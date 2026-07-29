1899 Hoffenheim 3-1 Holstein Kiel: 1899 Hoffenheim giành chiến thắng 1899 Hoffenheim có ưu thế rõ rệt trong bốn lần đối đầu gần nhất, nhưng phong độ hai đội trước trận giao hữu vẫn cho thấy những tín hiệu trái chiều

1899 Hoffenheim 3 - 1 Holstein Kiel Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu 1899 Hoffenheim tiếp đón Holstein Kiel.

6' BÀN THẮNG! 1899 Hoffenheim (1-0) Phút 6': T. Lemperle (1899 Hoffenheim) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

29' BÀN THẮNG! Holstein Kiel (1-1) Phút 29': P. Harres (Holstein Kiel) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

41' BÀN THẮNG! 1899 Hoffenheim (2-1) Phút 41': T. Lemperle (1899 Hoffenheim) lập công. Tỷ số: 2 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (1899 Hoffenheim): L. Petersson vào sân thay L. Philipp.

46' Thay người Phút 46' (1899 Hoffenheim): V. Gendrey vào sân thay N. Abraha.

46' Thay người Phút 46' (1899 Hoffenheim): Arthur Chaves vào sân thay B. Conte.

46' Thay người Phút 46' (1899 Hoffenheim): T. Spranger vào sân thay N. De Cat.

46' Thay người Phút 46' (1899 Hoffenheim): Bernardo vào sân thay S. Dulic.

46' Thay người Phút 46' (1899 Hoffenheim): L. Engelns vào sân thay A. Hajdari.

46' Thay người Phút 46' (1899 Hoffenheim): U. Tohumcu vào sân thay T. Lemperle.

46' Thay người Phút 46' (1899 Hoffenheim): W. Burger vào sân thay C. Lenz.

46' Thay người Phút 46' (1899 Hoffenheim): A. Honajzer vào sân thay M. Rots.

46' Thay người Phút 46' (1899 Hoffenheim): M. Moerstedt vào sân thay D. Zeitler.

46' Thay người Phút 46' (1899 Hoffenheim): O. Hencke vào sân thay L. Avdullahu.

71' Thay người Phút 71' (Holstein Kiel): M. Ivezic vào sân thay J. Meffert.

71' Thay người Phút 71' (Holstein Kiel): J. Therkelsen vào sân thay A. Bernhardsson.

71' Thay người Phút 71' (Holstein Kiel): F. Alidou vào sân thay G. Balzi.

82' BÀN THẮNG! 1899 Hoffenheim (3-1) Phút 82': M. Moerstedt (1899 Hoffenheim) lập công. Tỷ số: 3 - 1.

KT Kết thúc: 1899 Hoffenheim 3-1 Holstein Kiel Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 1.

Cập nhật lúc 00:56 30/07/2026

Thông tin trận đấu

Trận đấu: 1899 Hoffenheim vs Holstein Kiel

Thời gian: 29/07/2026 23:00

Giải đấu: Giao hữu CLB

Cuộc chạm trán giữa 1899 Hoffenheim và Holstein Kiel diễn ra trong bối cảnh cả hai đội đều hướng đến việc rà soát lực lượng và hoàn thiện cách vận hành. Không mang tính chất quyết định như một trận đấu chính thức, màn so tài này vẫn là cơ hội để hai bên đánh giá khả năng phản ứng sau những kết quả gần đây.

Phong độ cho thấy sự khác biệt

1899 Hoffenheim bước vào trận đấu với chuỗi hai kết quả gần nhất gồm một trận thua và một trận thắng. Dù dữ liệu phong độ chỉ bao gồm hai trận, kết quả này cho thấy đội bóng chưa duy trì được sự ổn định hoàn toàn, đồng thời vẫn có khả năng đáp trả sau một kết quả không như ý.

Trong khi đó, Holstein Kiel có năm kết quả gần nhất gồm hai trận thắng, một trận hòa và hai trận thua. Chuỗi này phản ánh một tập thể có khả năng giành kết quả tích cực, nhưng sự dao động giữa thắng và thua cũng cho thấy màn trình diễn của họ chưa thực sự nhất quán.

