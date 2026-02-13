Đời sống 3 địa điểm bắn pháo hoa Tết Bính Ngọ 2026 tại TP. Huế Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, TP Huế sẽ bắn 1.000 quả pháo hoa tầm cao tại Kỳ Đài - Ngọ Môn và 4 dàn pháo hoa tầm thấp ở 2 điểm phường Phong Điền và xã Chân Mây - Lăng Cô.

Địa điểm bắn pháo hoa Tết Âm lịch 2026 tại TP. Huế

Thông tin từ UBND TP Huế cho biết, vừa ban hành Công văn số 1795/UBND-CN về việc tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Theo đó, trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, TP Huế sẽ tổ chức bắn 1.000 quả pháo hoa tầm cao tại khu vực Kỳ Đài - Ngọ Môn.

Đồng thời, tổ chức bắn 40 giàn pháo hoa tầm thấp tại phường Phong Điền và 40 giàn pháo hoa tầm thấp tại xã Chân Mây - Lăng Cô từ 0h - 0h15 phút ngày 17/2/2026 (đêm Giao thừa).

Địa điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán 2026 TP. Huế

Thời gian bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Bính Ngọ

Thời lượng bắn pháo hoa tại các điểm trên là 15 phút. Thời gian từ 0h00 đến 0h15, ngày 17/2/2026 (nhằm mùng 1 tháng Giêng, năm Bính Ngọ).

Công tác chuẩn bị bắn pháo hoa Tết Bính Ngọ 2026

Kinh phí tổ chức bắn pháo hoa tại Huế được huy động hoàn toàn từ nguồn xã hội hóa, không sử dụng ngân sách Nhà nước.

Bên cạnh hoạt động bắn pháo hoa đêm Giao thừa, TP Huế tổ chức chuỗi chương trình văn hóa, nghệ thuật, vui Xuân đón Tết từ nửa cuối tháng Chạp năm Ất Tỵ đến những ngày đầu năm mới Bính Ngọ 2026. Các hoạt động mang chủ đề “Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Bính Ngọ”, góp phần tạo không khí rộn ràng, phấn khởi trong nhân dân dịp Tết cổ truyền.