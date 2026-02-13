Đời sống 33 địa điểm bắn pháo hoa Tết Bính Ngọ 2026 tại Hà Nội Hà Nội bắn pháo hoa Tết Âm lịch tại 33 điểm với tổng cộng 34 trận địa pháo hoa trong đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Địa điểm bắn pháo hoa Tết Âm lịch 2026 tại Hà Nội

Theo kế hoạch của UBND thành phố Hà Nội, hoạt động bắn pháo hoa Tết Nguyên đán nhằm mang đến không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân và du khách trong thời khắc chuyển giao năm cũ - năm mới. Tổng kinh phí thực hiện gần 40 tỉ đồng, được bảo đảm từ ngân sách thành phố kết hợp nguồn xã hội hóa.

Cụ thể, Hà Nội bố trí 11 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp pháo hoa tầm thấp và pháo hoa hỏa thuật, cùng 23 trận địa bắn pháo hoa tầm thấp.

11 trận địa pháo hoa tầm cao kết hợp pháo hoa tầm thấp và pháo hoa hỏa thuật

Trận địa số 1: Trước Trụ sở Tòa soạn Báo Hà Nội mới, Phường Hoàn Kiếm.

Trận địa số 2: Trước Bưu điện Hà Nội, Phường Hoàn Kiếm.

Trận địa số 3: Tại Đảo dừa, Công viên Thống nhất, Phường Hai Bà Trưng.

Trận địa số 4: Tại khuôn viên đường đua F1, Phường Từ Liêm.

Trận địa số 5: Tại Vườn hoa Lạc Long Quân, Phường Tây Hồ.

Trận địa số 6: Tại Hồ Văn Quán, Phường Hà Đông.

Trận địa số 7: Thành cổ Sơn Tây, phường Sơn Tây.

Trận địa số 8: Khu đất dự án Hồ điều hòa, xã Thanh Trì.

Trận địa số 9: Trung tâm TDTT, xã Đông Anh.

Trận địa số 10: Công viên Hòa Bình, phường Xuân Đỉnh.

Trận địa số 11: Công viên Gia Lâm, xã Gia Lâm.

Mỗi trận địa pháo hoa tầm cao sử dụng 700 quả pháo, kèm 60 giàn pháo hoa tầm thấp và 30 giàn pháo hoa hỏa thuật, giàn phun hoa.

23 trận địa bắn pháo hoa tầm thấp

Trận địa số 12: Đông Nam Hồ Ngọc Khánh, phường Giảng Võ.

Trận địa số 13: Công viên Hồ Đền Lừ, phường Tương Mai.

Trận địa số 14: Công viên Long Biên, phường Việt Hưng.

Trận địa số 15: Hồ Đống Đa, phường Ô Chợ Dừa.

Trận địa số 16: Công viên Cầu Giấy, phường Cầu Giấy.

Trận địa số 17: Công viên Thanh Xuân, phường Thanh Xuân.

Trận địa số 18: Sân thượng tầng 5, trụ sở UBND xã Quang Minh.

Trận địa số 19: Sân vận động xã Quảng Oai.

Trận địa số 20: Sân vận động xã Đan Phượng.

Trận địa số 21: Sân vận động xã Thạch Thất.

Trận địa số 22: Sân vận động phường Chương Mỹ.

Trận địa số 23: Khu đất khởi công dự án khu đô thị thể thao Olympic thuộc xã Thượng Phúc.

Trận địa số 24: Sân thượng tầng 6, Trụ sở cơ sở 3, Ban CHPTKV2 - Phúc Thọ, xã Quốc Oai.

Trận địa số 25: Tại Tiểu khu thao Chính, xã Phú Xuyên (trung tâm khu đô thị Nam Chính).

Trận địa số 26: Công viên Hồ sinh thái, xã Mỹ Đức.

Trận địa số 27: Sân vận động xã Vân Đình.

Trận địa số 28: Sân vận động xã Sóc Sơn.

Trận địa số 29: Sân vận động xã Phúc Thọ.

Trận địa số 30: Công viên cây xanh, xã Thanh Oai.

Trận địa số 31: Khu đô thị Mailand Hanoi City, xã Sơn Đồng.

Trận địa số 32: Khu Trạm bơm, xã Minh Châu.

Trận địa số 33: Công viên Kid Bằng Lăng, khu đô thị Vinhome Riverside, phường Phúc Lợi.

Trận địa số 34: Công viên Phùng Khoang, phường Đại Mỗ.

Các điểm bắn pháo hoa tầm thấp được trang bị 120 giàn pháo mỗi trận địa, bảo đảm quy mô đồng đều tại các khu vực.

Địa điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán 2026 Hà Nội

Thời gian bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Bính Ngọ

Thời gian bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 ở Hà Nội kéo dài 15 phút, từ 0h đến 0h15 ngày 17/02, tạo điểm nhấn chào đón năm mới trên toàn địa bàn Thủ đô.

Công tác chuẩn bị bắn pháo hoa Tết Bính Ngọ 2026

UBND TP Hà Nội giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, tuyên truyền, cổ động trước giờ bắn pháo hoa. Đồng thời, hướng dẫn các địa phương nghiên cứu ứng dụng công nghệ trình diễn ánh sáng hiện đại, kết hợp pháo hoa truyền thống nhằm nâng cao trải nghiệm cho người dân và du khách trong đêm Giao thừa.

Các quận Hoàn Kiếm, Tây Hồ và Hai Bà Trưng có trách nhiệm phối hợp bố trí mặt bằng, phương tiện tổ chức pháo hoa hỏa thuật trên mặt Hồ Hoàn Kiếm, Hồ Tây và Hồ Công viên Thống Nhất, tạo điểm nhấn đặc biệt cho không khí đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại Thủ đô.