Đời sống 19 địa điểm bắn pháo hoa Tết Bính Ngọ 2026 tại Lâm Đồng 18 xã, phường của tỉnh Lâm Đồng sẽ bắn pháo hoa vào Giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, trong đó phường Xuân Hương – Đà Lạt có 2 điểm bắn.

Địa điểm bắn pháo hoa Tết Âm lịch 2026 tại Lâm Đồng

Thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, UBND tỉnh đã có chủ trương tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp vào thời khắc giao thừa tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 với số lượng 18 xã, phường với 19 điểm bắn.

Theo Sở, hiện nay Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 đã tổ chức bàn giao pháo cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh theo từng đợt, đảm bảo đủ số lượng đáp ứng nhu cầu đăng ký của các địa phương theo chủ trương của UBND tỉnh.

1. Phường Xuân Hương - Đà Lạt có hai điểm bắn gồm:

- Điểm 1 tại tiểu công viên trước công viên Yersin, số lượng 120 giàn

- Điểm 2 tại bến du thuyền hồ Xuân Hương, số lượng 120 giàn

2. Phường Mũi Né một điểm bắn tại đồi cát bay Mũi Né, số lượng 90 giàn.

3. Phường 1 Bảo Lộc một điểm bắn tại đường 28/3 (khu vực cầu trắng - hồ Đồng Nai), số lượng 120 giàn

4. Xã Bảo Lâm 1 một điểm bắn, tại sân vận động xã; số lượng 90 giàn.

5. Xã Nâm Nung một điểm bắn tại trung tâm xã số lượng 60 giàn

6. Phường Phan Thiết một điểm bắn tại cầu Lê Hồng Phong, số lượng 120 giàn;

7. Xã Đức An một điểm bắn tại quảng trường Đức An số lượng 120 giàn.

8. Xã Liên Hương một điểm bắn, tại khuôn viên trụ sở hành chính xã số lượng 60 giàn

9. Phường Bắc Gia Nghĩa một điểm bắn, tại khu vực hồ trung tâm phường số lượng 90 giàn

10. Xã Đạ Tẻh một điểm bắn tại quảng trường Đạ Tẻh, số lượng 60 giàn.

11. Xã Đắk Mil một điểm bắn tại sân vận động xã, số lượng 90 giàn.

12. Trung tâm xã Quảng Trực

13. Trung tâm xã Quảng Hòa

14. Trung tâm xã Đam Rông

15. Trung tâm xã Cát Tiên

16. Trung tâm xã Đông Giang

17. Trung tâm xã Đồng Kho

Địa điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán 2026 Lâm Đồng

Thời gian bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Bính Ngọ

Thời lượng bắn pháo hoa tại các điểm trên là 15 phút. Hầu hết thời gian bắn từ 0h00 đến 0h15, ngày 17/2/2026 (nhằm mùng 1 tháng Giêng, năm Bính Ngọ).

Những xã, phường khác có thời gian bắn pháo hoa sớm hơn gồm:

Phường Bắc Gia Nghĩa: 23h ngày 16/2;

Xã Nâm Nung: 22h ngày 16/2;

Xã Đức An: 21h ngày 16/2;

Xã Đắk Mil: 21h ngày 16/2;

Xã Quảng Trực: 21h30 ngày 16/2;

Xã Quảng Hòa: 22h ngày 16/2;