1899 Hoffenheim 3-0 Lyon: 1899 Hoffenheim giành chiến thắng Lyon đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 8 với 6 điểm và thắng 4 trong 5 trận gần nhất. Họ làm khách của 1899 Hoffenheim trên sân Prezero Arena lúc 02:00 ngày 23/10/2026.

1899 Hoffenheim 3 - 0 Lyon Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu 1899 Hoffenheim tiếp đón Lyon.

9' Thẻ vàng Phút 9': Mats Rots (1899 Hoffenheim) nhận thẻ vàng (Foul).

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: 1899 Hoffenheim 56% - 44% Lyon, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 4 - 0, cứu thua 1 - 0.

25' 1899 Hoffenheim ép sân Cầm bóng: 1899 Hoffenheim 59% - 41% Lyon, dứt điểm 5 - 1 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 5 - 1; phạm lỗi 6 - 0, cứu thua 1 - 2.

31' Thay người Phút 31' (Lyon): Noham Kamara vào sân thay Steeve Kango.

39' 1899 Hoffenheim ép sân Cầm bóng: 1899 Hoffenheim 53% - 47% Lyon, dứt điểm 6 - 1 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 7 - 1; phạm lỗi 10 - 0, cứu thua 1 - 2.

45' Thay người Phút 45' (Lyon): Moussa Niakhaté vào sân thay Felix Bacher.

45' Thay người Phút 45' (Lyon): Tyler Morton vào sân thay Tanner Tessmann.

45+4' BÀN THẮNG! 1899 Hoffenheim (1-0) Phút 45+4': Andrej Kramarić (1899 Hoffenheim) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' BÀN THẮNG! 1899 Hoffenheim (2-0) Phút 49': Adam Daghim (1899 Hoffenheim) lập công (kiến tạo: Andrej Kramarić). Tỷ số: 2 - 0.

52' 1899 Hoffenheim ép sân Cầm bóng: 1899 Hoffenheim 47% - 53% Lyon, dứt điểm 13 - 4 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 9 - 4; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 12 - 3, cứu thua 2 - 3.

60' Thay người Phút 60' (Lyon): Corentin Tolisso vào sân thay Mads Bidstrup.

61' Thay người Phút 61' (1899 Hoffenheim): Wouter Burger vào sân thay Adam Daghim.

61' Thay người Phút 61' (1899 Hoffenheim): Valentin Gendrey vào sân thay Vladimír Coufal.

64' 1899 Hoffenheim ép sân Cầm bóng: 1899 Hoffenheim 59% - 41% Lyon, dứt điểm 15 - 4 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 10 - 4; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 14 - 3, cứu thua 2 - 3.

65' Thay người Phút 65' (1899 Hoffenheim): Adam Hložek vào sân thay Bambasé Conté.

72' Thẻ vàng Phút 72': Wouter Burger (1899 Hoffenheim) nhận thẻ vàng (Persistent Infringement).

75' Thay người Phút 75' (Lyon): Ernest Nuamah vào sân thay Kail Boudache.

76' 1899 Hoffenheim ép sân Cầm bóng: 1899 Hoffenheim 48% - 52% Lyon, dứt điểm 18 - 5 (trúng đích 7 - 2), phạt góc 10 - 6; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 16 - 4, cứu thua 2 - 5.

77' Thay người Phút 77' (1899 Hoffenheim): Koki Machida vào sân thay Mats Rots.

78' Thay người Phút 78' (1899 Hoffenheim): Fisnik Asllani vào sân thay Tim Lemperle.

81' Thẻ vàng Phút 81': Ozan Kabak (1899 Hoffenheim) nhận thẻ vàng (Persistent Infringement).

81' Thẻ vàng Phút 81': Christian Ilzer (1899 Hoffenheim) nhận thẻ vàng (Dissent).

