3 điểm nóng định đoạt màn so tài giữa Arsenal và Everton tại Emirates Arsenal đặt mục tiêu giành 3 điểm trước Everton để củng cố ngôi đầu Ngoại hạng Anh, trong bối cảnh các trụ cột như Eze và Gyokeres phải đối mặt với hệ thống phòng ngự lỳ lợm của David Moyes.

Arsenal bước vào vòng đấu Ngoại hạng Anh cuối tuần này với tâm thế bị đè nặng bởi lịch thi đấu dày đặc. Sau những giây phút tiêu tốn thể lực trên đất Đức trước Leverkusen tại Champions League vào hồi giữa tuần, thầy trò Mikel Arteta phải lập tức tái tập trung cho mục tiêu bảo vệ lợi thế trước Manchester City.

Trái ngược với sự mệt mỏi của đội chủ sân Emirates, Everton hành quân đến Bắc London với thể trạng vô cùng sung mãn. Dưới sự dẫn dắt của HLV kỳ cựu David Moyes, "The Toffees" đang thể hiện phong độ ấn tượng với hai chiến thắng liên tiếp. Kết quả trận đấu tới đây nhiều khả năng sẽ được định đoạt bởi ba điểm nóng chiến thuật then chốt trên sân.

Eberechi Eze và bài toán tốc độ trước Idrissa Gana Gueye

Khu trung tuyến được giới chuyên môn nhận diện là mắt xích yếu nhất trong hệ thống phòng ngự của Everton, nơi Arsenal chắc chắn sẽ tập trung khai thác tối đa. Trong khi James Garner đang cho thấy sự trưởng thành vượt bậc, thì đối tác của anh là Idrissa Gana Gueye lại đang mang đến những nỗi lo lớn cho đội khách.

Ở tuổi 36, tiền vệ người Senegal không còn duy trì được nền tảng thể lực sung mãn để đối chọi với cường độ pressing khủng khiếp tại Ngoại hạng Anh. Sự chậm chạp của Gueye trong các tình huống đua tốc độ hoặc chuyển hướng đột ngột là cơ hội vàng để Eberechi Eze – người nhiều khả năng sẽ xuất phát trong vai trò số 10 của Arsenal – tỏa sáng.

Với khả năng đánh hơi khoảng trống và hoạt động linh hoạt giữa các tuyến, Eze được kỳ vọng sẽ trở thành người định đoạt trận đấu. Tính đến giữa tháng 3 của mùa giải 2025/26, ngôi sao này đã ghi 6 bàn thắng và có 2 pha kiến tạo sau 39 lần ra sân trên mọi đấu trường.

Jurrien Timber đối đầu 'ngòi nổ' Iliman Ndiaye

Trong bối cảnh Jack Grealish vắng mặt vì chấn thương, Iliman Ndiaye nghiễm nhiên trở thành mũi tấn công nguy hiểm nhất bên phía Everton. Sở hữu kỹ năng kiểm soát bóng bước một xuất sắc cùng khả năng tạo ra những khoảnh khắc đột biến, Ndiaye là thử thách thực sự cho hệ thống phòng ngự của "Pháo thủ".

Nhiệm vụ khóa chặt ngòi nổ này được đặt lên vai hậu vệ Jurrien Timber. Dù vừa trải qua một ngày thi đấu dưới sức trước Leverkusen ở khâu luân chuyển bóng, nhưng đẳng cấp phòng ngự tay đôi của Timber vẫn là điểm tựa tin cậy. Chỉ cần duy trì được sự lạnh lùng và khả năng đánh chặn vốn có, hậu vệ người Hà Lan hoàn toàn đủ sức vô hiệu hóa Ndiaye, đặc biệt khi cầu thủ này có xu hướng được kéo sang hành lang cánh trái trong những tuần gần đây.

Cuộc chiến thể chất giữa Viktor Gyokeres và James Tarkowski

Tại vị trí cao nhất trên hàng công Arsenal, các vấn đề về thể trạng của Kai Havertz và phong độ của Gabriel Jesus đã mở ra cơ hội để Viktor Gyokeres tiếp tục lĩnh xướng vai trò số 9. Chân sút người Thụy Điển là một cỗ máy săn bàn thượng thặng, nhưng anh thường gặp khó khăn trước những trung vệ có lối chơi thiên về sức mạnh cơ bắp.

James Tarkowski, với sự hỗ trợ từ Jarrad Branthwaite, sẽ là "hòn đá tảng" trực tiếp theo kèm Gyokeres. Theo thói quen di chuyển, Gyokeres thường có xu hướng dạt sang hành lang cánh trái, điều này vô tình đưa anh vào thế đối đầu trực diện với khu vực do Tarkowski trấn giữ.

Với lợi thế sân nhà, Arsenal chắc chắn sẽ áp đảo về thời lượng kiểm soát bóng và đẩy khối đội hình Everton lùi sâu. Trách nhiệm của Gyokeres là phải tìm ra khoảng trống nhỏ nhất trong vòng cấm chật chội để dứt điểm. Tuy nhiên, trước một trung vệ lỳ lợm như Tarkowski, 90 phút sắp tới dự báo sẽ là một ngày làm việc đầy thách thức đối với trung phong 27 tuổi của đội chủ nhà.