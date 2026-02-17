3 tử huyệt khiến Barcelona gục ngã trước Girona: Khi hệ thống Hansi Flick phản tác dụng Thất bại 1-2 trong trận derby Catalan không chỉ khiến Barca mất ngôi đầu La Liga mà còn phơi bày lỗ hổng phòng ngự cùng sự non nớt của các ngôi sao trẻ.

Trận derby Catalan tại thánh địa Montilivi không đơn thuần là một thất bại về mặt điểm số đối với Barcelona. Nó là một hồi chuông cảnh báo vang dội về sự bất ổn đang âm ỉ lan rộng trong hệ thống chiến thuật mà Hansi Flick đang xây dựng. Dù kiểm soát bóng áp đảo tới 72% trong hiệp một và tạo ra hàng loạt cơ hội ngon ăn với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 2.04, Blaugrana vẫn phải rời sân tay trắng trong một buổi tối nghiệt ngã.

Hàng thủ hớ hênh và lỗ hổng trong khâu chuyển trạng thái

Vấn đề nhức nhối nhất của Barcelona hiện tại chính là khả năng chống phản công. Hệ thống pressing tầm cao của Flick đang dần trở thành con dao hai lưỡi khi các cầu thủ không kịp lùi về để bọc lót cho nhau. Mỗi khi Girona đoạt bóng gần vòng cấm địa, hàng thủ Barca gần như bị bỏ trống, để mặc thủ thành Joan Garcia đối mặt với hiểm họa.

Barca đã đánh mất cơ bội trở lại với ngôi đầu sau trận thua Girona.

Bàn gỡ hòa 1-1 của Thomas Lemar, chỉ vẻn vẹn 3 phút sau khi Pau Cubarsi mở tỷ số, là minh chứng điển hình cho sự thiếu tập trung này. Các trung vệ trẻ như Cubarsi hay Eric Garcia liên tục hụt hơi trước tốc độ của Vanat và Roca. Việc đẩy đội hình lên quá cao mà không có sự bọc lót tốt từ tuyến tiền vệ đã biến những pha đánh vỗ mặt của đối thủ trở thành những đòn trừng phạt chí mạng.

Bản lĩnh của những ngôi sao trẻ trước áp lực cực đại

Lamine Yamal rõ ràng là một thiên tài, nhưng tại Montilivi, người ta thấy một Yamal vẫn còn quá trẻ để gánh vác những trọng trách sinh tử trên vai. Pha hỏng ăn trên chấm phạt đền ở phút 45+2 không chỉ là một cơ hội bị bỏ lỡ, mà nó còn là bước ngoặt làm thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu.

Yamal sút hỏng quả 11 mét.

Nếu Yamal thành công, Barcelona có lẽ đã định đoạt được số phận trận đấu ngay từ hiệp một. Áp lực từ sự kỳ vọng quá lớn dường như đang đè nặng lên đôi chân của cầu thủ 18 tuổi. Bên cạnh đó, việc hàng công bỏ lỡ hàng loạt cơ hội cho thấy sự nóng vội và thiếu hiệu quả của những gương mặt trẻ khi bước vào các trận cầu đinh đầy áp lực.

Dư chấn tâm lý và những quyết định nhân sự gây tranh cãi

Có vẻ như thảm bại 0-4 trước Atletico Madrid tại Copa del Rey vẫn để lại một vết sẹo tâm lý chưa thể chữa lành trong lòng các cầu thủ Barca. Họ bước vào trận derby với sự tự tin mong manh, dễ dàng bị sụp đổ khi đối phương gây sức ép ngược lại. Quyết định xoay tua nhân sự của Hansi Flick khi cất Robert Lewandowski trên ghế dự bị trong hiệp một cũng bị đặt dấu hỏi lớn về tính hiệu quả.

Đội bóng thiếu đi một thủ lĩnh thực sự để giữ nhịp khi trận đấu rơi vào trạng thái hỗn loạn. Những tình huống gây ức chế như bàn thắng bị từ chối của Lewandowski ở phút 90+5 hay pha vào bóng ác ý của Joel Roca với Yamal vào cuối trận chỉ càng làm lộ rõ sự bế tắc của gã khổng lồ xứ Catalan. Thất bại này không chỉ khiến Barca dâng ngôi đầu vào tay Real Madrid mà còn buộc Flick phải xem xét lại tính thực dụng trong triết lý của mình nếu muốn bảo vệ ngôi vương La Liga.