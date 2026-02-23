3 quyết định nhân sự then chốt để Man Utd 'đòi nợ' Everton và bứt phá Top 4 HLV Michael Carrick đối mặt với bài toán đội hình khi Man Utd đứng trước cơ hội chiếm lĩnh vị trí thứ 4 và trả món nợ thua trận lượt đi trước Everton.

Manchester United đang đứng trước thời cơ vàng để củng cố vị thế trong cuộc đua Champions League khi tiếp đón Everton tại vòng 27 Ngoại hạng Anh. Dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Michael Carrick, "Quỷ đỏ" không chỉ hướng tới việc duy trì mạch 9 trận bất bại tại giải đấu quốc nội mà còn quyết tâm đòi lại món nợ thua 0-1 ở lượt đi ngay tại Old Trafford.

Carrick phải làm gì để giúp MU 'đòi nợ' Everton?

Cơ hội bứt phá vào nhóm hạt giống Champions League

Chiến lược gia Michael Carrick đang trải qua giai đoạn thăng hoa cùng đội bóng với chuỗi 5 trận bất bại liên tiếp trên mọi đấu trường. Nếu tính riêng tại Ngoại hạng Anh, con số này đã kéo dài lên 9 trận. Đáng chú ý, việc đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Chelsea vừa bị Burnley cầm hòa đã mở ra kịch bản trong mơ: Một chiến thắng trước Everton sẽ giúp Man Utd chính thức vươn lên vị trí thứ 4, tạo khoảng cách 3 điểm an toàn với nhóm bám đuổi.

Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu 3 điểm, Carrick cần giải quyết dứt điểm 3 bài toán nhân sự đang khiến ông phải "đau đầu" trước giờ bóng lăn.

Sự trở lại của Noussair Mazraoui và áp lực cho Diogo Dalot

Bên hành lang cánh phải, sự trở lại của Noussair Mazraoui sau kỳ nghỉ hậu AFCON mang đến một phương án tấn công giàu đột biến. Dù Diogo Dalot vẫn đang duy trì phong độ ổn định, nhưng khả năng hỗ trợ tấn công và kỹ thuật cá nhân của Mazraoui là thứ vũ khí mà Carrick rất cần để phá vỡ khối đội hình lùi sâu của Everton. Việc chọn sự an toàn của Dalot hay tính đột biến của Mazraoui sẽ ảnh hưởng lớn đến cách Man Utd triển khai bóng từ tuyến dưới.

Leny Yoro hay kinh nghiệm của Harry Maguire?

Tại trung tâm hàng phòng ngự, bài toán trở nên phức tạp hơn khi Harry Maguire chưa đạt 100% thể lực sau chấn thương ở trận gặp West Ham. Ngược lại, tài năng trẻ Leny Yoro đã có màn trình diễn điểm 10 khi vào sân thay thế, giúp đội nhà giữ sạch lưới trong hiệp hai. Trước một Everton nổi tiếng với lối chơi bóng bổng và tận dụng tình huống cố định, sức trẻ và khả năng không chiến của Yoro đang dần chiếm ưu thế so với một Maguire chưa hoàn toàn sung mãn.

Hàng công: Ai sẽ nhường chỗ cho "cỗ máy" Benjamin Sesko?

Vấn đề lớn nhất hiện nay nằm ở hàng công, nơi Benjamin Sesko đang thể hiện phong độ hủy diệt. Với hiệu suất kinh ngạc 48 phút/bàn trong 6 trận gần nhất, tiền đạo người Slovenia gần như chắc chắn phải có tên trong đội hình xuất phát.

Sesko nên được đá chính.

Sự góp mặt của Sesko buộc Carrick phải hy sinh một vị trí khác. Trong khi Bryan Mbeumo và Matheus Cunha đóng vai trò quá quan trọng trong sơ đồ chiến thuật, Amad Diallo nhiều khả năng sẽ là người phải ngồi dự bị. Với lịch thi đấu giãn cách một trận mỗi tuần, đây là lúc Carrick cần những quân bài sắc bén nhất để củng cố vị thế trong cuộc đua Top 4 khốc liệt.