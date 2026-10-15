1899 Hoffenheim 2-3 Beşiktaş: Beşiktaş giành chiến thắng
Cuộc đua tốp đầu đặt 1899 Hoffenheim vào thế phải đuổi theo khi đứng hạng 29, trong khi Beşiktaş ở hạng 4. Trận đấu diễn ra 02:00 ngày 16/10 tại Prezero Arena.
- 0'Trận đấu bắt đầu
1899 Hoffenheim tiếp đón Beşiktaş.
- 13'Thế trận giằng co
Cầm bóng: 1899 Hoffenheim 46% - 54% Beşiktaş, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 1 - 1.
- 23'Thẻ vàng
Phút 23': Fisnik Asllani (1899 Hoffenheim) nhận thẻ vàng (Foul).
- 25'Thế trận giằng co
Cầm bóng: 1899 Hoffenheim 53% - 47% Beşiktaş, dứt điểm 3 - 4 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 3 - 2.
- 37'1899 Hoffenheim ép sân
Cầm bóng: 1899 Hoffenheim 58% - 42% Beşiktaş, dứt điểm 5 - 6 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 6 - 3.
- 45'Thay người
Phút 45' (Beşiktaş): Fabio Miretti vào sân thay Orkun Kökçü.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 50'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: 1899 Hoffenheim 51% - 49% Beşiktaş, dứt điểm 6 - 8 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 2; phạm lỗi 10 - 6, cứu thua 0 - 1.
- 59'Thay người
Phút 59' (1899 Hoffenheim): Tim Lemperle vào sân thay Adam Hložek.
- 59'Thay người
Phút 59' (1899 Hoffenheim): Alexander Prass vào sân thay Adam Daghim.
- 60'BÀN THẮNG! Beşiktaş (0-1)
Phút 60': Amir Murillo (Beşiktaş) lập công (kiến tạo: Oh Hyeon-gyu). Tỷ số: 0 - 1.
- 62'Beşiktaş ép sân
Cầm bóng: 1899 Hoffenheim 50% - 50% Beşiktaş, dứt điểm 6 - 12 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 3 - 3; phạm lỗi 12 - 6, cứu thua 0 - 1.
- 67'Thẻ vàng
Phút 67': Ozan Kabak (1899 Hoffenheim) nhận thẻ vàng (Dissent).
- 68'BÀN THẮNG! 1899 Hoffenheim (1-1)
Phút 68': Fisnik Asllani (1899 Hoffenheim) lập công (kiến tạo: Tim Lemperle). Tỷ số: 1 - 1.
- 72'Thay người
Phút 72' (1899 Hoffenheim): Nathan De Cat vào sân thay Wouter Burger.
- 72'Thay người
Phút 72' (1899 Hoffenheim): Bambasé Conté vào sân thay Andrej Kramarić.
- 72'BÀN THẮNG! Beşiktaş (1-2)
Phút 72': Oh Hyeon-gyu (Beşiktaş) lập công (kiến tạo: Junior Olaitan). Tỷ số: 1 - 2.
- 74'Beşiktaş ép sân
Cầm bóng: 1899 Hoffenheim 51% - 49% Beşiktaş, dứt điểm 7 - 14 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 3 - 5; phạm lỗi 14 - 8, cứu thua 0 - 1.
- 78'Thay người
Phút 78' (Beşiktaş): Salih Özcan vào sân thay Junior Olaitan.
- 79'BÀN THẮNG! Beşiktaş (1-3)
Phút 79': Oh Hyeon-gyu (Beşiktaş) lập công (kiến tạo: Ilhan Fakili). Tỷ số: 1 - 3.
- 80'Thẻ vàng
Phút 80': Oh Hyeon-gyu (Beşiktaş) nhận thẻ vàng.
- 85'Thay người
Phút 85' (Beşiktaş): Semih Kılıçsoy vào sân thay Oh Hyeon-gyu.
- 85'Thay người
Phút 85' (1899 Hoffenheim): Robin Hranáč vào sân thay Ozan Kabak.
- 86'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: 1899 Hoffenheim 52% - 48% Beşiktaş, dứt điểm 10 - 17 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 5 - 5; phạm lỗi 15 - 8, cứu thua 1 - 1.
