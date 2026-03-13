Đời sống 4 mốc tuyển sinh 2026 thí sinh cần ghi nhớ Bộ GD&ĐT công bố các mốc tuyển sinh 2026 quan trọng gồm đăng ký nguyện vọng, nộp lệ phí, công bố trúng tuyển và xác nhận nhập học

4 mốc tuyển sinh 2026 quan trọng nhất thí sinh cần nhớ

Bộ GD&ĐT đã ban hành Quyết định số 3037/QĐ-BGDĐT về Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026. Theo kế hoạch này, nhiều mốc tuyển sinh 2026 quan trọng được công bố để thí sinh chủ động chuẩn bị cho quá trình xét tuyển sau kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Trong toàn bộ quy trình tuyển sinh, có bốn mốc tuyển sinh 2026 được xem là quan trọng nhất mà thí sinh cần đặc biệt lưu ý, liên quan trực tiếp đến việc đăng ký nguyện vọng, nộp lệ phí xét tuyển, theo dõi kết quả trúng tuyển và xác nhận nhập học.

Chi tiết 4 mốc tuyển sinh 2026 thí sinh phải nhớ

Mốc tuyển sinh 2026 Nội dung Từ 2/7 – 14/7/2026 Thí sinh đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống Từ 15/7 – 21/7/2026 Hoàn thành nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến Trước 17h ngày 13/8/2026 Theo dõi công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 Trước 17h ngày 21/8/2026 Xác nhận nhập học trực tuyến nếu trúng tuyển

Thí sinh được tập dượt đăng ký nguyện vọng trước khi đăng ký chính thức

Trước khi bước vào giai đoạn đăng ký chính thức trong các mốc tuyển sinh 2026, thí sinh sẽ có thời gian thực hành đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng trên hệ thống tuyển sinh chung từ ngày 17/6 đến ngày 21/6/2026.

Trong giai đoạn này, thí sinh cũng cần hoàn thành việc cung cấp chứng chỉ ngoại ngữ, SAT, cập nhật kết quả sơ tuyển hoặc kết quả các kỳ thi độc lập như đánh giá năng lực, đánh giá tư duy (nếu có) trước 17 giờ ngày 20/6/2026.

Các bước chuẩn bị trong kế hoạch tuyển sinh 2026

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, các cơ sở đào tạo phải hoàn thành công bố thông tin tuyển sinh trên trang điện tử của trường trước ngày 15/2/2026 để thí sinh nắm được phương án xét tuyển.

Bên cạnh đó, Bộ GD&ĐT sẽ tổ chức thử nghiệm và tập huấn phần mềm hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung vào ngày 15/5/2026. Các Sở GD&ĐT thành lập Ban chỉ đạo công tác hỗ trợ tuyển sinh vào ngày 25/5/2026.

Việc rà soát kết quả điểm học tập cấp THPT trên hệ thống phải hoàn thành trước 17 giờ ngày 6/6/2026.

Thí sinh cần kiểm tra kỹ thông tin cá nhân trước khi xét tuyển

Ngoài việc theo dõi các mốc tuyển sinh 2026, thí sinh cũng cần kiểm tra chính xác các thông tin cá nhân trên hệ thống tuyển sinh như họ tên, ngày sinh, số căn cước công dân, mã trường, mã khu vực và diện ưu tiên.

Sở GD&ĐT chịu trách nhiệm hướng dẫn thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, rà soát dữ liệu và xử lý sai sót. Việc kiểm tra kỹ thông tin giúp thí sinh tránh ảnh hưởng đến quyền lợi xét tuyển trong kỳ tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026.