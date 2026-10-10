1899 Hoffenheim 2-3 Hamburger SV: Hamburger SV giành chiến thắng 1899 Hoffenheim đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi tiếp đón Hamburger SV tại Prezero Arena lúc 20:30 ngày 10/10/2026, với việc đôi bên cùng có 3 điểm.

1899 Hoffenheim 2 - 3 Hamburger SV Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu 1899 Hoffenheim tiếp đón Hamburger SV.

12' BÀN THẮNG! Hamburger SV (0-1) Phút 12': Yussuf Poulsen (Hamburger SV) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: 1899 Hoffenheim 55% - 45% Hamburger SV, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 1 - 0); việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 2, cứu thua 0 - 1.

26' 1899 Hoffenheim ép sân Cầm bóng: 1899 Hoffenheim 65% - 35% Hamburger SV, dứt điểm 2 - 7 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 0; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 4 - 5, cứu thua 0 - 1.

39' 1899 Hoffenheim ép sân Cầm bóng: 1899 Hoffenheim 63% - 37% Hamburger SV, dứt điểm 3 - 7 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 0; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 5 - 6, cứu thua 0 - 1.

41' Thay người Phút 41' (Hamburger SV): Miro Muheim vào sân thay Nicolai Remberg.

45+3' VAR Phút 45+3': Bàn thắng không được công nhận — Bambasé Conté (1899 Hoffenheim).

45+6' BÀN THẮNG! 1899 Hoffenheim (1-1) Phút 45+6': Sebastiaan Bornauw (Hamburger SV) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 1 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

51' 1899 Hoffenheim ép sân Cầm bóng: 1899 Hoffenheim 69% - 31% Hamburger SV, dứt điểm 13 - 8 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 3 - 0; việt vị 3 - 2, phạm lỗi 7 - 8, cứu thua 0 - 3.

53' BÀN THẮNG! 1899 Hoffenheim (2-1) Phút 53': Bambasé Conté (1899 Hoffenheim) lập công (kiến tạo: Fisnik Asllani). Tỷ số: 2 - 1.

55' Thẻ vàng Phút 55': Bernardo Fernandes da Silva Junior (1899 Hoffenheim) nhận thẻ vàng (Foul).

59' Thay người Phút 59' (Hamburger SV): Otto Emerson Stange vào sân thay Yussuf Poulsen.

63' Thay người Phút 63' (1899 Hoffenheim): Andrej Kramarić vào sân thay Fisnik Asllani.

63' Thay người Phút 63' (1899 Hoffenheim): Adam Hložek vào sân thay Tim Lemperle.

63' 1899 Hoffenheim ép sân Cầm bóng: 1899 Hoffenheim 70% - 30% Hamburger SV, dứt điểm 16 - 8 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 6 - 0; việt vị 3 - 2, phạm lỗi 8 - 9, cứu thua 0 - 3.

65' Thẻ đỏ Phút 65': Bernardo Fernandes da Silva Junior (1899 Hoffenheim) nhận thẻ đỏ.

74' Thay người Phút 74' (1899 Hoffenheim): Robin Hranáč vào sân thay Koki Machida.

74' Thay người Phút 74' (1899 Hoffenheim): Alexander Prass vào sân thay Adam Daghim.

75' 1899 Hoffenheim ép sân Cầm bóng: 1899 Hoffenheim 67% - 33% Hamburger SV, dứt điểm 17 - 9 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 7 - 0; việt vị 3 - 2, phạm lỗi 10 - 11, cứu thua 0 - 3.

76' Thay người Phút 76' (Hamburger SV): Alexander Rossing Lelesiit vào sân thay Louis Pepe Lemke.

76' Thay người Phút 76' (Hamburger SV): Terem Moffi vào sân thay Martin Adeline.

76' Thay người Phút 76' (Hamburger SV): Kofi Jeremy Amoako vào sân thay Albert Sambi Lokonga.

80' Thẻ vàng Phút 80': Leon Avdullahu (1899 Hoffenheim) nhận thẻ vàng (Dissent).

81' VAR Phút 81': Bàn thắng không được công nhận — Otto Emerson Stange (Hamburger SV).

83' BÀN THẮNG! Hamburger SV (2-2) Phút 83': Terem Moffi (Hamburger SV) lập công (kiến tạo: Miro Muheim). Tỷ số: 2 - 2.

87' Thay người Phút 87' (1899 Hoffenheim): Valentin Gendrey vào sân thay Bambasé Conté.

87' 1899 Hoffenheim ép sân Cầm bóng: 1899 Hoffenheim 64% - 36% Hamburger SV, dứt điểm 17 - 10 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 7 - 1; việt vị 3 - 2, phạm lỗi 11 - 14, cứu thua 0 - 3.

90+4' BÀN THẮNG! Hamburger SV (2-3) Phút 90+4': Miro Muheim (Hamburger SV) lập công. Tỷ số: 2 - 3.

KT Kết thúc: 1899 Hoffenheim 2-3 Hamburger SV Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 3.

