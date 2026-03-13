Đời sống 23 trường quân đội lần đầu tổ chức thi đánh giá năng lực 2026 tại 3 địa điểm Kỳ thi đánh giá năng lực 2026 của Bộ Quốc phòng dự kiến tổ chức vào tuần thứ ba tháng 6 tại Hà Nội, Khánh Hòa và Đồng Nai, phục vụ tuyển sinh 23 trường quân đội

Năm 2026, Bộ Quốc phòng dự kiến tổ chức thi đánh giá năng lực 2026 dành cho thí sinh đăng ký xét tuyển vào các học viện và trường sĩ quan trong quân đội. Kỳ thi dự kiến diễn ra vào tuần thứ ba của tháng 6 và được tổ chức tại ba địa điểm trên cả nước.

Thông tin được công bố tại Ngày hội tư vấn, tuyển sinh - hướng nghiệp 2026 do Bộ GD-ĐT và Báo Tuổi trẻ cùng một số đơn vị tổ chức ngày 8-3 tại Hà Nội. Đại tá Đỗ Thành Tâm, thư ký Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng, cho biết khối trường quân đội năm nay bổ sung phương thức xét tuyển mới thông qua thi đánh giá năng lực 2026.

Kết quả bài thi sẽ được sử dụng kết hợp với các phương thức xét tuyển hiện có khi tuyển sinh vào các học viện và trường sĩ quan trong hệ thống quân đội.

Cấu trúc bài thi đánh giá năng lực 2026

Bài thi đánh giá năng lực 2026 gồm ba phần với tổng điểm tối đa 150 điểm. Mỗi phần kiểm tra các nhóm năng lực khác nhau của thí sinh.

Phần thi Số câu hỏi Thời gian làm bài Toán học và xử lý số liệu (tư duy định lượng) 50 câu 80 phút Văn học - ngôn ngữ (tư duy định tính) 50 câu trắc nghiệm 55 phút Khoa học hoặc Tiếng Anh 50 câu trắc nghiệm và điền đáp án 60 phút

Thí sinh làm bài trực tiếp trên máy tính tại các phòng thi đạt chuẩn. Bài thi được chấm tự động bằng phần mềm đánh giá năng lực và kết quả hiển thị ngay sau khi thí sinh hoàn thành bài thi hoặc hết thời gian làm bài.

Địa điểm tổ chức thi đánh giá năng lực 2026

Kỳ thi đánh giá năng lực 2026 dự kiến tổ chức tại ba cơ sở đào tạo quân đội gồm:

Địa điểm Khu vực Học viện Kỹ thuật quân sự Hà Nội Trường Sĩ quan Thông tin Khánh Hòa Trường Sĩ quan Lục quân 2 Đồng Nai

Điều kiện dự tuyển vào các trường quân đội năm 2026

Để đăng ký xét tuyển vào các trường quân đội, thí sinh phải tham gia sơ tuyển và đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Quốc phòng. Thí sinh ngoài quân đội thực hiện sơ tuyển tại Ban Tuyển sinh quân sự cấp xã, phường hoặc đặc khu; quân nhân tại ngũ sơ tuyển tại Ban Tuyển sinh quân sự cấp trung đoàn và tương đương.

Thí sinh dự tuyển phải đạt sức khỏe loại 1 hoặc loại 2. Thời gian sơ tuyển diễn ra từ nay đến ngày 15-4.

Ngoài yêu cầu về sức khỏe, thí sinh còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn về chính trị, văn hóa và độ tuổi. Trong đó, độ tuổi không quá 21, riêng quân nhân đã xuất ngũ không quá 23.

23 trường quân đội tuyển hơn 5.400 chỉ tiêu

Năm 2026, hệ thống các học viện và trường sĩ quan trong quân đội tuyển sinh tổng cộng hơn 5.400 chỉ tiêu đào tạo đại học và cao đẳng hệ quân sự. Con số này tăng khoảng 1.000 chỉ tiêu so với năm trước.

Việc tổ chức thi đánh giá năng lực 2026 được xem là phương thức tuyển sinh bổ sung, giúp các trường quân đội có thêm căn cứ đánh giá năng lực thí sinh khi tuyển chọn vào các chương trình đào tạo sĩ quan.