Điểm đáng chú ý là cả hai đội đều có một thất bại ở trận gần nhất. Vì vậy, trận giao hữu này có thể trở thành bài kiểm tra về cách mỗi bên điều chỉnh nhịp độ, tổ chức lại đội hình và duy trì sự tập trung trong từng giai đoạn.

1899 Hoffenheim chiếm ưu thế đối đầu

Lịch sử đối đầu gần đây nghiêng rõ về phía 1899 Hoffenheim. Trong bốn lần gặp nhau gần nhất, đội bóng này giành ba chiến thắng và có một trận hòa, trong khi Holstein Kiel chưa thắng trận nào.

Xu hướng đó tạo ra lợi thế nhất định về tâm lý cho 1899 Hoffenheim, dù những kết quả trong quá khứ không thể thay thế cho màn trình diễn ở hiện tại. Với Holstein Kiel, việc chấm dứt chuỗi đối đầu bất lợi sẽ phụ thuộc vào khả năng giữ cự ly đội hình và hạn chế những thời điểm mất kiểm soát.

Điểm then chốt về chiến thuật

Do đây là trận giao hữu, trọng tâm nhiều khả năng nằm ở khả năng triển khai ý tưởng hơn là việc duy trì một cách tiếp cận cố định trong suốt 90 phút. 1899 Hoffenheim có thể bước vào trận đấu với sự tự tin hơn từ thành tích đối đầu, nhưng cần biến ưu thế đó thành khả năng kiểm soát thế trận thay vì chỉ dựa vào yếu tố tâm lý.

Ở chiều ngược lại, Holstein Kiel cần ưu tiên sự cân bằng. Hai chiến thắng trong năm trận gần nhất cho thấy họ có năng lực tạo ra những màn trình diễn hiệu quả, song hai thất bại và một trận hòa trong cùng chuỗi kết quả cũng nhấn mạnh yêu cầu phải giảm những khoảng thời gian thi đấu thiếu ổn định.

Nhịp độ trận đấu sẽ là một yếu tố quan trọng. Nếu 1899 Hoffenheim kiểm soát được thế trận và duy trì sức ép đều đặn, ưu thế đối đầu có thể tiếp tục đóng vai trò nâng đỡ. Tuy nhiên, nếu Holstein Kiel đưa trận đấu về thế giằng co và tận dụng tốt những thời điểm chuyển trạng thái, cán cân sẽ trở nên khó đoán hơn.

Nhận định trước trận

1899 Hoffenheim được đánh giá cao hơn nhờ thành tích đối đầu vượt trội, với ba chiến thắng và một trận hòa trong bốn lần gặp Holstein Kiel gần nhất. Dẫu vậy, phong độ hiện tại của cả hai đội đều chưa đủ ổn định để tạo ra sự chênh lệch tuyệt đối.

Holstein Kiel có cơ sở để kỳ vọng vào một màn trình diễn cạnh tranh, đặc biệt nếu họ duy trì được sự chắc chắn và hạn chế các khoảng trống trong hệ thống. Trong khi đó, 1899 Hoffenheim cần chứng minh rằng ưu thế lịch sử có thể chuyển hóa thành sự chủ động trên sân. Đây là trận đấu mà cách hai đội vận hành và điều chỉnh chiến thuật sẽ đáng chú ý hơn một kết luận dựa trên tên tuổi.

Lịch sử đối đầu 4 trận gần nhất 1899 Hoffenheim · 3 thắng 1 hòa Holstein Kiel · 0 thắng 1899 Hoffenheim 1 - 1 Holstein Kiel Hòa Holstein Kiel 1 - 3 1899 Hoffenheim 1H 1899 Hoffenheim 3 - 2 Holstein Kiel 1H 1899 Hoffenheim 5 - 1 Holstein Kiel 1H

1899 Hoffenheim 5 trận gần nhất H T B T H 2 Trận 1-0-1 T-H-B 6 Ghi (TB 3.0) 5 Thủng lưới Holstein Kiel 7 Trận 3-2-2 T-H-B 12 Ghi (TB 1.7) 11 Thủng lưới