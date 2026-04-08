5 mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu giúp Man United tái thiết tuyến giữa và hành lang trái Bước vào tháng cuối kỳ chuyển nhượng, Man United đang tích cực săn tìm những bản hợp đồng chất lượng nhằm gia tăng sức mạnh tuyến giữa và hành lang cánh trái.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè đang bước vào giai đoạn quyết định. Manchester United được dự đoán sẽ là một trong những câu lạc bộ hoạt động năng nổ nhất nhằm hoàn thiện lực lượng trước khi mùa giải mới chính thức khởi tranh. Đội chủ sân Old Trafford hiện tập trung gia cố ba vị trí then chốt: hậu vệ trái, tiền vệ trung tâm và tiền đạo cắm.

Sự ổn định trong sơ đồ chiến thuật phụ thuộc rất lớn vào khả năng kiểm soát nhịp độ ở khu vực trung tuyến cũng như sức ép từ hai hành lang biên. Dưới đây là 5 mục tiêu trọng điểm đang nằm trong tầm ngắm của ban lãnh đạo Quỷ đỏ.

Aurelien Tchouameni: Mảnh ghép đẳng cấp cho tuyến giữa

Bất chấp việc đã bổ sung Andrey Santos và Youri Tielemans trong mùa hè này, Manchester United vẫn khao khát nâng cấp tuyến giữa bằng một tiền vệ phòng ngự hàng đầu thế giới. Aurelien Tchouameni đang là ưu tiên số một của đội chủ sân Old Trafford.

Tchouameni lọt vào tầm ngắm Man United đã lâu. Ảnh: Getty Images

Tiền vệ 26 tuổi người Pháp sở hữu khả năng thu hồi bóng ấn tượng cùng tư duy phân phối bóng hiện đại. Dù thương vụ từng bị coi là bất khả thi khi có thông tin Tchouameni sẽ gia hạn 3 năm với Real Madrid, tình thế hiện tại đang mở ra cơ hội lớn cho Quỷ đỏ. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vẫn chưa công bố bản hợp đồng mới và đang dồn lực chèo kéo Rodri từ Manchester City. Nếu Real Madrid chiêu mộ thành công Rodri, mức giá khoảng 68 triệu bảng cho nhà á quân World Cup 2022 sẽ là con số vô cùng hấp dẫn.

Dusan Vlahovic: Lựa chọn chất lượng cho hàng công

Trên hàng công, trước viễn cảnh Joshua Zirkzee rời đi, Manchester United ráo riết tìm kiếm một chân sút chia sẻ gánh nặng ghi bàn với Benjamin Sesko. Sự xuất hiện của Dusan Vlahovic dưới dạng chuyển nhượng tự do trở thành phương án không thể bỏ qua.

Chân sút 26 tuổi người Serbia vừa trải qua mùa giải ghi 10 bàn thắng cho Juventus và vừa từ chối lời đề nghị từ Besiktas. Mặc dù Vlahovic đang ưu tiên chuyển đến Barcelona, sức hút từ môi trường Ngoại hạng Anh cùng tầm vóc của Manchester United hoàn toàn có thể giúp Quỷ đỏ lật ngược thế cờ.

Lewis Hall: Phương án dài hạn bên hành lang trái

Vị trí hậu vệ trái đang khiến ban huấn luyện Manchester United đau đầu. Dù Luke Shaw vừa trải qua mùa giải 2025-2026 thi đấu xuất sắc, phương án nhân sự tại đây vẫn rất mỏng. Harry Amass đứng trước khả năng bị bán, Diego Leon chưa đủ chín, trong khi Noussair Mazraoui và Diogo Dalot chỉ là giải pháp tạm thời.

Lewis Hall có nhiều liên kết với Man United. Ảnh: Getty Images

Lewis Hall nổi lên như mục tiêu ưu tiên để giải bài toán này. Cầu thủ 21 tuổi đã khẳng định đẳng cấp trong màu áo Newcastle United với 102 lần ra sân trên mọi đấu trường kể từ khi chia tay Chelsea vào năm 2024. Khả năng hỗ trợ tấn công tốt cùng sự cơ động giúp anh trở thành mảnh ghép lý tưởng. Rào cản lớn nhất hiện tại là mức giá 60 triệu bảng mà Newcastle đưa ra.

Myles Lewis-Skelly và Jorge Salinas: Những tài năng tiềm năng

Nếu gặp bế tắc ở thương vụ Lewis Hall, tài năng trẻ Myles Lewis-Skelly của Arsenal là phương án thay thế chất lượng. Cầu thủ 19 tuổi này cực kỳ đa năng khi đá tốt cả hậu vệ trái lẫn tiền vệ trung tâm. Việc anh đá chính trong trận chung kết Champions League là bằng chứng rõ nhất cho tiềm năng phát triển. Dù Lewis-Skelly vừa gia hạn hợp đồng đến năm 2030, Arsenal sẵn sàng đàm phán nếu họ hoàn tất thương vụ Bruno Guimaraes từ Newcastle.

Ngoài ra, Jorge Salinas của Racing de Santander cũng nằm trong danh sách theo dõi sát sao. Ở tuổi 19, tuyển thủ U19 Tây Ban Nha đã để lại dấu ấn với 7 đường kiến tạo sau 37 trận. Với điều khoản giải phóng hợp đồng chỉ khoảng 13,7 triệu bảng, Salinas là khoản đầu tư đầy hứa hẹn mà Manchester United đang cạnh tranh quyết liệt với Barcelona.