheim 41% - 59% VfB Stuttgart, dứt điểm 7 - 6 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 8 - 3, cứu thua 3 - 1.

  • 55'Thay người

    Phút 55' (1899 Hoffenheim): Patrick Wimmer vào sân thay Bambasé Conté.

  • 63'Thẻ vàng

    Phút 63': Wouter Burger (1899 Hoffenheim) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 63'VfB Stuttgart ép sân

    Cầm bóng: 1899 Hoffenheim 41% - 59% VfB Stuttgart, dứt điểm 10 - 8 (trúng đích 4 - 4), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 12 - 3, cứu thua 3 - 3.

  • 65'Thay người

    Phút 65' (VfB Stuttgart): Bilal El Khannouss vào sân thay Chris Führich.

  • 65'Thay người

    Phút 65' (VfB Stuttgart): Deniz Undav vào sân thay Ermedin Demirović.

  • 67'BÀN THẮNG! 1899 Hoffenheim (2-1)

    Phút 67': Adam Hložek (1899 Hoffenheim) lập công (kiến tạo: Adam Daghim). Tỷ số: 2 - 1.

  • 69'Thay người

    Phút 69' (1899 Hoffenheim): Valentin Gendrey vào sân thay Vladimír Coufal.

  • 69'Thay người

    Phút 69' (1899 Hoffenheim): Koki Machida vào sân thay Mats Rots.

  • 75'VfB Stuttgart ép sân

    Cầm bóng: 1899 Hoffenheim 41% - 59% VfB Stuttgart, dứt điểm 14 - 9 (trúng đích 6 - 5), phạt góc 3 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 13 - 4, cứu thua 4 - 4.

  • 81'Thay người

    Phút 81' (VfB Stuttgart): Leo Sauer vào sân thay Ramon Hendriks.

  • 81'Thay người

    Phút 81' (VfB Stuttgart): Jamie Leweling vào sân thay Josha Vagnoman.

  • 82'Thay người

    Phút 82' (1899 Hoffenheim): Andrej Kramarić vào sân thay Adam Hložek.

  • 82'Thay người

    Phút 82' (1899 Hoffenheim): Fisnik Asllani vào sân thay Tim Lemperle.

  • 88'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: 1899 Hoffenheim 44% - 56% VfB Stuttgart, dứt điểm 17 - 11 (trúng đích 6 - 5), phạt góc 3 - 4; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 14 - 7, cứu thua 4 - 4.

  • KTKết thúc: 1899 Hoffenheim 2-1 VfB Stuttgart

    Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 22:28 12/09/2026

Đội hình chính thức
1899 Hoffenheim
Sơ đồ 4-4-2 · HLV C. Ilzer
VfB Stuttgart
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV S. Hoeneb
1
O. Baumann
34
V. Coufal
5
O. Kabak
21
A. Hajdari
39
M. Rots
20
B. Conté
7
L. Avdullahu
18
W. Burger
14
A. Daghim
10
A. Hložek
19
T. Lemperle
1
F. Bredlow
29
Finn Jeltsch
24
J. Chabot
3
R. Hendriks
4
J. Vagnoman
21
G. Prömel
6
A. Stiller
7
Mittelstädt
9
E. Demirović
10
C. Führich
17
D. Pejčinović
Dự bị
1899 Hoffenheim
11 F. Asllani17 Nathan De Cat15 V. Gendrey2 R. Hranáč27 A. Kramarić28 K. Machida9 Max Moerstedt37 L. Philipp8 P. Wimmer
VfB Stuttgart
16 A. Karazor18 J. Leweling44 L. Sauer47 Y. Spalt20 L. Stergiou26 D. Undav11 El Khannouss33 M. Funk37 Maximilian Tobias Herwerth
Cập nhật đội hình lúc 20:05 12/09/2026
1899 HoffenheimThống kêVfB Stuttgart
43%
Kiểm soát bóng
57%
20
Dứt điểm
16
8
Trúng đích
5
5
Phạt góc
7
15
Phạm lỗi
8
2
Việt vị
1
4
Thủ môn cứu thua
6
Cầu thủ nổi bật
A. Hložek
A. Hložek
1899 Hoffenheim
2 bàn
M. Mittelstädt
Mittelstädt
VfB Stuttgart
1 bàn
A. Daghim
A. Daghim
1899 Hoffenheim
1 kiến tạo · điểm 7.61
B. Conté
B. Conté
1899 Hoffenheim
1 kiến tạo · điểm 7.22
M. Rots
M. Rots
1899 Hoffenheim
Điểm 7.4

VfB Stuttgart đang hướng tầm mắt bám sát nhóm tham dự cúp châu lục khi bước vào chuyến làm khách trước 1899 Hoffenheim tại sân vận động SNP Arena vào lúc 20:30 ngày 12/09/2026. Đây là cuộc so tài mang ý nghĩa quan trọng với mục tiêu của cả hai đội ở giai đoạn hiện tại.

