5 màn thư hùng kinh điển Pháp - Tây Ban Nha: Từ sai lầm Arconada đến siêu phẩm Yamal Trước thềm đại chiến tại World Cup, lịch sử đối đầu giữa Pháp và Tây Ban Nha hiện lên như một cuốn phim kịch tính với những bàn thắng định mệnh và sự xoay vần của các thế hệ.

Cuộc đối đầu giữa Pháp và Tây Ban Nha không đơn thuần là một trận bóng đá; đó là sự giao thoa của hai triết lý, hai nền văn hóa bóng đá hàng đầu châu Âu. Khi "Les Bleus" đại diện cho sức mạnh cơ bắp kết hợp với sự tinh tế, thì "La Roja" lại là biểu tượng của khả năng kiểm soát và những đường chuyền mê hoặc. Trước thềm trận bán kết World Cup sắp tới, hãy cùng nhìn lại 5 khoảnh khắc đã định hình nên mối duyên nợ kéo dài hơn 4 thập kỷ này.

1. Chung kết EURO 1984: Sai lầm định mệnh của Luis Arconada

Trận chung kết tại sân Parc des Princes năm 1984 đánh dấu lần đầu tiên hai quốc gia láng giềng đối đầu trực tiếp cho một danh hiệu lớn. Đây là giải đấu mà Michel Platini đã trình diễn một phong độ không tưởng, nhưng bàn thắng mở tỷ số ở phút 57 của ông lại đến từ một kịch bản ít ai ngờ tới.

Cú sút phạt trực tiếp của Platini không quá hiểm hóc, nhưng thủ thành huyền thoại Luis Arconada của Tây Ban Nha đã mắc một sai lầm sơ đẳng khi để bóng trượt qua tay và từ từ lăn vào lưới. Sai lầm này không chỉ dập tắt hy vọng của người Tây Ban Nha mà còn mở đường cho chức vô địch châu Âu đầu tiên của bóng đá Pháp. Bruno Bellone sau đó ấn định chiến thắng 2-0, đưa Platini đi vào lịch sử với kỷ lục 9 bàn thắng trong một kỳ EURO.

2. World Cup 2006: Bản lĩnh của Zinedine Zidane

Tại World Cup 2006, Tây Ban Nha đến với giải đấu bằng một đội hình trẻ trung và tràn đầy năng lượng, giành 3 trận toàn thắng ở vòng bảng. Ngược lại, tuyển Pháp của những "lão tướng" như Zidane, Vieira hay Thuram chật vật lách qua khe cửa hẹp để vào vòng knock-out.

Dù David Villa đưa Tây Ban Nha dẫn trước trên chấm phạt đền, nhưng bản lĩnh của người Pháp đã lên tiếng đúng lúc. Franck Ribery gỡ hòa trước khi hiệp một khép lại. Phút 83, Patrick Vieira đưa Pháp vượt lên dẫn trước và ở những phút bù giờ cuối cùng, Zinedine Zidane đã có pha xử lý đẳng cấp loại bỏ Carles Puyol trước khi ghi bàn ấn định tỷ số 3-1. Trận đấu này là minh chứng rõ nhất cho việc kinh nghiệm và đẳng cấp ngôi sao có thể khuất phục sức trẻ.

3. Chung kết Nations League 2021: Mbappe và sự trở lại của Benzema

Trận tranh ngôi vương tại Milan vào năm 2021 diễn ra trong bối cảnh bóng đá thế giới đang tìm lại nhịp độ sau đại dịch. Sau hiệp một kín kẽ, trận đấu bùng nổ khi Mikel Oyarzabal ghi bàn mở tỷ số cho Tây Ban Nha ở phút 64. Tuy nhiên, chỉ hai phút sau, Karim Benzema đã thực hiện một cú cứa lòng không thể cản phá từ góc hẹp để đưa trận đấu về vạch xuất phát.

"Tuyệt phẩm" của Benzema mở ra màn ngược dòng cho tuyển Pháp trước Tây Ban Nha. Ảnh: DM

Kylian Mbappe, người kiến tạo cho Benzema, sau đó đã tự mình ghi bàn thắng quyết định ở phút 80. Dù có những tranh cãi về lỗi việt vị, bàn thắng vẫn được công nhận, giúp đoàn quân của HLV Didier Deschamps lên ngôi vô địch Nations League ngay trên đất Ý.

4. Bán kết EURO 2024: Sự trỗi dậy của thiên tài Lamine Yamal

Tại EURO 2024, Pháp tiến vào bán kết với một lối chơi thực dụng đến mức cực đoan. Randal Kolo Muani sớm đưa Pháp dẫn trước tại Munich, nhưng đó cũng là lúc thế giới bóng đá chứng kiến sự ra đời của một siêu sao mới. Lamine Yamal, khi đó mới 16 tuổi, đã thực hiện một cú sút xa từ khoảng cách hơn 20 mét, bóng găm thẳng vào góc cao khung thành trong sự bất lực của Mike Maignan.

Yamal và siêu phẩm vào lưới Pháp ở EURO 2024. Ảnh: Getty Images.

Bàn thắng gỡ hòa của Yamal đã thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu. Chỉ ít phút sau, Dani Olmo ghi bàn thắng thứ hai, giúp Tây Ban Nha ngược dòng thành công để tiến vào chung kết và sau đó lên ngôi vô địch sau khi đánh bại đội tuyển Anh.

5. Nations League 2025: Cơn mưa bàn thắng tại Stuttgart

Lần chạm trán gần nhất giữa hai đội vào năm ngoái đã phá vỡ mọi quy chuẩn về một trận đấu chặt chẽ giữa hai ông lớn. Tây Ban Nha đã có một hiệp đấu bùng nổ khi dẫn trước Pháp tới 4-0 nhờ công của Nico Williams, Mikel Merino, Pedri và Lamine Yamal. Tưởng chừng như một thảm họa sẽ ập đến với đội bóng áo Lam, nhưng hiệp hai lại chứng kiến một kịch bản điên rồ.

Kylian Mbappe cùng các đồng đội đã vùng lên mạnh mẽ, rút ngắn tỷ số xuống còn 5-4. Dù không thể lật ngược thế cờ, trận đấu tại Stuttgart đã đánh dấu một bước chuyển mình quan trọng của tuyển Pháp. Thay vì lối chơi phòng ngự lùi sâu, HLV Deschamps đã bắt đầu áp dụng phong cách tấn công cởi mở hơn, tạo tiền đề cho sự chuẩn bị cho kỳ World Cup sắp tới.

Lịch sử đã gọi tên cả hai trong những khoảnh khắc vinh quang nhất cũng như cay đắng nhất. Trận bán kết World Cup tới đây chắc chắn sẽ lại là một chương mới đầy kịch tính trong cuốn biên niên sử của bóng đá châu Âu.