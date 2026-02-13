Đời sống 2 địa điểm bắn pháo hoa Tết Bính Ngọ 2026 tại Gia Lai Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 306/UBND-KGVX thống nhất chủ trương tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Địa điểm bắn pháo hoa Tết Âm lịch 2026 tại Gia Lai

Cụ thể, UBND tỉnh thống nhất chủ trương tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Quảng Trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) và Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku) theo như đề xuất của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh.

Địa điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán 2026 Gia Lai

Thời gian bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Bính Ngọ

Thời lượng bắn pháo hoa tại các điểm trên là 15 phút. Thời gian từ 0h00 đến 0h15, ngày 17/2/2026 (nhằm mùng 1 tháng Giêng, năm Bính Ngọ).

Công tác chuẩn bị bắn pháo hoa Tết Bính Ngọ 2026

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính, UBND phường Quy Nhơn, Pleiku; Công ty TNHH một thành viên Hóa chất 21 và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện việc đăng ký đặt hàng pháo hoa và tổ chức bắn pháo hoa theo quy định và đảm bảo an toàn.