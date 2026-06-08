5 ngôi sao hàng đầu hứa hẹn khuynh đảo bảng I tại World Cup 2026: Mbappe và Haaland rực sáng Bảng I World Cup 2026 chứng kiến màn so tài đỉnh cao giữa Pháp, Na Uy, Senegal và Iraq với sự góp mặt của các siêu sao như Kylian Mbappe và Erling Haaland.

Bảng I của vòng chung kết World Cup 2026 được giới chuyên môn đánh giá là một trong những bảng đấu khốc liệt nhất. Đây là nơi chứng kiến sự giao thoa giữa đẳng cấp của cựu vương Pháp, sức mạnh từ vùng Bắc Âu của Na Uy, nguồn thể lực dồi dào từ Senegal và tinh thần kiên cường của Iraq. Những màn đối đầu trực tiếp giữa các triết lý bóng đá khác biệt hứa hẹn tạo nên những trận cầu kịch tính và khó lường.

Mbappe là một trong những ngôi sao lớn nhất của kỳ World Cup năm nay.

Kylian Mbappe: Trọng trách thủ quân của "Gà trống"

Ngôi sao mang băng thủ quân của đội tuyển Pháp là cái tên thu hút sự chú ý lớn nhất tại bảng đấu này. Bước vào giải đấu ở độ chín của sự nghiệp, Mbappe mang trên vai trọng trách dẫn dắt hàng công cho đội tuyển quốc gia. Tốc độ bứt phá dũng mãnh, kỹ năng đi bóng lắt léo và bản năng dứt điểm sắc bén biến tiền đạo này thành mối đe dọa thường trực đối với mọi hệ thống phòng ngự.

Cầu thủ sinh năm 1998 không chỉ là một mũi nhọn tấn công linh hoạt mà còn giữ vai trò điểm tựa tinh thần quan trọng. Sự hiện diện của anh là chìa khóa để Pháp duy trì vị thế ứng viên vô địch và vượt qua những đối thủ khó chịu như Na Uy hay Senegal.

Erling Haaland: Cỗ máy săn bàn thượng hạng

Việc Na Uy trở lại sân chơi lớn nhất hành tinh mang đậm dấu ấn cá nhân của Erling Haaland. Tiền đạo đã thống trị Ngoại hạng Anh trong nhiều mùa giải qua chính là niềm hy vọng số một của đại diện Bắc Âu. Với thể hình lý tưởng và khả năng càn lướt mạnh mẽ, Haaland là một cỗ máy săn bàn thực thụ mà mọi hàng phòng ngự phải dè chừng.

Haaland đang được xem là trung phong cắm xuất sắc bậc nhất thế giới.

Tư duy nhạy bén và bộ kỹ năng dứt điểm đạt độ hoàn hảo của cựu sao Dortmund sẽ tạo ra áp lực vô cùng lớn. Trong một bảng đấu đề cao tính thực dụng, khả năng tận dụng cơ hội của Haaland có thể là yếu tố định đoạt tấm vé đi tiếp của Na Uy.

Nicolas Jackson: Niềm hy vọng mới của Senegal

Trong quá trình làm mới đội hình, Senegal đặt niềm tin rất lớn vào Nicolas Jackson, tiền đạo hiện đang thi đấu tại Chelsea. Với kinh nghiệm tích lũy từ La Liga và Ngoại hạng Anh, Jackson sở hữu lối chơi xông xáo, khả năng chọn vị trí thông minh và tư duy chiến thuật hiện đại.

Điểm mạnh của Jackson là sự nhiệt huyết trong việc lùi sâu kéo bóng và tham gia liên kết lối chơi, tạo khoảng trống cho các vệ tinh xung quanh. Sự đa dạng trong khâu dứt điểm giúp chân sút này trở thành mũi khoan lợi hại, giúp đại diện châu Phi sẵn sàng tạo nên bất ngờ trước các đối thủ lớn.

Martin Odegaard: Nhạc trưởng dẫn dắt lối chơi

Bên cạnh Haaland, Martin Odegaard là nhân tố không thể thay thế trong đội hình Na Uy. Tiền vệ vừa cùng Chelsea lên ngôi vô địch Ngoại hạng Anh sở hữu nhãn quan chiến thuật sắc sảo và khả năng thoát pressing khéo léo trong không gian hẹp. Anh trực tiếp đảm nhận nhiệm vụ điều tiết nhịp độ trận đấu và thực hiện những đường chuyền xuyên tuyến có độ chuẩn xác cực cao.

Odegaard vừa trải qua một mùa giải thành công ở cấp CLB.

Kỹ năng xử lý bóng tinh tế của Odegaard là chìa khóa để Na Uy làm chủ thế trận. Khả năng biến những tình huống thu hồi bóng thành các đợt tấn công chớp nhoáng của anh sẽ khiến các đối thủ cùng bảng gặp rất nhiều khó khăn.

Aymen Hussein: Điểm tựa của Iraq

Dù Iraq bước vào giải đấu với tâm thế đội bóng cửa dưới, họ vẫn sở hữu một nhân tố nguy hiểm là Aymen Hussein. Trung phong của Iraq có lợi thế về thể hình, khả năng không chiến xuất sắc và kỹ năng tì đè độc lập tác chiến mạnh mẽ.

Trong thế trận phòng ngự phản công, Hussein luôn là đích đến của những đường bóng dài. Sự nhạy bén trong vòng cấm cùng tinh thần thi đấu quả cảm của chân sút 30 tuổi này chính là điểm tựa để Iraq hy vọng tạo nên cú sốc tại bảng I trước những nền bóng đá hàng đầu thế giới.