1899 Hoffenheim 2-3 Hamburger SV: Hamburger SV giành chiến thắng
1899 Hoffenheim đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi tiếp đón Hamburger SV tại Prezero Arena lúc 20:30 ngày 10/10/2026, với việc đôi bên cùng có 3 điểm.
- 0'Trận đấu bắt đầu
1899 Hoffenheim tiếp đón Hamburger SV.
- 12'BÀN THẮNG! Hamburger SV (0-1)
Phút 12': Yussuf Poulsen (Hamburger SV) lập công. Tỷ số: 0 - 1.
- 13'Thế trận giằng co
Cầm bóng: 1899 Hoffenheim 55% - 45% Hamburger SV, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 1 - 0); việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 2, cứu thua 0 - 1.
- 26'1899 Hoffenheim ép sân
Cầm bóng: 1899 Hoffenheim 65% - 35% Hamburger SV, dứt điểm 2 - 7 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 0; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 4 - 5, cứu thua 0 - 1.
- 39'1899 Hoffenheim ép sân
Cầm bóng: 1899 Hoffenheim 63% - 37% Hamburger SV, dứt điểm 3 - 7 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 0; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 5 - 6, cứu thua 0 - 1.
- 41'Thay người
Phút 41' (Hamburger SV): Miro Muheim vào sân thay Nicolai Remberg.
- 45+3'VAR
Phút 45+3': Bàn thắng không được công nhận — Bambasé Conté (1899 Hoffenheim).
- 45+6'BÀN THẮNG! 1899 Hoffenheim (1-1)
Phút 45+6': Sebastiaan Bornauw (Hamburger SV) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 1 - 1.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 51'1899 Hoffenheim ép sân
Cầm bóng: 1899 Hoffenheim 69% - 31% Hamburger SV, dứt điểm 13 - 8 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 3 - 0; việt vị 3 - 2, phạm lỗi 7 - 8, cứu thua 0 - 3.
- 53'BÀN THẮNG! 1899 Hoffenheim (2-1)
Phút 53': Bambasé Conté (1899 Hoffenheim) lập công (kiến tạo: Fisnik Asllani). Tỷ số: 2 - 1.
- 55'Thẻ vàng
Phút 55': Bernardo Fernandes da Silva Junior (1899 Hoffenheim) nhận thẻ vàng (Foul).
- 59'Thay người
Phút 59' (Hamburger SV): Otto Emerson Stange vào sân thay Yussuf Poulsen.
- 63'Thay người
Phút 63' (1899 Hoffenheim): Andrej Kramarić vào sân thay Fisnik Asllani.
- 63'Thay người
Phút 63' (1899 Hoffenheim): Adam Hložek vào sân thay Tim Lemperle.
- 63'1899 Hoffenheim ép sân
Cầm bóng: 1899 Hoffenheim 70% - 30% Hamburger SV, dứt điểm 16 - 8 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 6 - 0; việt vị 3 - 2, phạm lỗi 8 - 9, cứu thua 0 - 3.
- 65'Thẻ đỏ
Phút 65': Bernardo Fernandes da Silva Junior (1899 Hoffenheim) nhận thẻ đỏ.
- 74'Thay người
Phút 74' (1899 Hoffenheim): Robin Hranáč vào sân thay Koki Machida.
- 74'Thay người
Phút 74' (1899 Hoffenheim): Alexander Prass vào sân thay Adam Daghim.
- 75'1899 Hoffenheim ép sân
Cầm bóng: 1899 Hoffenheim 67% - 33% Hamburger SV, dứt điểm 17 - 9 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 7 - 0; việt vị 3 - 2, phạm lỗi 10 - 11, cứu thua 0 - 3.
- 76'Thay người
Phút 76' (Hamburger SV): Alexander Rossing Lelesiit vào sân thay Louis Pepe Lemke.
- 76'Thay người
Phút 76' (Hamburger SV): Terem Moffi vào sân thay Martin Adeline.