83' BÀN THẮNG! 1899 Hoffenheim (3-0) Phút 83': Adam Hložek (1899 Hoffenheim) lập công (kiến tạo: Andrej Kramarić). Tỷ số: 3 - 0.

88' 1899 Hoffenheim ép sân Cầm bóng: 1899 Hoffenheim 46% - 54% Lyon, dứt điểm 20 - 5 (trúng đích 8 - 2), phạt góc 11 - 7; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 19 - 5, cứu thua 2 - 5.

90+3' Thẻ vàng Phút 90+3': Moussa Niakhaté (Lyon) nhận thẻ vàng (Dissent).

KT Kết thúc: 1899 Hoffenheim 3-0 Lyon Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 0.

Cập nhật lúc 03:59 23/10/2026

Đội hình chính thức 1899 Hoffenheim Sơ đồ 4-4-2 · HLV C. Ilzer Lyon Sơ đồ 4-3-3 · HLV Paulo Fonseca 1 O. Baumann 34 V. Coufal 2 R. Hranáč 5 O. Kabak 39 M. Rots 27 A. Kramarić 20 B. Conté 7 L. Avdullahu 22 A. Prass 19 T. Lemperle 14 A. Daghim 1 D. Greif 37 Steeve Kango 22 Clinton Mata 20 F. Bacher 21 R. Kluivert 2 M. Bidstrup 6 T. Tessmann 99 N. Nartey 26 K. Boudache 45 R. Himbert 11 Keito Nakamura Dự bị 1899 Hoffenheim 11 F. Asllani 29 Natnael Abraha 13 Bernardo 18 W. Burger 15 V. Gendrey 10 A. Hložek 47 V. Lässig 32 Cajetan Benjamin Lenz 28 K. Machida Lyon 13 Z. Athekame 8 C. Tolisso 7 E. Nuamah 19 M. Niakhaté 23 T. Morton 18 K. Merah 85 N. Kamara 24 J. Duranville 40 R. Descamps Cập nhật đội hình lúc 01:32 23/10/2026

1899 Hoffenheim Thống kê Lyon 43% Kiểm soát bóng 57% 21 Dứt điểm 8 8 Trúng đích 2 11 Phạt góc 9 20 Phạm lỗi 6 2 Việt vị 1 2 Thủ môn cứu thua 5

Cầu thủ nổi bật A. Kramarić 1899 Hoffenheim 1 bàn · 2 kiến tạo A. Daghim 1899 Hoffenheim 1 bàn A. Hložek 1899 Hoffenheim 1 bàn V. Coufal 1899 Hoffenheim Điểm 7.47 M. Rots 1899 Hoffenheim Điểm 7.46 O. Baumann 1899 Hoffenheim Điểm 7.32

Lyon đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và sẽ có thêm một phép thử khi làm khách của 1899 Hoffenheim trên sân Prezero Arena. Trận đấu diễn ra lúc 02:00 ngày 23/10/2026. Đội khách đến Đức với vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng cùng 6 điểm.

Lyon mang phong độ vượt trội

Trong 5 trận gần nhất, Lyon thắng 4 và thua 1. Đội bóng này thắng 2 trận mới nhất, trước đó thua một trận, rồi thắng 2 trận ở đoạn đầu chuỗi. Chuỗi kết quả ấy cho thấy một tập thể vận hành ổn định và ít khi để mất điểm liên tiếp.

Phong độ này đi cùng vị trí thứ 8 với 6 điểm, đủ để Lyon giữ khoảng cách gần với nhóm đầu. Vì vậy, mỗi trận đấu lúc này đều có trọng lượng lớn với đội khách.

1899 Hoffenheim tìm lại nhịp thắng

Hoffenheim ở chiều ngược lại. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 1 và thua 4. Họ vừa có chiến thắng ở trận mới nhất, sau chuỗi 4 trận thua liên tiếp trước đó.

