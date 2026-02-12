Đời sống 21 địa điểm bắn pháo hoa tại Bắc Ninh Tết Bính Ngọ 2026 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tỉnh Bắc Ninh sẽ tổ chức 21 điểm bắn pháo hoa trong đêm Giao thừa với 2 điểm bắn tầm cao và 19 điểm bắn tầm thấp.

2 Điểm bắn pháo hoa tầm cao:

- Khu Quảng trường 3/2, phường Bắc Giang: thời gian bắn từ 00 giờ đến 00 giờ 15 phút ngày 17/2/2026 (tức ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ).

- Quảng trường Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, phường Kinh Bắc: Thời gian bắn từ 00 giờ đến 00 giờ 15 phút ngày 17/2/2026 (tức ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ).

19 điểm bắn pháo hoa tầm thấp:

Quảng trường trung tâm xã Lạng Giang;

Hồ Thanh Niên trung tâm xã Lục Nam;

Khu vực Quảng trường Tượng đài xã Hiệp Hòa;

Quảng trường Thân Nhân Trung, phường Việt Yên;

Khu vực tượng đài Hồ Thanh niên, phường Chũ;

Khu vực cánh đồng xã Biển Động;

Sân vận động phường Yên Dũng;

Khu vực chùa Phúc Sơn, xã Tân Yên;

Sân vận động trung tâm xã Sơn Động;

Sân vận động trung tâm xã Yên Thế;

Thôn Phù Xá, xã Văn Môn;

Hội trường trung tâm xã Yên Phong;

Trung tâm văn hóa - thể thao xã Tân Chi; Trung tâm văn hóa Luy Lâu, phường Thuận Thành;

Công viên Lý Thái Tổ, phường Từ Sơn;

Khu tượng đài trung tâm, phường Quế Võ;

Sân Công viên khu lưu niệm đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, phường Phù Khê;

Khu trung tâm Hồ Thứa, xã Lương Tài và khu vực bờ hồ gần Tượng đài các Anh hùng liệt sĩ, xã Gia Bình.

Thời gian bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Bính Ngọ

Trong 15 phút, từ 00 giờ 00 đến 00 giờ 15 phút, ngày 17/02/2026 (nhằm Mùng 01 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Công tác chuẩn bị bắn pháo hoa Tết Bính Ngọ 2026

Tại văn bản số 650/UBND-NC, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhất trí với chủ trương tổ chức bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 theo đề xuất của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được giao chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị và tổ chức bắn pháo hoa chào mừng năm mới đúng quy định, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối và tạo không khí vui tươi cho người dân.

Các đơn vị chuyên môn tiến hành khảo sát địa điểm bắn, phối hợp UBND phường Bắc Giang và phường Kinh Bắc xây dựng kế hoạch bắn pháo hoa nổ tầm cao, bảo đảm điều kiện cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời phối hợp địa phương rà phá bom mìn, vật liệu nổ (khi cần), thông báo chương trình bắn trên các phương tiện truyền thông và chuẩn bị phương án phòng cháy chữa cháy, sẵn sàng xử lý mọi tình huống phát sinh.