3 điểm nóng quyết định đại chiến Arsenal vs Leverkusen: Thử thách cho Zubimendi Sau trận hòa 1-1 tại lượt đi, Arsenal tái đấu Bayer Leverkusen với mục tiêu giành vé đi tiếp. Ba cuộc đối đầu cá nhân dưới đây sẽ trực tiếp định đoạt cục diện tại Emirates.

Arsenal bước vào trận đại chiến với Bayer Leverkusen trong tâm thế hưng phấn sau thắng lợi quan trọng trước Everton tại giải quốc nội. Những pha lập công của Viktor Gyokeres và tài năng trẻ Max Dowman không chỉ mang về 3 điểm mà còn giúp "Pháo thủ" nới rộng khoảng cách với Manchester City lên thành 9 điểm trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.

Zubimendi là nhân tố quan trọng của Arsenal.

Mục tiêu giành cú ăn bốn vẫn đang nằm trong tầm tay của đại diện Bắc London. Tuy nhiên, để tiếp tục nuôi dưỡng giấc mơ ấy, đoàn quân của HLV Mikel Arteta buộc phải vượt qua một tập thể Bayer Leverkusen vô cùng lỳ lợm. Đội bóng nước Đức đã xuất sắc cầm hòa Arsenal 1-1 tại BayArena tuần trước và vừa tiếp tục chia điểm với Bayern Munich. Dưới đây là 3 điểm nóng chiến thuật có thể định đoạt kết cục của cặp đấu này tại Emirates.

1. Cristhian Mosquera đối đầu Alejandro Grimaldo

Trước trận lượt đi, Alejandro Grimaldo đã được xác định là mối đe dọa lớn nhất bên phía Leverkusen, và thực tế trên sân đã chứng minh điều đó. Hậu vệ cánh người Tây Ban Nha là ngòi nổ tấn công không mệt mỏi bên hành lang trái, chính anh là người thực hiện quả phạt góc chuẩn xác để Robert Andrich ghi bàn.

Tuy nhiên, ở cuộc tái đấu này, Grimaldo sẽ phải đối mặt với một chốt chặn mới. Chấn thương của Jurrien Timber buộc HLV Arteta phải thay đổi nhân sự. Nhiều khả năng Cristhian Mosquera sẽ được tin tưởng giao suất đá chính sau khi đã thay thế Timber ở trận gặp Everton. Năng lực phòng ngự của Mosquera sẽ trải qua bài kiểm tra khắc nghiệt nhất từ đầu mùa trước sự biến ảo của Grimaldo. Thành bại của Arsenal phụ thuộc lớn vào việc liệu cầu thủ trẻ này có thể phong tỏa được "mũi khoan" bên phía đối diện hay không.

2. Viktor Gyokeres và Robert Andrich: Bài toán hiệu suất

Ở lượt đi, Viktor Gyokeres đã có khởi đầu đầy hứa hẹn khi khiến Robert Andrich phải nhận thẻ vàng chỉ sau 5 phút. Tuy nhiên, sau khi thoát khỏi tấm thẻ đỏ gián tiếp, Andrich không chỉ mở tỷ số mà còn vô hiệu hóa hoàn toàn tiền đạo người Thụy Điển trong phần còn lại của trận đấu.

Gyokeres cần chứng minh đẳng cấp trước Leverkusen.

Gyokeres, tiền đạo trị giá 63 triệu bảng, đang sở hữu phong số ấn tượng trong mùa giải 2025/26 với 16 bàn thắng sau 40 lần ra sân. Trung bình anh tung ra 2.04 cú sút mỗi 90 phút với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (không tính penalty) là 0.44. Dù vậy, những thống kê này cần được cụ thể hóa bằng bàn thắng vào lưới Leverkusen. Cuộc tái đấu với Andrich sẽ là cơ hội để Gyokeres chứng minh đẳng cấp thực sự của mình ở những trận cầu lớn.

3. Martin Zubimendi chạm trán Aleix Garcia: Nút thắt trung tuyến

Một trong những chỉ số báo động nhất của Arsenal tại BayArena là việc họ chỉ tung ra được 7 cú sút và đạt xG khiêm tốn 0.8. Nguyên nhân chính đến từ việc tuyến giữa không thể luân chuyển bóng nhịp nhàng dưới áp lực pressing từ Leverkusen.

Aleix Garcia trong màu áo Leverkusen.

Martin Zubimendi đã có một ngày thi đấu dưới sức khi bị người đồng hương Aleix Garcia lấn lướt hoàn toàn. Khả năng pressing năng nổ của Garcia đã khiến cựu sao Real Sociedad bị "ngợp", dẫn đến việc khâu triển khai bóng của Arsenal bị rệu rã. Nhiệm vụ tối thượng của HLV Arteta lúc này là giúp Zubimendi tìm ra cách chọn vị trí thông minh để thoát khỏi tầm vây ráp của Garcia. Nếu không thể kiểm soát được khu vực trung tuyến, Arsenal sẽ rất khó xuyên phá hàng thủ lùi sâu và kỷ luật của HLV Hjulmand.