Trên bảng xếp hạng, Hoffenheim đang đứng thứ 30 và chưa có điểm nào. Dù vậy, chiến thắng gần nhất có thể là điểm tựa tinh thần khi đội bóng bước vào trận đấu trên sân nhà.

Thế đối đầu cân bằng

Lịch sử gặp nhau cho thấy hai đội rất khó phân thắng bại. Trong 3 lần đối đầu gần nhất, Hoffenheim không thắng trận nào, Lyon cũng không thắng trận nào, và cả 3 trận đều kết thúc với kết quả hòa.

Xu hướng này nhắc rằng chênh lệch về vị trí trên bảng xếp hạng chưa chắc phản ánh đúng cục diện khi hai đội chạm trán trực tiếp.

Điểm then chốt của cuộc đối đầu

Lyon có lợi thế rõ về phong độ và thứ hạng, nên nhiều khả năng họ sẽ là đội chủ động hơn. Đội khách cần giữ được sự đều đặn từng giúp họ thắng 4 trong 5 trận gần nhất.

Hoffenheim muốn tận dụng lợi thế sân nhà và tinh thần sau chiến thắng gần nhất để phá vỡ chuỗi kết quả bất lợi. Thế đối đầu nghiêng về hòa trong 3 lần gần nhất cũng cho thấy họ không phải đối thủ dễ bị khuất phục.

Nhận định

Xét tổng thể, Lyon là đội có phong độ và vị trí tốt hơn, nhưng lịch sử đối đầu gần đây cho thấy trận đấu có thể khó lường. Nếu giữ được sự ổn định, Lyon sẽ có cơ hội củng cố vị thế trong nhóm bám đuổi. Hoffenheim cần một màn trình diễn kiên cường để biến chiến thắng gần nhất thành bước ngoặt thực sự.

Lịch sử đối đầu 3 trận gần nhất 1899 Hoffenheim · 0 thắng 3 hòa Lyon · 0 thắng 1899 Hoffenheim 2 - 2 Lyon Hòa Lyon 2 - 2 1899 Hoffenheim Hòa 1899 Hoffenheim 3 - 3 Lyon Hòa

1899 Hoffenheim 5 trận gần nhất T B B B B 2 Trận 0-0-2 T-H-B 2 Ghi (TB 1.0) 5 Thủng lưới Lyon 5 trận gần nhất T T B T T 2 Trận 2-0-0 T-H-B 5 Ghi (TB 2.5) 3 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Juventus 2 2 0 0 +6 6 T T 2 Bayer Leverkusen 2 2 0 0 +6 6 T T 3 Benfica 2 2 0 0 +5 6 T T … 7 Ferencvarosi TC 2 2 0 0 +3 6 T T 8 Lyon 2 2 0 0 +2 6 T T 9 Sunderland 2 2 0 0 +2 6 T T … 24 Levski Sofia 2 0 1 1 -1 1 H B 25 Hapoel Beer Sheva 2 0 1 1 -1 1 B H … 29 Anderlecht 2 0 0 2 -2 0 B B 30 1899 Hoffenheim 2 0 0 2 -3 0 B B 31 Plzen 2 0 0 2 -4 0 B B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng 1899 Hoffenheim ✚ N. De Cat (Knee Injury) ✚ L. Engelns (Off the roster) ✚ A. Hajdari (Foot Injury) ✚ P. Wimmer (Thigh Injury) ✚ N. De Cat (Knee Injury) ✚ L. Engelns (Off the roster) ✚ A. Hajdari (Foot Injury) ✚ P. Wimmer (Thigh Injury) Lyon ✚ A. Hamdani (Inactive) ✚ L. Openda (Leg Injury) ✚ M. Ouedraogo (Knee Injury) ✚ P. Sulc (Knee Injury) ✚ N. Tagliafico (Muscle Injury) ✚ A. Hamdani (Inactive) ✚ L. Openda (Leg Injury) ✚ M. Ouedraogo (Knee Injury)