Cập nhật lúc 22:30 10/10/2026

Đội hình chính thức 1899 Hoffenheim Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV C. Ilzer Hamburger SV Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV M. Polzin 1 O. Baumann 34 V. Coufal 5 O. Kabak 28 K. Machida 13 Bernardo 7 L. Avdullahu 18 W. Burger 20 B. Conté 11 F. Asllani 14 A. Daghim 19 T. Lemperle 1 Daniel Heuer Fernandes 17 W. Omari 33 S. Bornauw 37 L. Lemke 24 N. Capaldo 6 Sambi Lokonga 21 N. Remberg 3 Møller Wolfe 20 Fábio Vieira 5 M. Adeline 15 Y. Poulsen Dự bị 1899 Hoffenheim 17 Nathan De Cat 15 V. Gendrey 10 A. Hložek 2 R. Hranáč 27 A. Kramarić 9 Max Moerstedt 37 L. Philipp 22 A. Prass 39 M. Rots Hamburger SV 10 I. Pherai 38 Alexander Røssing-Lelesiit 19 Otto Emerson Stange 12 S. Tangvik 23 Torunarigha 43 S. Nandja 28 M. Muheim 9 T. Moffi 22 Kofi Jeremy Amoako Cập nhật đội hình lúc 20:03 10/10/2026

1899 Hoffenheim Thống kê Hamburger SV 64% Kiểm soát bóng 36% 17 Dứt điểm 14 4 Trúng đích 4 7 Phạt góc 3 11 Phạm lỗi 15 3 Việt vị 2 1 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật M. Muheim Hamburger SV 1 bàn · 1 kiến tạo T. Moffi Hamburger SV 1 bàn Y. Poulsen Hamburger SV 1 bàn B. Conté 1899 Hoffenheim 1 bàn F. Asllani 1899 Hoffenheim 1 kiến tạo · điểm 6.42

1899 Hoffenheim đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi chuẩn bị bước vào màn so tài cùng Hamburger SV lúc 20:30 ngày 10/10/2026. Trận đấu diễn ra trên sân vận động Prezero Arena, nơi đội chủ nhà kỳ vọng sẽ tận dụng ưu thế quen thuộc để tìm kiếm kết quả tích cực.

Cục diện bảng xếp hạng giữa hai câu lạc bộ

Bước vào trận đấu này, cả hai đội bóng đều đang ở vị trí cần tích lũy thêm điểm số. 1899 Hoffenheim hiện đứng ở vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng với 3 điểm. Trong khi đó, Hamburger SV bám sát ngay phía sau ở vị trí thứ 16 và cũng đang sở hữu 3 điểm.

Khoảng cách về điểm số giữa đôi bên hiện tại là con số không. Điều này khiến màn chạm trán trực tiếp tại Prezero Arena trở nên then chốt đối với toan tính của cả hai ban huấn luyện trong giai đoạn hiện tại.

Đánh giá phong độ thời gian gần đây

Nhìn vào chuỗi trận vừa qua, cả 1899 Hoffenheim lẫn Hamburger SV đều trải qua những kết quả chưa thực sự như ý. Đội chủ nhà 1899 Hoffenheim trong 4 trận gần nhất giành được 1 trận thắng và phải nhận 3 trận thua, trong đó họ đã để thua ở 2 trận đấu liên tiếp gần đây nhất.

Bên phía đội khách, Hamburger SV cũng có thống kê tương tự với 1 trận thắng và 3 trận thua trong 4 lần ra sân gần nhất. Đáng chú ý, sau trận thắng ở giai đoạn trước đó, đội bóng này đã trải qua mạch 3 trận thua liên tiếp ở các vòng đấu gần đây, tạo nên áp lực không nhỏ trước chuyến làm khách sắp tới.

Thành tích đối đầu ủng hộ 1899 Hoffenheim

Xét về lịch sử đối đầu trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, ưu thế đang tạm nghiêng về phía đội chủ sân Prezero Arena. Cụ thể, 1899 Hoffenheim đã giành được 3 chiến thắng, trong khi Hamburger SV có 2 lần giành thắng lợi và hai đội không có trận hòa nào.

Thành tích nhỉnh hơn ở các lần so tài trực tiếp là điểm tựa tinh thần quan trọng cho 1899 Hoffenheim. Việc được chơi trên sân nhà trước đối thủ đang có mạch thất bại liên tiếp mang lại cơ sở để đội chủ nhà hướng tới việc kiểm soát thế trận và hướng đến mục tiêu đề ra.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất 1899 Hoffenheim · 3 thắng 0 hòa Hamburger SV · 2 thắng Hamburger SV 1 - 2 1899 Hoffenheim 1H 1899 Hoffenheim 4 - 1 Hamburger SV 1H 1899 Hoffenheim 2 - 0 Hamburger SV 1H Hamburger SV 3 - 0 1899 Hoffenheim HS Hamburger SV 2 - 1 1899 Hoffenheim HS

1899 Hoffenheim 5 trận gần nhất B B T B B 4 Trận 1-0-3 T-H-B 7 Ghi (TB 1.8) 10 Thủng lưới Hamburger SV 5 trận gần nhất T T B B B 4 Trận 1-0-3 T-H-B 2 Ghi (TB 0.5) 13 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Borussia Dortmund 5 4 1 0 +7 13 H T T T T 2 Bayern München 4 3 1 0 +12 10 T T H T 3 SC Freiburg 4 3 1 0 +9 10 H T T T … 13 1. FC Köln 4 1 1 2 -3 4 B H B T 14 1899 Hoffenheim 4 1 0 3 -3 3 B T B B 15 VfB Stuttgart 4 1 0 3 -3 3 B B T B 16 Hamburger SV 4 1 0 3 -11 3 T B B B 17 Union Berlin 4 0 1 3 -13 1 B B B H …

Tình hình lực lượng 1899 Hoffenheim ✚ Bernardo (Achilles Tendon Injury) ✚ A. Hajdari (Muscle Injury) ✚ Bernardo (Achilles Tendon Injury) ✚ A. Hajdari (Muscle Injury) Hamburger SV ✚ P. Daka (Thigh Injury) ✚ A. Gronbaek (Thigh Injury) ✚ A. Rossing-Lelesiit (Ankle Injury) ✚ M. Vuskovic (Doping) ✚ Z. El Ouahdi (Illness) ✚ P. Daka (Thigh Injury) ✚ A. Gronbaek (Thigh Injury) ✚ A. Rossing-Lelesiit (Ankle Injury)