Phong độ trái ngược và áp lực bảng xếp hạng

VfB Stuttgart hiện sở hữu 3 điểm sau hai lượt trận gần nhất với thành tích 1 trận thắng và 1 trận thua. Vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng giúp đại diện vùng Baden-Württemberg duy trì khoảng cách bám đuổi với nhóm cạnh tranh vé ra đấu trường châu Âu. Sự ổn định trong các thời điểm then chốt đang là điểm tựa để đội bóng này tiếp tục tích lũy điểm số.

Trái ngược với đối thủ, 1899 Hoffenheim đang trải qua giai đoạn khởi đầu đầy trắc trở. Đội chủ sân SNP Arena hiện đứng ở vị trí thứ 16 khi chưa giành được điểm số nào sau hai trận toàn thua liên tiếp. Áp lực tìm kiếm những điểm số đầu tiên buộc đội bóng này phải nỗ lực tối đa để sớm thoát khỏi khu vực cuối bảng xếp hạng.

Cán cân đối đầu và xu hướng chia điểm

Lịch sử chạm trán gần đây đang mang lại ưu thế tâm lý nhất định cho đội khách. Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai bên, 1899 Hoffenheim chưa từng nếm mùi chiến thắng khi chỉ có được 4 trận hòa và phải nhận 1 thất bại trước VfB Stuttgart.

Đáng chú ý, tỷ lệ các trận hòa chiếm áp đảo trong những lần so tài vừa qua, phản ánh sự giằng co quyết liệt mỗi khi hai câu lạc bộ giáp mặt. Tuy nhiên, với việc VfB Stuttgart là bên duy nhất có được khúc khải hoàn trong chuỗi 5 trận này, họ hoàn toàn có cơ sở để tự tin triển khai lối chơi chủ động.

Góc nhìn chiến thuật và dự báo thế trận

Dựa trên tương quan hiện tại, VfB Stuttgart nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì thế trận chặt chẽ nhằm bảo toàn sự cơ động và rình rập cơ hội khi đối phương dâng cao. Mục tiêu bám sát nhóm trên là động lực thôi thúc họ hướng đến một kết quả tích cực.

Ở chiều ngược lại, lợi thế sân nhà SNP Arena là điểm tựa duy nhất để 1899 Hoffenheim tìm kiếm bước ngoặt giải tỏa áp lực. Dù vậy, trước một đối thủ đang có phong độ nhỉnh hơn và nắm ưu thế đối đầu, đội chủ nhà sẽ phải đối mặt với thử thách không hề đơn giản trong nỗ lực giữ lại điểm số.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
1899 Hoffenheim · 0 thắng4 hòaVfB Stuttgart · 1 thắng
02/05/2026
1899 Hoffenheim
3 - 3
VfB Stuttgart
Hòa
20/12/2025
VfB Stuttgart
0 - 0
1899 Hoffenheim
Hòa
24/02/2025
1899 Hoffenheim
1 - 1
VfB Stuttgart
Hòa
07/10/2024
VfB Stuttgart
1 - 1
1899 Hoffenheim
Hòa
17/03/2024
1899 Hoffenheim
0 - 3
VfB Stuttgart
VS
1899 Hoffenheim
5 trận gần nhất
BBTHB
2
Trận
0-0-2
T-H-B
4
Ghi (TB 2.0)
6
Thủng lưới
VfB Stuttgart
5 trận gần nhất
TTBTB
2
Trận
1-0-1
T-H-B
5
Ghi (TB 2.5)
6
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1FC Augsburg2200+66TT
2SC Freiburg2200+46TT
3Borussia Dortmund2200+36TT
9RB Leipzig2101+13BT
10VfB Stuttgart2101-13TB
11Werder Bremen2101-13TB
15Union Berlin3012-61BBH
161899 Hoffenheim2002-20BB
17Borussia Mönchengladbach2002-40BB
Tình hình lực lượng
1899 Hoffenheim
A. Prass (Muscle Injury)
K. Machida (Lacking Match Fitness)
A. Prass (Muscle Injury)
K. Machida (Lacking Match Fitness)
VfB Stuttgart
L. Assignon (Shoulder Injury)
J. Diehl (Muscle Injury)
N. Nartey (Thigh Injury)
D. Seimen (Thigh Injury)
T. Tomas (Muscle Injury)
D. Zagadou (Muscle Injury)
L. Jaquez (Muscle Injury)
L. Assignon (Shoulder Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Đọc nhiều

        Thể thao
        1899 Hoffenheim 2-1 VfB Stuttgart: 1899 Hoffenheim giành chiến thắng
        • Mặc định

        Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

        Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

        QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

        Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

        © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

        Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO