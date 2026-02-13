Về Báo Hà Tĩnh
Đời sống

2 địa điểm bắn pháo hoa Tết Bính Ngọ 2026 tại Gia Lai

Quốc Duẩn 13/02/2026 00:58

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 306/UBND-KGVX thống nhất chủ trương tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Địa điểm bắn pháo hoa Tết Âm lịch 2026 tại Gia Lai

Cụ thể, UBND tỉnh thống nhất chủ trương tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Quảng Trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) và Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku) theo như đề xuất của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh.

Địa điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán 2026 Gia Lai
Địa điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán 2026 Gia Lai

Thời gian bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Bính Ngọ

Thời lượng bắn pháo hoa tại các điểm trên là 15 phút. Thời gian từ 0h00 đến 0h15, ngày 17/2/2026 (nhằm mùng 1 tháng Giêng, năm Bính Ngọ).

Công tác chuẩn bị bắn pháo hoa Tết Bính Ngọ 2026

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính, UBND phường Quy Nhơn, Pleiku; Công ty TNHH một thành viên Hóa chất 21 và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện việc đăng ký đặt hàng pháo hoa và tổ chức bắn pháo hoa theo quy định và đảm bảo an toàn.

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Nổi bật

          Mới nhất

            Xem thêm

            Đọc nhiều

              Đời sống
              2 địa điểm bắn pháo hoa Tết Bính Ngọ 2026 tại Gia Lai
              • Mặc định

              Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

              Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

              Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

              Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

              QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

              Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

              © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

              Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

              POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO