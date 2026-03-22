4 tử huyệt khiến Chelsea tan rã dưới thời Liam Rosenior sau thảm bại 0-3 trước Everton Từ sự đứt gãy bản sắc đến cơn nghiện xoay tua đội hình, Chelsea đang rơi vào cuộc khủng hoảng diện rộng khiến HLV Liam Rosenior đối mặt áp lực sa thải nặng nề.

Thất bại muối mặt 0-3 trước Everton tại Hill Dickinson đã đẩy Chelsea vào một cuộc khủng hoảng diện rộng. Chỉ trong vòng 10 ngày, The Blues liên tiếp đón nhận những cú sốc: bị loại khỏi Champions League và nhận hai thất bại liên tiếp tại Ngoại hạng Anh. Đội bóng thành London đang cho thấy dấu hiệu tan rã rõ rệt về cả lối chơi lẫn tinh thần chiến đấu.

Chelsea của Liam Rosenior đang trải qua giai đoạn phong độ chạm đáy.

1. Sự đứt gãy về bản sắc và cấu trúc đội hình

Kể từ khi Enzo Maresca rời đi, Chelsea dường như đã đánh mất chiếc la bàn định hướng. Đội phó Enzo Fernandez không ngần ngại chỉ trích tình hình hiện tại khi khẳng định câu lạc bộ đã mất đi bản sắc, cấu trúc và phương hướng rõ ràng. Tiền vệ người Argentina tiết lộ rằng phòng thay đồ vẫn chưa thực sự hiểu lý do Maresca ra đi, tạo nên một khoảng trống tâm lý lớn.

Sự chuyển giao sang triều đại Liam Rosenior cho đến nay vẫn chưa mang lại sự mượt mà cần thiết. Chelsea hiện tại thường xuyên bị đối thủ lấn lướt về cường độ hoạt động, dễ mắc sai lầm cá nhân và lộ sơ hở về mặt chiến thuật. Trong trận thua Everton, các cầu thủ Chelsea thi đấu rời rạc, thiếu sợi dây liên lạc và hoàn toàn thiếu sức sống.

2. Cơn nghiện xoay tua và sự bất ổn nơi khung gỗ

Một trong những chỉ trích lớn nhất nhắm vào Liam Rosenior là việc ông thay đổi đội hình quá nhiều. Thống kê cho thấy không đội bóng nào tại Ngoại hạng Anh thực hiện nhiều sự thay đổi trong đội hình xuất phát hơn Chelsea với con số kỷ lục 99 lần. Việc thiếu một bộ khung ổn định khiến các cầu thủ khó lòng tìm được tiếng nói chung trên sân.

Thủ thành Sanchez liên tục mắc sai lầm trong những trận đấu gần đây.

Đỉnh điểm của sự bất ổn nằm ở vị trí thủ môn. Rosenior thừa nhận ông không có một "số 1" thực thụ khi liên tục luân phiên giữa Robert Sanchez và Filip Jorgensen. Hệ quả là phong độ của Sanchez chạm đáy với hàng loạt sai lầm chết người. Trong trận gặp Everton, Sanchez suýt biếu không bàn thắng cho Beto và sau đó để bóng lọt qua tay một cách khó hiểu trong hiệp hai. Khi niềm tin nơi hậu phương lung lay, toàn bộ hệ thống phòng ngự trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

3. Hàng công 'cùn mòn' và sự sa sút của các trụ cột

Dù sở hữu những ngôi sao đắt giá như Cole Palmer hay Joao Pedro, Chelsea đã trải qua 3 trận liên tiếp không ghi được bàn thắng nào trên mọi đấu trường. Đây là lần đầu tiên điều này xảy ra kể từ tháng 9/2023. Ngay cả những cầu thủ vốn thi đấu ổn định như Wesley Fofana cũng bắt đầu bộc lộ những sai sót sơ đẳng.

Sự thiếu hiệu quả của hàng công kết hợp với những lỗ hổng nơi hàng thủ đã tạo nên một công thức thất bại hoàn hảo. Việc Chelsea luôn là đội bị thủng lưới trước trong 4 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh cho thấy sự yếu kém trong cách nhập cuộc và khả năng chịu áp lực của các ngôi sao đắt giá.

4. Điểm yếu chí mạng về thể lực

Nền tảng thể lực của các cầu thủ Chelsea bị đặt dấu hỏi lớn.

Một thống kê gây sốc cho thấy Chelsea bị mọi đối thủ tại Ngoại hạng Anh vượt trội về quãng đường di chuyển trong mọi trận đấu ở mùa giải năm nay. Việc không thể duy trì cường độ cao đã khiến họ bị Everton "nghiền nát" trong các pha tranh chấp tay đôi. Cựu danh thủ Pat Nevin nhận định gay gắt: "Ở mọi khu vực trên sân, Everton đều chiến đấu theo cách khiến Chelsea phải xấu hổ".

Hiện tại, Chelsea đứng thứ 6, chỉ kém vị trí thứ 5 của Liverpool đúng 1 điểm. Tuy nhiên, áp lực từ phía sau là rất lớn khi Everton đã rút ngắn khoảng cách xuống còn 2 điểm. Việc giành vé dự Champions League không chỉ là vấn đề danh tiếng mà còn là sự sống còn về tài chính để Chelsea cân bằng sổ sách. Làn sóng phản đối chủ sở hữu Todd Boehly đang dâng cao, với các cuộc tuần hành dự kiến diễn ra trước trận gặp Manchester United vào ngày 18/4 tới.

Quãng nghỉ quốc tế hai tuần tới chính là "chiếc phao cứu sinh" cuối cùng để Liam Rosenior chấn chỉnh lại đội hình. Chelsea cần một sự thay đổi đột phá về cả nhân sự lẫn tinh thần nếu không muốn chứng kiến một mùa giải sụp đổ hoàn toàn.