Đời sống 4 địa điểm bắn pháo hoa tại An Giang Tết Bính Ngọ 2026 An Giang tổ chức chương trình nghệ thuật - bắn pháo hoa giao thừa Tết Bính Ngọ 2026 tại 4 địa phương

Địa điểm bắn pháo hoa Tết Âm lịch 2026 tại An Giang

Theo nguồn từ Báo An Giang, tỉnh An Giang sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật kết hợp bắn pháo hoa tại 4 địa phương gồm phường Rạch Giá, phường Long Xuyên, phường Châu Đốc và đặc khu Phú Quốc vào tối 16/2 (29 tháng Chạp âm lịch), phục vụ người dân và du khách dịp Tết.

Địa điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán 2026 An Giang

Công tác chuẩn bị bắn pháo hoa Tết Bính Ngọ 2026

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang trực tiếp tổ chức 2 chương trình tại quảng trường Trần Quang Khải (Rạch Giá) và quảng trường Hai Bà Trưng (Long Xuyên).

Chương trình tại Rạch Giá được truyền hình trực tiếp trên các kênh của Báo và Phát thanh - Truyền hình An Giang. Đồng thời, tỉnh triển khai trang trí tiểu cảnh đón Tết tại khu vực trước Đền tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công, hỗ trợ các địa phương xây dựng chương trình biểu diễn phục vụ Nhân dân.

UBND tỉnh yêu cầu các điểm tổ chức bảo đảm vui Xuân an toàn, tiết kiệm; hoàn thành việc trang trí đường phố, băng rôn, cờ phướn trước ngày 12/2 (25 tháng Chạp). Ngoài nguồn ngân sách, các địa phương chủ động xã hội hóa kinh phí, kịp thời báo cáo nếu phát sinh khó khăn để được hỗ trợ.