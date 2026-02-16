3 bài toán Hansi Flick cần giải để Barcelona vượt qua cú sốc Atletico Madrid Sau thảm bại 0-4 trước Atletico Madrid, Barcelona đối mặt với thử thách tâm lý và nhân sự trước Girona. Sự trở lại của Raphinha và điều chỉnh hàng thủ là chìa khóa để Hansi Flick tìm lại chiến thắng.

Thất bại 0-4 tại bán kết lượt đi Copa del Rey không chỉ là một trận thua thông thường, mà còn là đòn giáng mạnh vào tham vọng và lòng kiêu hãnh của Barcelona. Trước thềm trận đấu với Girona, HLV Hansi Flick đang đứng trước áp lực khổng lồ trong việc tái thiết lại một đội hình vừa bị đánh gục cả về mặt tỷ số lẫn tinh thần.

Vực dậy bản lĩnh sau thảm họa Metropolitano

Vấn đề cấp bách nhất hiện nay là tâm lý thi đấu. Trong buổi họp báo sau trận thua tại Metropolitano, Flick đã thẳng thắn chỉ trích sự thiếu quyết liệt của các học trò. Barcelona đã trình diễn một lối chơi rời rạc, thiếu sức sống và hoàn toàn bị khuất phục trước tinh thần rực lửa của đối phương.

Hansi Flick vực dậy tinh thần các học trò.

Để giành trọn 3 điểm trước Girona, Barcelona cần chứng minh bản lĩnh của một đội bóng lớn. Hệ thống pressing tầm cao vốn là thương hiệu của Flick cần được vận hành đồng bộ hơn, thay vì những nỗ lực cá nhân lẻ tẻ đã dẫn đến việc bị thủng lưới 4 bàn chỉ trong 45 phút đầu tiên của trận đấu vừa qua.

Quân bài tẩy Raphinha tái xuất

Điểm tựa lớn nhất cho Barcelona lúc này chính là sự tái xuất của Raphinha. Thống kê chỉ ra rằng hầu hết các kết quả bất lợi của đội bóng mùa này đều trùng khớp với thời điểm ngôi sao người Brazil vắng mặt. Sự thiếu hụt tốc độ và tính đột biến từ hành lang cánh đã khiến các đợt tấn công của Barca trở nên dễ bị bắt bài.

Raphinha hứa hẹn trở lại.

Với việc Marcus Rashford vắng mặt, Raphinha không chỉ gánh vác trọng trách ghi bàn mà còn đóng vai trò thủ lĩnh tinh thần sau khi hồi phục chấn thương từ trận gặp Albacete. Khả năng gây áp lực liên tục và những tình huống dứt điểm sắc bén của anh sẽ là chìa khóa để mở toang hàng phòng ngự Girona, đồng thời hỗ trợ tối đa cho tài năng trẻ Lamine Yamal.

Tái cấu trúc hàng phòng ngự lỏng lẻo

Hành lang cánh đang là tử huyệt khi cả Alejandro Balde và Jules Kounde đều sa sút phong độ. Việc Balde thường xuyên dâng cao hỗ trợ tấn công nhưng thiếu sự bọc lót đã tạo ra những khoảng trống mênh mông phía sau lưng, điều mà các cầu thủ chạy cánh của đối phương luôn sẵn sàng khai thác.

Cancelo nên được đá chính.

Hansi Flick có thể sẽ thực hiện những thay đổi táo bạo. Joao Cancelo là phương án khả dĩ để thay thế một Jules Kounde đang thiếu tự tin, nhằm mang lại sự đột biến trong khả năng kéo bóng. Bên cạnh đó, việc sử dụng Gerard Martin ở vị trí hậu vệ trái và đẩy Balde lên đá tiền đạo cánh cũng là một giải pháp chiến thuật đáng cân nhắc để đảm bảo sự chắc chắn cho mặt trận phòng ngự. Trận đấu tới không chỉ là cuộc chiến vì điểm số, mà còn là bài kiểm tra khả năng quản trị khủng hoảng của Hansi Flick.