- 87'BÀN THẮNG! 1899 Hoffenheim (2-3)
Phút 87': Koki Machida (1899 Hoffenheim) lập công (kiến tạo: Vladimír Coufal). Tỷ số: 2 - 3.
- 90'Thẻ vàng
Phút 90': Tim Lemperle (1899 Hoffenheim) nhận thẻ vàng (Foul).
- 90'Thay người
Phút 90' (Beşiktaş): Ridvan Yilmaz vào sân thay Kassoum Ouattara.
- 90+1'Thay người
Phút 90+1' (Beşiktaş): Umit Akdag vào sân thay Wilfred Ndidi.
- 90+2'Thẻ vàng
Phút 90+2': Koki Machida (1899 Hoffenheim) nhận thẻ vàng (Foul).
- KTKết thúc: 1899 Hoffenheim 2-3 Beşiktaş
Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 3.
Cập nhật lúc 03:53 16/10/2026
Cuộc đua ở nhóm đầu bảng xếp hạng đang tạo ra khoảng cách rất rõ giữa hai đội trước giờ bóng lăn. 1899 Hoffenheim đứng hạng 29 với 0 điểm, còn Beşiktaş ở hạng 4 với 3 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 02:00 ngày 16/10/2026 trên sân Prezero Arena.
Vị trí trên bảng xếp hạng: hai thái cực
Beşiktaş đang nằm trong nhóm đầu bảng, hạng 4 với 3 điểm. Vị trí này cho thấy đội khách đã bước vào giải đấu khá thuận lợi và có lợi thế tâm lý khi sang làm khách.
Ngược lại, 1899 Hoffenheim ở vị trí 29 và chưa có điểm nào. Với đội chủ nhà, trận đấu trên sân nhà là cơ hội để rút ngắn khoảng cách với nhóm phía trên, nơi Beşiktaş đang đứng.
Phong độ gần đây: Beşiktaş vượt trội
Trong 5 trận gần nhất, Beşiktaş thắng 4 trận và thua 1 trận. Đội khách thắng ở trận mới nhất, thua ở trận liền trước, rồi thắng liên tiếp 3 trận còn lại trong chuỗi này. Đây là mạch kết quả cho thấy sự ổn định và sức bền của cả tập thể.
Trong khi đó, 1899 Hoffenheim thua 4 trong 5 trận gần nhất và chỉ thắng 1 trận. Đáng chú ý, đội chủ nhà đang thua liên tiếp 3 trận gần đây nhất. Chiến thắng duy nhất nằm ở trận thứ tư tính ngược từ hiện tại, nên đà đi xuống đang là vấn đề lớn nhất của họ.
Điểm then chốt về chiến thuật
Với chuỗi kết quả như vậy, 1899 Hoffenheim cần sớm lấy lại sự chắc chắn trong cách tổ chức trận đấu. Chuỗi thua liên tiếp thường khiến một đội dễ mất tự tin, và việc ghi bàn hoặc giữ vững mạch phòng ngự ở giai đoạn đầu có thể quyết định tâm lý cả trận. Lợi thế sân nhà là yếu tố họ cần tận dụng để tạo sức ép ngay từ những phút đầu.
Về phía Beşiktaş, đội khách có đà hưng phấn từ chuỗi 4 trận thắng trong 5 trận gần nhất. Nếu duy trì được sự kỷ luật và nhịp độ đã giúp họ leo lên hạng 4, Beşiktaş hoàn toàn có thể kiểm soát thế trận ngay cả khi đá trên sân đối phương.
Nhận định
Xét trên phong độ và vị trí hiện tại, Beşiktaş đang là đội có nhiều lợi thế hơn. Họ ở nhóm đầu bảng, có chuỗi kết quả tốt hơn hẳn và mang tâm lý thoải mái hơn so với đối thủ.
Tuy nhiên, 1899 Hoffenheim có lợi thế sân nhà và rất cần một kết quả tích cực để phá vỡ mạch thua. Trận đấu vì thế hứa hẹn là màn đối đầu giữa đội đang lên đà và đội đang tìm cách thoát khỏi vị trí khó khăn ở cuối bảng.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)