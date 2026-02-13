Đời sống 2 địa điểm bắn pháo hoa tại Đắk Lắk Tết Bính Ngọ 2026 Từng thống nhất không bắn pháo hoa đêm Giao thừa để ưu tiên nguồn lực cho an sinh và phục hồi sau thiên tai, đến nay, tỉnh Đắk Lắk quyết định sẽ bắn pháo hoa do có kinh phí tồn từ lễ hội.

Ngày 12/2, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại 2 địa điểm.

Địa điểm 1: Quảng trường 10/3 (phường Buôn Ma Thuột)

Địa điểm 2: Núi Nhạn (phường Tuy Hòa)

Tổng số 300 giàn pháo hoa nổ tầm thấp sẽ được sử dụng, mỗi điểm 150 giàn, thời lượng bắn 15 phút/điểm.

Địa điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán 2026 Đắk Lắk

Kinh phí tổ chức bắn pháo hoa tại Đắk Lắk được sử dụng từ nguồn xã hội hóa của Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột năm 2025 còn dư.

Trước đó, UBND tỉnh từng thông báo không bắn pháo hoa đêm Giao thừa Tết Nguyên đán năm nay nhằm ưu tiên nguồn lực cho an sinh xã hội, phục hồi sản xuất và ổn định đời sống người dân sau thiên tai.

Tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng UBND các xã, phường căn cứ điều kiện thực tế để tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ thiết thực, an toàn, tiết kiệm, tạo không khí đón Tết ấm áp, nghĩa tình cho người dân.