- 76'Thay người
Phút 76' (Hamburger SV): Kofi Jeremy Amoako vào sân thay Albert Sambi Lokonga.
- 80'Thẻ vàng
Phút 80': Leon Avdullahu (1899 Hoffenheim) nhận thẻ vàng (Dissent).
- 81'VAR
Phút 81': Bàn thắng không được công nhận — Otto Emerson Stange (Hamburger SV).
- 83'BÀN THẮNG! Hamburger SV (2-2)
Phút 83': Terem Moffi (Hamburger SV) lập công (kiến tạo: Miro Muheim). Tỷ số: 2 - 2.
- 87'Thay người
Phút 87' (1899 Hoffenheim): Valentin Gendrey vào sân thay Bambasé Conté.
- 87'1899 Hoffenheim ép sân
Cầm bóng: 1899 Hoffenheim 64% - 36% Hamburger SV, dứt điểm 17 - 10 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 7 - 1; việt vị 3 - 2, phạm lỗi 11 - 14, cứu thua 0 - 3.
- 90+4'BÀN THẮNG! Hamburger SV (2-3)
Phút 90+4': Miro Muheim (Hamburger SV) lập công. Tỷ số: 2 - 3.
- KTKết thúc: 1899 Hoffenheim 2-3 Hamburger SV
Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 3.
Cập nhật lúc 22:30 10/10/2026
1899 Hoffenheim đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi chuẩn bị bước vào màn so tài cùng Hamburger SV lúc 20:30 ngày 10/10/2026. Trận đấu diễn ra trên sân vận động Prezero Arena, nơi đội chủ nhà kỳ vọng sẽ tận dụng ưu thế quen thuộc để tìm kiếm kết quả tích cực.
Cục diện bảng xếp hạng giữa hai câu lạc bộ
Bước vào trận đấu này, cả hai đội bóng đều đang ở vị trí cần tích lũy thêm điểm số. 1899 Hoffenheim hiện đứng ở vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng với 3 điểm. Trong khi đó, Hamburger SV bám sát ngay phía sau ở vị trí thứ 16 và cũng đang sở hữu 3 điểm.
Khoảng cách về điểm số giữa đôi bên hiện tại là con số không. Điều này khiến màn chạm trán trực tiếp tại Prezero Arena trở nên then chốt đối với toan tính của cả hai ban huấn luyện trong giai đoạn hiện tại.
Đánh giá phong độ thời gian gần đây
Nhìn vào chuỗi trận vừa qua, cả 1899 Hoffenheim lẫn Hamburger SV đều trải qua những kết quả chưa thực sự như ý. Đội chủ nhà 1899 Hoffenheim trong 4 trận gần nhất giành được 1 trận thắng và phải nhận 3 trận thua, trong đó họ đã để thua ở 2 trận đấu liên tiếp gần đây nhất.
Bên phía đội khách, Hamburger SV cũng có thống kê tương tự với 1 trận thắng và 3 trận thua trong 4 lần ra sân gần nhất. Đáng chú ý, sau trận thắng ở giai đoạn trước đó, đội bóng này đã trải qua mạch 3 trận thua liên tiếp ở các vòng đấu gần đây, tạo nên áp lực không nhỏ trước chuyến làm khách sắp tới.
Thành tích đối đầu ủng hộ 1899 Hoffenheim
Xét về lịch sử đối đầu trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, ưu thế đang tạm nghiêng về phía đội chủ sân Prezero Arena. Cụ thể, 1899 Hoffenheim đã giành được 3 chiến thắng, trong khi Hamburger SV có 2 lần giành thắng lợi và hai đội không có trận hòa nào.
Thành tích nhỉnh hơn ở các lần so tài trực tiếp là điểm tựa tinh thần quan trọng cho 1899 Hoffenheim. Việc được chơi trên sân nhà trước đối thủ đang có mạch thất bại liên tiếp mang lại cơ sở để đội chủ nhà hướng tới việc kiểm soát thế trận và hướng đến mục tiêu đề ra.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)