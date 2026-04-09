Đời sống 3 phương án nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 năm 2026 Công đoàn Việt Nam đăng tải phiếu thăm dò ý kiến 3 phương án nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 năm 2026. Thời gian lấy ý kiến đến 10h ngày 9/4

Cập nhật lịch nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 năm 2026. Theo quy định hiện hành, người lao động được nghỉ Giỗ Tổ 3 ngày (25-27/4) và nghỉ lễ 30/4-1/5 kéo dài 4 ngày (30/4-3/5). Tuy nhiên, Công đoàn Việt Nam đang lấy ý kiến về 3 phương án hoán đổi ngày nghỉ.

Lịch nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 theo quy định hiện tại

Chính phủ đã phê duyệt lịch nghỉ từ tháng 10/2025. Cụ thể:

Năm 2026, ngày 10/3 rơi vào chủ nhật (26/4). Người lao động được nghỉ bù vào thứ hai (27/4). Kỳ nghỉ kéo dài 3 ngày liên tiếp: từ thứ bảy (25/4) đến hết thứ hai (27/4). Dịp 30/4 - 1/5: Ngày 30/4 (thứ năm) và 1/5 (thứ sáu). Người lao động không làm thứ bảy được nghỉ 4 ngày liên tục: từ 30/4 đến hết chủ nhật (3/5).

Hai kỳ nghỉ này khá gần nhau: nghỉ Giỗ Tổ xong, đi làm lại 2 ngày rồi nghỉ tiếp 30/4.

3 phương án hoán đổi ngày nghỉ đang được lấy ý kiến

Chiều 8/4, trang mạng xã hội Công đoàn Việt Nam đăng tải phiếu thăm dò ý kiến về hoán đổi nghỉ lễ tháng 4. Thời gian lấy ý kiến đến 10h ngày 9/4. Ba phương án gồm:

Hoán đổi ngày 27/4 sang ngày 2/5 để lao động làm việc 6 ngày/tuần được nghỉ 4 ngày liên tục.

Phiếu lấy ý kiến cho các hình thức làm việc: 5 ngày/tuần (nghỉ thứ bảy, chủ nhật), 6 ngày/tuần (nghỉ chủ nhật), ca kíp và đặc thù khác.

Lý do đề xuất hoán đổi ngày nghỉ

Năm nay, Giỗ Tổ trùng chủ nhật, nghỉ bù vào thứ hai (27/4). Một số doanh nghiệp đề xuất chuyển ngày nghỉ bù sang 29/4 hoặc 2/5 để tạo kỳ nghỉ liền mạch.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết, quy định nghỉ bù ngay sau ngày kế tiếp có thể phát sinh bất cập. Việc lấy ý kiến người lao động là cần thiết để có cơ sở xem xét.

Quan điểm của Bộ Nội vụ

Cục trưởng Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) Vũ Trọng Bình cho hay, lịch nghỉ lễ, tết năm 2026 đã được Chính phủ phê duyệt. Đến thời điểm hiện tại, không có chủ trương mới về hoán đổi ngày nghỉ.

Lịch nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp 30/4, 1/5 năm 2026 vẫn được thực hiện theo văn bản đã ban hành.