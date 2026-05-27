3 nhân tố quyết định giúp PSG phá vỡ khối bê tông Arsenal tại chung kết Champions League Để lần đầu lên ngôi tại Champions League, PSG cần sự tỏa sáng của bộ ba Dembele, Kvaratskhelia và Vitinha trước hàng thủ kiên cố nhất Ngoại hạng Anh của Arsenal.

Paris Saint-Germain đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử trong trận chung kết Champions League sắp tới. Tuy nhiên, để chạm tay vào chiếc cúp tai voi, đại diện nước Pháp phải giải quyết bài toán hóc búa mang tên hàng phòng ngự Arsenal. Hệ thống của HLV Mikel Arteta hiện được xem là kiên cố bậc nhất thế giới với sự hiện diện của thủ thành David Raya cùng cặp trung vệ William Saliba và Gabriel Magalhaes.

PSG sẽ cần đến sự tỏa sáng của các cá nhân.

Ousmane Dembele: Ngòi nổ mang đẳng cấp Quả bóng vàng

Chìa khóa đầu tiên để xuyên thủng bức tường thép của đội bóng thành London chính là sự bùng nổ từ Ousmane Dembele. Ở tuổi 29, chủ nhân danh hiệu Quả bóng vàng đang duy trì phong độ cực cao sau màn trình diễn hủy diệt Bayern Munich ở bán kết. Thống kê tại Ligue 1 cho thấy tiền đạo này đã đóng góp 10 bàn thắng và 7 đường kiến tạo sau 22 lần ra sân.

Tại đấu trường châu lục, Dembele cũng kịp bỏ túi 7 pha lập công sau 12 trận. Tuy nhiên, thách thức lần này sẽ lớn hơn rất nhiều khi anh phải đối mặt với David Raya, người đã giữ sạch lưới 9/13 trận tại Champions League mùa này. Một màn trình diễn đỉnh cao nhất sự nghiệp là điều bắt buộc đối với ngôi sao người Pháp.

PSG cần phải quản lý tốt nhất thể lực của Dembele.

Khvicha Kvaratskhelia: Mũi khoan bên hành lang cánh

Nếu Dembele là tâm điểm bên cánh phải, thì Khvicha Kvaratskhelia chính là nỗi khiếp sợ ở hành lang đối diện. Cầu thủ này sở hữu kỹ năng rê dắt thượng thừa và khả năng dứt điểm hiểm hóc bằng cả hai chân. Với 10 bàn thắng và 7 kiến tạo sau 15 trận Champions League, Khvicha chính là mũi khoan lợi hại nhất của nhà đương kim vô địch Ligue 1.

Đáng chú ý, hành lang cánh phải của Arsenal đang bộc lộ những điểm yếu về nhân sự. Việc Jurrien Timber chưa đạt 100% thể trạng hoặc khả năng Mikel Arteta phải kéo tiền vệ Christian Norgaard về đá hậu vệ biên sẽ là cơ hội vàng để Khvicha khai thác. Khả năng quấy phá và thể lực sung mãn của ngôi sao này có thể khiến hệ thống phòng ngự của "Pháo thủ" bị xé toạc.

Vitinha: Nhịp đập nơi tuyến giữa

Dù các tiền đạo là người ghi bàn, nhưng trận chung kết sẽ được định đoạt ở khu trung tuyến. Vitinha gánh vác trọng trách vô cùng nặng nề khi phải đối đầu với một Arsenal cực giỏi trong lối chơi không bóng. Tuyến giữa của đại diện nước Anh với Declan Rice – chuyên gia đọc tình huống – và Martin Zubimendi – người miễn nhiễm với áp lực pressing – thực sự là rào cản khổng lồ.

Sự kết hợp giữa Vitinha và Joao Neves sẽ quyết định khả năng cầm nhịp thế trận của đội bóng thủ đô Paris. Giới chuyên môn đánh giá cao bản lĩnh của Vitinha, cho rằng trên thế giới hiện nay khó có tiền vệ nào sở hữu đủ kỹ năng toàn diện để giải bài toán đánh chặn của Arsenal tốt hơn ngôi sao người Bồ Đào Nha này. Nếu Vitinha kiểm soát được khu vực giữa sân, cơ hội để PSG tạo nên lịch sử là vô cùng rõ rệt.