Đời sống 5 địa điểm bắn pháo hoa tại TP. Cần Thơ Tết Bính Ngọ 2026 TP. Cần Thơ sẽ bắn pháo hoa đón giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đồng loạt tại 1 điểm pháo hoa nổ tầm cao kết hợp tầm thấp, 4 điểm pháo hoa nổ tầm thấp

Địa điểm bắn pháo hoa Tết Âm lịch 2026 tại TP. Cần Thơ

Thông tin từ UBND tỉnh TP. Cần Thơ, tỉnh này sẽ bắn pháo hoa đón giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đồng loạt tại 5 điểm:

01 điểm pháo hoa nổ tầm cao kết hợp tầm thấp

Địa điểm 1: trên sà lan khu vực sông Hậu, cách Công viên Sông Hậu khoảng 400m (phường Cái Khế).

Thời gian dự kiến: Lúc 00:00 - Thời khắc Giao thừa đón mừng năm mới.

04 điểm pháo hoa nổ tầm thấp

Địa điểm 2: Công viên Xà No (phường Vị Tân)

Địa điểm 3: Khu đô thị 5A (phường Phú Lợi)

Địa điểm 4: Đường Nguyễn Huệ (khu bờ hồ), Khu vực 6 (phường Ngã Bảy).

Thời gian dự kiến: 21h45 sau Chương trình nghệ thuật.

Địa điểm 5: Sân lễ Phường Vĩnh Châu.

Thời gian dự kiến: 23h30 sau Chương trình nghệ thuật.

Công tác chuẩn bị bắn pháo hoa Tết Bính Ngọ 2026

UBND thành phố Cần Thơ đã thống nhất chủ trương tổ chức bắn pháo hoa nổ vào đêm giao thừa đón mừng năm mới Bính Ngọ năm 2026 bằng nguồn kinh phí xã hội hóa, phục vụ Nhân dân vui Xuân, đón năm mới trong không khí phấn khởi, an toàn, đúng quy định.