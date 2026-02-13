Đời sống 3 địa điểm bắn pháo hoa Tết Bính Ngọ 2026 tại Điện Biên Tỉnh Điện Biên sẽ tổ chức bắn pháo hoa đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại 3 địa điểm, nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân, du khách trong dịp Tết cổ truyền.

Địa điểm bắn pháo hoa Tết Âm lịch 2026 tại Điện Biên

Thông tin từ UBND tỉnh Điện Biên, tỉnh này sẽ bắn pháo hoa đón giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đồng loạt tại 3 điểm, 1 điểm bắn tầm cao, 2 điểm bắn tầm thấp

Điểm bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp

Địa điểm 1: Khu vực cầu Mường Thanh, phường Điện Biên Phủ.

Quy mô: 600 quả tầm cao, 120 giàn tầm thấp.

Thời gian: 15 phút từ 00h đến 00h 15 phút ngày 17.2.2026 (đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ).

Điểm bắn pháo hoa tầm thấp

Địa điểm 2: Quảng trường Trung tâm văn hóa xã Tuần Giáo;

Địa điểm 3: Bến thuyền cơ khí, phường Mường Lay;

Địa điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán 2026 Điện Biên

Thời gian bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Bính Ngọ

Hoạt động bắn pháo hoa diễn ra sau khi Chủ tịch UBND tỉnh này đọc thư chúc Tết, dự kiến lúc 21h30 ngày 16/2 (29 Tết).

Công tác chuẩn bị bắn pháo hoa Tết Bính Ngọ 2026

Kinh phí bắn pháo hoa tại phường Điện Biên Phủ do ngân sách tỉnh bảo đảm, trong khi các điểm tại Tuần Giáo và Mường Lay được huy động từ nguồn xã hội hóa.

UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì xây dựng kế hoạch, phối hợp các đơn vị liên quan bảo đảm an toàn trong bảo quản, vận chuyển và trực tiếp tổ chức bắn pháo hoa theo quy định.