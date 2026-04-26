21 ngày then chốt quyết định tham vọng ăn ba quốc nội của Man City Chiến thắng kịch tính trước Southampton tại bán kết FA Cup đã mở ra chặng đường 21 ngày đầy thử thách cho Manchester City, khi thầy trò Pep Guardiola hướng tới mục tiêu thâu tóm mọi danh hiệu quốc nội.

Manchester City vừa chính thức ghi danh vào trận chung kết FA Cup mùa thứ tư liên tiếp sau khi lội ngược dòng nghẹt thở trước Southampton. Kết quả này không chỉ giúp đội bóng của Pep Guardiola tiến gần hơn tới chiếc cúp lâu đời nhất thế giới mà còn giữ vững hy vọng tái hiện cú ăn ba quốc nội gồm Ngoại hạng Anh, FA Cup và Carabao Cup.

Bản lĩnh trong gian khó tại Wembley

Trận bán kết vừa qua chứng kiến một Man City kiên cường dù bị dội gáo nước lạnh ở phút 79 sau siêu phẩm của Finn Azaz. Tuy nhiên, những điều chỉnh chiến thuật sắc bén của Pep Guardiola đã phát huy tác dụng ngay lập tức. Sự xuất hiện của Jeremy Doku và Nico Gonzalez trên hàng công đã giúp "The Citizens" ghi liên tiếp hai bàn thắng, hoàn tất màn ngược dòng kịch tính với tỷ số 2-1.

Pep vẫn đang làm được những điều tuyệt vời cho Man City.

Với chiến thắng này, City sẽ đối đầu với Chelsea hoặc Leeds trong trận chung kết diễn ra vào ngày 16/5. Dù vậy, HLV Pep Guardiola vẫn thể hiện thái độ gai góc trong buổi họp báo khi cho rằng truyền thông đang quá tập trung vào Arsenal thay vì ghi nhận nỗ lực của các học trò ông.

21 ngày định đoạt cục diện mùa giải

Thử thách thực sự cho Man City sẽ bắt đầu từ ngày 4/5 với chuyến làm khách đến sân của Everton. Đây là khởi đầu của chuỗi 6 trận "chung kết" diễn ra chỉ trong vòng 21 ngày. Tại Ngoại hạng Anh, dù kém Arsenal 3 điểm nhưng Man City vẫn nắm quyền tự quyết nhờ thi đấu ít hơn đối thủ một trận.

Theo siêu máy tính Opta, Arsenal hiện nắm giữ 72,44% cơ hội vô địch. Tuy nhiên, HLV Guardiola khẳng định tính ổn định của đội bóng mới là giá trị cốt lõi: "Việc giành 5 Carabao Cup và lọt vào 4 trận chung kết FA Cup liên tiếp mới là điều định nghĩa nên Man City. Chúng tôi luôn ở đó, bất kể hoàn cảnh nào".

Lợi thế từ quãng nghỉ chiến thuật

Trong cuộc đua thể lực với Arsenal, Man City đang sở hữu lợi thế quan trọng về lịch thi đấu. Sau giai đoạn thi đấu dày đặc, Pep đã quyết định cho các học trò nghỉ ngơi hoàn toàn 3 ngày trước khi bước vào giai đoạn quyết định. Đây được xem là bước đi chiến thuật giúp đội hình được "sạc" lại năng lượng tối đa.

Man City liệu có vượt qua Arsenal trong cuộc đua ở Ngoại hạng Anh?

Trong khi đó, Arsenal phải phân phối sức lực cho đấu trường Champions League với chuyến hành quân đến Madrid gặp Atletico, sau đó là trận đấu khó khăn với Fulham. Khi Man City trở lại sân cỏ vào thứ Hai (4/5), họ dự kiến sẽ có được trạng thái thể lực sung mãn nhất để thực hiện mục tiêu thống trị tuyệt đối bóng đá Anh mùa này.