1899 Hoffenheim 3-1 Sturm Graz: 1899 Hoffenheim giành chiến thắng
1899 Hoffenheim và Sturm Graz đều cần một kết quả tích cực sau chuỗi trận không như ý, khi đứng liền kề ở hạng 23 và 24 với cùng 4 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 03:00 ngày 27/11/2026 tại Prezero Arena.
- 0'Trận đấu bắt đầu
1899 Hoffenheim tiếp đón Sturm Graz.
- 5'Thẻ vàng
Phút 5': Luis Balbo (Sturm Graz) nhận thẻ vàng (Foul).
- 13'1899 Hoffenheim ép sân
Cầm bóng: 1899 Hoffenheim 60% - 40% Sturm Graz, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 3 - 1; phạm lỗi 1 - 3, cứu thua 1 - 0.
- 25'1899 Hoffenheim ép sân
Cầm bóng: 1899 Hoffenheim 63% - 37% Sturm Graz, dứt điểm 7 - 3 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 6 - 1; phạm lỗi 3 - 5, cứu thua 2 - 1.
- 32'Thay người
Phút 32' (1899 Hoffenheim): Tim Lemperle vào sân thay Wouter Burger.
- 37'1899 Hoffenheim ép sân
Cầm bóng: 1899 Hoffenheim 62% - 38% Sturm Graz, dứt điểm 8 - 6 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 6 - 1; phạm lỗi 5 - 6, cứu thua 3 - 1.
- 43'BÀN THẮNG! Sturm Graz (0-1)
Phút 43': Oumar Diakité (Sturm Graz) lập công. Tỷ số: 0 - 1.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 50'1899 Hoffenheim ép sân
Cầm bóng: 1899 Hoffenheim 59% - 41% Sturm Graz, dứt điểm 11 - 8 (trúng đích 1 - 4), phạt góc 6 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 8 - 8, cứu thua 3 - 1.
- 56'Thẻ vàng
Phút 56': Albert Vallci (Sturm Graz) nhận thẻ vàng (Foul).
- 60'Thay người
Phút 60' (1899 Hoffenheim): Patrick Wimmer vào sân thay Adam Daghim.
- 61'Thay người
Phút 61' (1899 Hoffenheim): Bambasé Conté vào sân thay Mats Rots.
- 61'Thay người
Phút 61' (1899 Hoffenheim): Andrej Kramarić vào sân thay Fisnik Asllani.
- 62'1899 Hoffenheim ép sân
Cầm bóng: 1899 Hoffenheim 60% - 40% Sturm Graz, dứt điểm 14 - 10 (trúng đích 1 - 4), phạt góc 7 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 10 - 12, cứu thua 3 - 1.
- 66'Thay người
Phút 66' (Sturm Graz): Simon Seidl vào sân thay Seedy Jatta.
- 72'BÀN THẮNG! 1899 Hoffenheim (1-1)
Phút 72': Adam Hložek (1899 Hoffenheim) lập công. Tỷ số: 1 - 1.
- 74'1899 Hoffenheim ép sân
Cầm bóng: 1899 Hoffenheim 62% - 38% Sturm Graz, dứt điểm 16 - 10 (trúng đích 1 - 4), phạt góc 8 - 4; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 12 - 12, cứu thua 3 - 1.
- 77'Thay người
Phút 77' (Sturm Graz): Nelson Felix Patrick Weiper vào sân thay Oumar Diakité.
- 80'BÀN THẮNG! 1899 Hoffenheim (2-1)
Phút 80': Bambasé Conté (1899 Hoffenheim) lập công (kiến tạo: Tim Lemperle). Tỷ số: 2 - 1.
- 84'Thay người
Phút 84' (Sturm Graz): Jurgen Heil vào sân thay Arjan Malić.
- 84'Thay người
Phút 84' (Sturm Graz): Emran Soglo vào sân thay Luis Balbo.
- 84'Thay người
Phút 84' (Sturm Graz): Gizo Mamageishvili vào sân thay Valmir Matoshi.
- 86'1899 Hoffenheim ép sân
Cầm bóng: 1899 Hoffenheim 64% - 36% Sturm Graz, dứt điểm 23 - 11 (trúng đích 6 - 5), phạt góc 10 - 4; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 12 - 14, cứu thua 4 - 4.
- 89'Thẻ vàng
Phút 89': Jon Gorenc Stanković (Sturm Graz) nhận thẻ vàng (Foul).
- 89'Thay người
Phút 89' (1899 Hoffenheim): Max Moerstedt vào sân thay Adam Hložek.
- 90'BÀN THẮNG! 1899 Hoffenheim (3-1)
Phút 90': Max Moerstedt (1899 Hoffenheim) lập công (kiến tạo: Andrej Kramarić). Tỷ số: 3 - 1.
- KTKết thúc: 1899 Hoffenheim 3-1 Sturm Graz
Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 1.
Cập nhật lúc 04:53 27/11/2026
1899 Hoffenheim và Sturm Graz bước vào trận đấu này với cùng một nhu cầu: tìm lại cảm giác chiến thắng sau chuỗi kết quả không như ý. Hai đội đang đứng sát nhau trên bảng xếp hạng và cùng có 4 điểm. Vì vậy, từng điểm số ở Prezero Arena lúc 03:00 ngày 27/11/2026 đều có sức nặng.
Hai đội sát nhau trên bảng xếp hạng
1899 Hoffenheim hiện xếp hạng 23 với 4 điểm. Sturm Graz đứng ngay sau ở hạng 24, cũng với 4 điểm. Khoảng cách giữa hai đội chỉ nằm ở thứ hạng, còn số điểm tích lũy hoàn toàn bằng nhau.
Chính sự cân bằng này khiến trận đấu mang tính cạnh tranh trực tiếp. Đội nào giành chiến thắng sẽ có cơ hội tạo khoảng cách với đối thủ ngay trên bảng xếp hạng.
Phong độ: Hoffenheim nhỉnh hơn một chút
Trong 5 trận gần nhất, 1899 Hoffenheim thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Trận gần nhất của đội là một thất bại. Tuy nhiên, trước đó đội chủ nhà từng có chiến thắng và hai trận hòa, cho thấy họ vẫn có khả năng giành điểm.
Ở chiều ngược lại, Sturm Graz đang trải qua giai đoạn khó khăn hơn. Đội khách thua 4 trong 5 trận gần nhất và chỉ hòa 1 trận, chưa có chiến thắng nào. Đặc biệt, họ đang thua liên tiếp 3 trận gần đây nhất, một chuỗi kết quả khiến áp lực tăng lên trước chuyến làm khách này.
Điểm then chốt của trận đấu
Với hai đội cùng thiếu chiến thắng, yếu tố tâm lý có thể quyết định diễn biến. 1899 Hoffenheim có lợi thế thi đấu trên sân nhà và phong độ nhỉnh hơn đôi chút, nhưng chuỗi trận vừa qua cũng chưa đủ ổn định để họ tự tin tuyệt đối.
Sturm Graz cần phá vỡ chuỗi thua liên tiếp. Nếu sớm có được bàn thắng mở tỷ số, đội khách có thể lấy lại niềm tin. Ngược lại, một tình huống thất bại sớm có thể khiến họ tiếp tục sa sút.
Nhận định
Hai đội có cùng điểm số và cùng khát khao một kết quả tích cực, nên trận đấu hứa hẹn giằng co và nhiều toan tính. Xét về phong độ gần đây, 1899 Hoffenheim được đánh giá nhỉnh hơn, song khoảng cách này chưa đủ lớn để loại trừ khả năng Sturm Graz tạo bất ngờ.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)