Đời sống 5 địa điểm bắn pháo hoa tại Cà Mau Tết Bính Ngọ 2026 Cà Mau sẽ bắn pháo hoa sớm đón giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 đồng loạt tại tại 3 xã, 2 phường

Địa điểm bắn pháo hoa Tết Âm lịch 2026 tại Cà Mau

Thông tin từ UBND tỉnh Cà Mau, tỉnh này sẽ bắn pháo hoa đón giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đồng loạt tại 5 điểm, dự kiến lúc 21h30 ngày 16/2 (29 Tết).

Địa điểm 1: Phường An Xuyên (sân trung tâm hội nghị tỉnh);

Địa điểm 2: Phường Bạc Liêu (quảng trường Hùng Vương);

Địa điểm 3: Xã Phước Long (khu vực bờ kè đối diện trung tâm văn hóa xã);

Địa điểm 4: Xã Sông Đốc (tượng đài kỷ niệm chuyến tàu tập kết ra Bắc);

Địa điểm 5: Xã Đất Mũi (khu du lịch Khai Long).

Thời gian bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Bính Ngọ

Hoạt động bắn pháo hoa diễn ra sau khi Chủ tịch UBND tỉnh này đọc thư chúc Tết, dự kiến lúc 21h30 ngày 16/2 (29 Tết).

Công tác chuẩn bị bắn pháo hoa Tết Bính Ngọ 2026

UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu các xã, phường chủ động điều chỉnh thời lượng và nội dung chương trình nghệ thuật phù hợp với thời gian bắn pháo hoa, bảo đảm tổ chức đồng loạt trên toàn địa bàn.

Ghi nhận cho thấy nhiều địa phương đang khẩn trương trang trí khu vực trung tâm, các tuyến đường chính và tổ chức nhiều hoạt động văn hóa tạo không khí rộn ràng đón Tết. Tại phường Bạc Liêu, từ 11/2 đến 14/2 diễn ra loạt sự kiện như khai mạc hội xuân, trò chơi dân gian, liên hoan dân vũ, thi vẽ tranh, gói bánh tét…

Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh và các địa phương cũng tổ chức thăm hỏi, tặng quà Tết cho gia đình chính sách, người có công và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.