3 bến đỗ tiềm năng cho Mohamed Salah sau khi xác nhận chia tay Liverpool Sau 9 năm đại thành công tại Anfield, Mohamed Salah sẽ rời Liverpool vào cuối mùa giải. Mỹ, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hiện là những điểm đến hàng đầu cho siêu sao Ai Cập.

Sau gần một thập kỷ cống hiến rực rỡ, Mohamed Salah đã chính thức xác nhận sẽ rời sân Anfield khi mùa giải năm nay kết thúc. Sự ra đi của tiền đạo người Ai Cập không chỉ để lại một khoảng trống khổng lồ tại Liverpool mà còn kích hoạt một cuộc đua giành chữ ký đầy kịch tính giữa các câu lạc bộ trên khắp thế giới.

Salah sẽ gia nhập bến đỗ nào sau khi chia tay Liverpool?

1. Giải nhà nghề Mỹ (MLS): Sức hút từ dự án San Diego FC

Giải nhà nghề Mỹ (MLS) đang nổi lên như một trong những bến đỗ tiềm năng nhất cho Salah. Việc Antoine Griezmann xác nhận gia nhập Orlando City mới đây càng củng cố xu hướng các huyền thoại bóng đá thế giới chuyển dịch sang Mỹ ở giai đoạn cuối sự nghiệp.

Phóng viên James Pearce của The Athletic nhận định rằng MLS có thể là một điểm đến hấp dẫn hơn Saudi Pro League ở nhiều khía cạnh. Đặc biệt, câu lạc bộ San Diego FC được xem là ứng viên hàng đầu nhờ sự hậu thuẫn của tỷ phú người Ai Cập Mohamed Mansour. Việc sở hữu một suất cầu thủ ưu tiên (Designated Player) trống sau khi Hirving Lozano rời đi giúp lộ trình để Salah trở thành gương mặt đại diện mới của giải đấu trước thềm World Cup 2026 trở nên hoàn hảo.

2. Saudi Pro League: Quyền lực tài chính tuyệt đối

Nếu ưu tiên hàng đầu là tài chính, Saudi Pro League chắc chắn là lựa chọn không đối thủ. Tại đây, Salah có thể nhận mức lương vượt xa bất kỳ đề nghị nào từ Mỹ. Để so sánh, trong khi Lionel Messi nhận lương cơ bản khoảng 12 triệu USD tại Mỹ, thì Cristiano Ronaldo đang sở hữu thu nhập hơn 200 triệu USD mỗi năm tại Al-Nassr.

Al Ittihad, đội bóng từng đưa ra lời đề nghị kỷ lục 200 triệu USD vào năm 2023, vẫn đang theo dõi sát sao để tìm người thay thế Karim Benzema. Bên cạnh đó, các câu lạc bộ như Al Hilal, NEOM SC và Al-Qadsiah cũng sẵn sàng nhập cuộc. Với vị thế là cầu thủ Ả Rập xuất sắc nhất thế giới, Salah sẽ là một biểu tượng vô giá về cả tôn giáo lẫn thể thao tại Trung Đông.

3. Galatasaray: Khát vọng duy trì đỉnh cao tại châu Âu

Dù có nhiều đồn đoán về việc Salah sẽ rời xa bóng đá đỉnh cao châu Âu, Galatasaray lại nổi lên như một phương án thú vị nếu anh muốn tiếp tục hít thở bầu không khí Champions League. Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ có truyền thống chiêu mộ các siêu sao toàn cầu như Didier Drogba, Wesley Sneijder, hay gần đây là Victor Osimhen và Leroy Sane.

Galatasaray sở hữu nhiều ngôi sao chất lượng.

Sức mạnh tài chính của Galatasaray hiện tại đủ khả năng cạnh tranh trong các thương vụ lớn. Tại Istanbul, Salah chắc chắn sẽ nhận được sự ủng hộ cuồng nhiệt từ người hâm mộ. Đây sẽ là bến đỗ lý tưởng nếu tiền đạo 33 tuổi vẫn muốn duy trì phong độ đỉnh cao tại lục địa già thêm vài mùa giải nữa.

Mặc dù vậy, tương lai của Salah vẫn là một ẩn số. Người đại diện Ramy Abbas tuyên bố hiện chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra. Khoảng trống mà Salah để lại tại Liverpool là mênh mông, nhưng hành trình tiếp theo của "Vua Ai Cập" hứa hẹn sẽ tiếp tục làm khuynh đảo làng túc cầu thế giới, bất kể điểm đến là Mỹ, Saudi Arabia hay Thổ Nhĩ Kỳ.